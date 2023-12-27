Manchester City, Chelsea'yi yenerek İngiltere Premier Ligi şampiyonluğunu korumak için büyük bir adım attı

Tılsımlı oyuncu Kevin De Bruyne 70. dakikadan sonra ceza sahasının dışından güzel bir vuruşla farkı yaratan isim oldu.

City şimdi üst üste 12 lig maçını kazandı ve Premier Lig şampiyonluğunu korumak için güçlü görünüyor.

Chelsea ikinci sırada, Liverpool ise iki maç fazlasıyla bir puan geride - Jurgen Klopp'un takımı şu anda Pep Guardiola'nın şampiyonluk savunmasına meydan okuyabilecek tek takım gibi görünüyor.

Chelsea menajeri Thomas Tuchel maçtan sonra yaptığı açıklamada "Pes etmeyeceğiz ama Manchester City her maçı kazanmaya devam ederse onları kimse durduramaz" dedi.

'Momentum değişebilir'

City, De Bruyne ve Raheem Sterling gibi yıldız oyuncularının şampiyonluk rakiplerine karşı oynayacakları büyük maça hazır olmalarıyla maç boyunca etkileyici göründü.

Chelsea maçın büyük bir bölümünde pasif görünmüş olabilir - ilk yarıda kaleye şut çekemedi - ancak Tuchel'in takımı üç puanı alma şansına sahipti.

En iyisi Romelu Lukaku'ya düştü ve skor hala eşitken kıvrılmış çabasını kaleci Ederson tarafından zekice kurtardı.

Jack Grealish ilk yarıda City'nin maçtaki en iyi şansını harcadı ama De Bruyne 20 dakika kala uzaktan harika bir vuruşla onun yüzünü kızartmadı.

"Gol atmak güzel, tek gol olduğu için önemliydi. Kazanırsak farkı daha da açacağımızı biliyorduk," dedi De Bruyne maçtan sonra.

"Doğru zamanda N'Golo Kante'den kurtuldum, boşluğa bakıyordum ve onlar düşüyordu, açıyı buldum ve mükemmel bir şekilde işe yaradı.

"Bu durumu daha önce de yaşadık, işler değişebilir ve momentum değişebilir. Takım bugün ne yapabileceğimize odaklanmıştı."

Liverpool, Pazar günü Brentford ile karşılaştığında City'nin zirvedeki liderliğine bir darbe vurma şansına sahip.

Klopp'un takımının Manchester City'yi yakalama şansı olması için sezonu mükemmele yakın bir şekilde bitirmesi gerekiyor.

Guardiola şampiyonluk yarışıyla ilgili bir soru üzerine "Liverpool elindeki maçları kazanırsa sekiz puana ulaşacak, bu yüzden benim işim oyuncuların kafasından insanların ne söyleyeceğini çıkarmak" dedi.

"Çok memnunuz ama daha yapacak çok işimiz var."

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Kaynak: edition.cnn.com