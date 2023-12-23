Manchester City Dünya Kulüpler Kupası'nı kazanarak tarih yazdı

Premier Lig, Şampiyonlar Ligi, FA Cup ve Süper Kupa'yı kazanan Pep Guardiola'nın takımı, bu takvim yılında beş kupa kazanarak tüm bu şampiyonluklara aynı anda sahip olan ilk İngiliz kulübü oldu.

Yapbozun son parçası, Suudi Arabistan'da oldukça heyecanlı bir gecede Manchester City'nin Brezilyalı rakiplerine üstünlük sağlamasıyla geldi.

"Geçtiğimiz 12 ay boyunca dünyanın en iyi takımı olduğumuzu gösterdik. Aldığımız sonuçlar bunu kanıtlıyor ve yakaladığımız istikrar inanılmazdı," dedi takım kaptanı Kyle Walker maçtan sonra Sky Sports'a yaptığı açıklamada.

"Bu beş kupayı kazanmak - benim için elimizdeki en büyük beş ödül - inanılmaz. Bunun bir parçası olduğum için çok gururluyum ve dürüstçe söyleyebilirim ki bu oyuncularla birlikte oynamak benim için bir onur. Daha iyi takım arkadaşları isteyemezdim."

Manchester City'nin öne geçmesi sadece 40 saniye sürdü.

Brezilyalı sol bek Marcelo'nun hatalı pası Nathan Aké'nin uzaktan şut atmasına olanak sağladı. Savunma oyuncusunun şutu direkten döndü ancak forvet Julián Álvarez doğru yerdeydi ve seken topu göğsüyle ağlara gönderdi.

City tehlikeli görünmeye devam etti ve Phil Foden'in orta girişiminin Fluminense defans oyuncusu Nino tarafından kendi ağlarına gönderilmesinin ardından devre arasından önce farkı ikiye çıkardı.

Foden daha sonra 72. dakikada yakın mesafeden yaptığı vuruşla skor tabelasına adını yazdırdı.

Bozgun 88. dakikada Álvarez'in muhteşem performansını uzak köşeye doğru klinik bir bitirişle tamamlamasıyla tamamlandı.

City'nin savunması maç boyunca büyük ölçüde denenmedi ve takımın bu unutulmaz yıldaki hakimiyetinin altını çizdi.

"Bir teknik direktör olarak en çok gurur duyduğum şey bu; her zaman orada olmamız. Ne kadar çok kazanırsak kazanalım, hangi kupayı kaldırırsak kaldıralım, bir sonraki için savaşmak üzere yine oradayız," dedi City patronu Guardiola maçtan sonra Sky Sports'a yaptığı açıklamada.

"Üçlemeyi kazanmak gerçekten özeldi ama iki kupa daha kazanmak ve şimdi bu beş büyük unvana sahip olmak bu takımın, Kulübün ve taraftarlarının eşsiz zihniyetini gösteriyor.

"Bu, başka hiçbir İngiliz takımının başaramadığı bir şey ve birlikte geçirdiğimiz bu inanılmaz zamanı her zaman hatırlayacağız."

Maç, bitiş düdüğünün ardından sahada oyuncular arasında çıkan itiş kakış nedeniyle bazı tatsız sahnelerle sona erdi, ancak maç City için bir başka başarılı gece olarak hatırlanacak.

Şampiyon, Premier Lig'de zorlu bir unvan savunmasıyla karşı karşıya kalacağı İngiltere'ye geri dönüyor.

Şu anda puan tablosunda dördüncü sırada yer alan City, bir sonraki maçında Çarşamba günü Everton ile karşılaşacak.

Ayrıca okuyun:

Kaynak: edition.cnn.com