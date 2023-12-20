Manchester City Arsenal'i 5-0 yenerken Topçular Premier Lig'in dibine düştü

İlkay Gündoğan maçın ilk on dakikasında takım arkadaşı Gabriel Jesus'un ortası sayesinde golü buldu ve Arsenal kalecisi Bernd Leno'nun yanından tartışmasız bir kafa vuruşu yaparak takımını öne geçirdi.

Arsenal maç boyunca eksik kalmaya devam etti, savunma oyuncusu Cédric Soares topu temizleyemedi ve rakibi Ferrán Torres'e 12. dakikada gol atma şansı verdi - Topçular Aralık 2017'den bu yana bir Premier Lig maçında en erken iki gol yedi.

Arsenal için işler daha da kötüye gitti ve Granit Xhaka, João Cancelo'ya beceriksizce yaptığı müdahalenin ardından kırmızı kart gördü.

Bu ayın başında Aston Villa'dan City 'ye transfer olan İngiliz yıldız Jack Grealish de Arsenal'in eksikliklerinden faydalanarak Calum Chambers'ı geçip Gabriel Jesus'u City'nin üçüncü golü için hazırladı.

Torres ve İspanyol orta saha oyuncusu Rodri ikinci yarıda attıkları iki golle takımlarını galibiyete taşıdılar ve City'nin üst üste ikinci 5-0'lık galibiyetini perçinlediler.

Sezona hayal kırıklığı yaratan bir başlangıç

Arsenal son zamanlarda tarihi bir çıkmazla boğuşuyor - özellikle sezon açılışında yeni yükselen kulüp Brentford'a 2-0 yenildi - ancak Topçular üç lig maçında henüz gol atamadı ve Kuzey Londra tarafı için çok kötü bir form grafiği devam ediyor.

Arsenal menajeri Mikel Arteta maçtan sonra Arsenal Media 'ya yaptığı açıklamada "Bugün buraya gelen 3,000 taraftara teşekkür etmeliyim çünkü böyle zor bir günde böyle bir destek verdiler" dedi.

"Buraya gelip iyi başlayıp iyi mücadele ettikten sonra 10 kişi kalmak zihinsel olarak gerçekten zorlayıcı, bu yüzden oyunu elimizden geldiğince iyi yönetmeliyiz" dedi.

"Aradan sonra iki gol daha yedik ve gerçekten hayal kırıklığına uğradım" diye ekledi.

Arsenal forveti Pierre-Emerick Aubameyang da BT Sport'a yaptığı açıklamada Arteta'nın Cumartesi günkü maçtan sonra takımı motive etmesinin "kolay olmayacağını" söyledi.

"Zor olacak ama dediğim gibi biz bir takımız ve şu anda birbirimize kenetlenmeliyiz. Ve kıdemli oyuncular olarak genç oyunculara da yol göstermeliyiz. Kolay olmayacağını biliyorum ama elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağız" dedi.

Takımının performansı hakkında da konuşan Aubameyang, "Bugün yeterli değildi ve City gibi 11'e karşı 11 oynayan bir takıma karşı risk almanız ve topa karşı cesur olmanız gerekir ve biz bugün bunu yapamadık" dedi.

"Kırmızı kartı gördükten sonra tamamen farklı bir oyun oldu ama dediğim gibi bu yeterli değil ve herkesin seviyesini yükseltmesi, aynada kendimizi izlemesi ve takım olarak çok çalışıp birbirimize kenetlenmesi gerekiyor. İleriye gitmenin tek yolu bu."

'Yapabileceği işi biliyorum'

Ancak Manchester City menajeri Pep Guardiola BBC Sport 'a yaptığı açıklamada Arteta'nın "mükemmel bir iş çıkaracağına" inandığını söyledi.

Arteta, Pep Guardiola'nın Manchester City'deki antrenör kadrosunun ayrılmaz bir üyesi olmuş ve 2019'da Arsenal'in başına geçmek üzere ayrılmadan önce kulüpte yardımcı menajer olarak geçirdiği üç yılda yedi kupa kazanmıştı.

"Onu ne kadar sevdiğimi biliyor. Burada geçirdiği iki ya da üç yılda inşa ettiğimiz şey için çok önemliydi," diyor Guardiola.

"Bir yönetici ve lider olarak farkındalığını biliyorum, herkes geri döndüğü anda mükemmel bir iş çıkaracaktır. Bunu biliyorum çünkü onu tanıyorum, yapabileceği işi biliyorum," diye ekledi.

Kulübünün etkileyici performansına rağmen Guardiola City'nin "daha iyisini yapması" gerektiğini söyledi.

"Arsenal yarı sahasına ilk geldiğimizde gol attık. İlk 15-20 dakikada oyun kurmada sorunlar yaşadık. 2-0'dan ve oyundan atıldıktan sonra oyun tamamen farklı oldu" dedi.

"Hala gelişme sürecindeyiz - maçtan sonra oyunculara da söylediğim gibi. Bugün kazanmak güzeldi ama daha iyi olmalıyız."

City'nin galibiyeti, Tottenham'dan Harry Kane ve kulüpten 12 yıl uzak kaldıktan sonra Manchester United'a dönmeye hazırlanan Portekizli forvet Cristiano Ronaldo'nun iki başarısız transfer girişiminin ardından 2021/22 Premier Lig sezonuna ön tarafa takviye yapmadan girerken geldi.

Guardiola maç öncesi gazetecilere verdiği röportajda kulübünün başarısız transferlerinden dolayı "hayal kırıklığına uğramadığını" ve "olağanüstü bir kadroya sahip olduklarını" söyledi.

"Cristiano Ronaldo gibi bir oyuncunun Premier Lig için İngiltere'ye dönmesi iyi bir haber."

Arsenal önümüzdeki Cumartesi günü ligin dibindeki Norwich City ile karşılaşarak kendini toparlamaya çalışacak.

Bu arada şampiyonluk mücadelesi veren City ise King Power Stadyumunda Leicester City ile karşılaşacak.

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Kaynak: edition.cnn.com