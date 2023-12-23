Manchester City, Liverpool'u yenerek İngiltere Premier Ligi'nin zirvesinde Arsenal ile arasındaki farkı korudu

Cumartesi günü Etihad Stadyumu'nda City'nin ikinci yarıda attığı üç gol, önceki sezonlarda City'nin lig şampiyonluğu için tek rakibi olan bir tarafa karşı ev sahibi takımın rahat ve hak ettiği bir galibiyet almasına yardımcı oldu.

Ancak bu sezonki Liverpool takımı son sezonların klasik takımlarından çok uzakta ve Jurgen Klopp'un takımı ligi ilk dörtte bitirmek için mücadele edecek gibi görünüyor ki Kırmızılar gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'ne katılabilmek için bunu yapmak zorunda.

42 gollü forvet Erling Haaland'ın yokluğunda bile City, Mohamed Salah'ın 17. dakikada attığı gole Julián Álvarez, Kevin de Bruyne, İlkay Gündoğan ve muhteşem Jack Grealish'in golleriyle karşılık vererek üretkenliğini sürdürdü.

İki kez lig şampiyonu olan City'nin lig lideri Arsenal'e ayak uydurmak için kazanması gerekiyordu. Topçular da Cumartesi günü Leeds United'ı 4-1 yenerek ikna edici bir galibiyet elde etti ve zirvedeki sekiz puanlık avantajını korudu.

Eğer her iki takım da aynı performansı göstermeye devam ederse, şampiyonluk yarışında kritik olabilecek maç 26 Nisan'da Etihad'da oynanacak ve bu maçtan sonra City'nin sadece altı, Arsenal'in ise beş maçı kalacak.

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Kaynak: edition.cnn.com