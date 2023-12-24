Manchester City, Manchester United'ı 6-3 yenerken Erling Haaland rekor kıran bir hattrick yaptı

Norveçli fenomen Pazar günü daha da fazla tarihe geçerek üst üste üç İngiltere Premier Ligi iç saha maçında hat-trick yapan ilk oyuncu oldu ve takımı ezeli rakibi Manchester United'ı 6-3 yenerek ligde ikinci sıradaki yerini korudu.

Manchester derbisinde bir oyuncunun hat-trick yapması için 52 yıl bekledikten sonra, yerel kahraman Phil Foden'in 72. dakikada kendi hat-trick'ini tamamlamasıyla City'nin bir diğer hat-trick için sadece altı dakika beklemesi gerekti, United ise iki geç golle skora biraz olsun saygınlık kazandırdı.

Yaz aylarında Borussia Dortmund'dan City'ye transfer olan Haaland, 10 maçta 17 gol atarak Avrupa'nın en ölümcül nişancısı oldu ve United karşısında da harikaydı, sadece üç gol atmakla kalmadı, aynı zamanda iki de gol yarattı.

City skoru sekizinci dakikada Bernardo Silva'nın ortasıyla buluşan Foden ile açtı. Haaland kısa süre sonra skor tabelasında yerini aldı ve Kevin de Bruyne'ün mükemmel pasını önce kornerden gelen topu kafayla ağlara gönderdi.

Norveçli oyuncu daha sonra Foden'e moladan önce durumu 4-0 yapmak için kolay bir şans verdi.

Anthony ve Anthony Martial'in United adına attığı gollerle durum 4-1, ardından 6-2 ve 6-3'e geldi ve Erik ten Hag'in tarafının son dönemdeki formunun yükselişinin ardından kötü bir gün geçirmesine neden oldu.

City, Arsenal'in bir puan gerisinde kaldı ancak Haaland'ın bu formuyla Pep Guardiola'nın takımı altı yılda beşinci kez kazanacağı lig şampiyonluğunu korumak için favori olmaya devam ediyor.

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Kaynak: edition.cnn.com