Manchester City, Borussia Dortmund'lu Erling Haaland için 'prensipte anlaşıldığını' doğruladı

Aylardır 21 yaşındaki oyuncunun geleceğiyle ilgili spekülasyonlar yapılıyordu ve son haftalarda City'ye transfer olabileceğine dair söylentiler artmıştı.

Salı günü City'den yapılan açıklamada şöyle denildi: "Manchester City, forvet oyuncusu Erling Haaland'ın 1 Temmuz 2022 tarihinde kulübümüze transferi için Borussia Dortmund ile prensip anlaşmasına vardığımızı teyit edebilir.

"Transfer, kulübün oyuncuyla olan şartlarını tamamlamasına bağlıdır."

City'nin Norveçli oyuncunun 60 milyon avroluk (yaklaşık 63 milyon dolar) serbest kalma maddesini ödeyeceği ve EPL şampiyonunun geçen yaz gol kralı Sergio Agüero'nun ayrılmasının ardından forvet arayışına son vereceği bildirildi.

Haaland'ın Etihad'a taşınacağı haberi City'nin rakipleri için kaygı verici zira bu sezon Pep Guardiola'nın takımı için -kulüp hala ligde lider olsa da- ön tarafta kesici güç eksikliği göreceli bir zayıflık oldu.

Norveçli Haaland, Ocak 2020'de Red Bull Salzburg'dan katıldığı günden bu yana Dortmund formasıyla çıktığı 88 maçta 85 gol attı.

İlk maçında hat-trick yaparak Bundesliga kariyerine verimli bir başlangıç yapan Haaland'ın bir sonraki hamlesiyle ilgili spekülasyonlar, Almanya'da geçirdiği iki buçuk yıl boyunca onu takip etti.

Forvet oyuncusu, eski orta saha oyuncusu Alf-Inge Haaland'ın 2000-2003 yılları arasında City forması giymesinin ardından babasının izinden gidecek.

2000'de İngiltere'nin Leeds şehrinde doğan Haaland, Norveç'in Bryne şehrinde büyüdü ve şehrin futbol kulübünün alt kademelerinde ilerledi.

Ardından 2017'de Molde'ye transfer oldu ve iki yıl sonra Salzburg'a katılarak 27 maçta 29 golle dünya sahnesine çıktı - bunlardan sekizi Şampiyonlar Ligi grup aşamasındaydı.

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Kaynak: edition.cnn.com