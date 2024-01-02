Mali yardım için başvuran aileler neden başlangıçta yeni FAFSA ile sorun yaşayabilir?

Eğitim Bakanlığı'nın "yumuşak lansman" olarak adlandırdığı bu süreçte, kurum site performansını izliyor, bakım için planlı duraklamalar gerçekleştiriyor ve güncellemeler yapıyor.

Eğitim Bakanlığı'na göre FAFSA başvurusu 30 Aralık'ta 30 dakikalık bir süre, 31 Aralık'ta 30 dakikalık bir süre ve 1 Ocak'ta iki saatlik bir süre için mevcuttu. Bu süre zarfında 30.000'den fazla form başarıyla gönderildi ve form 2 Ocak öğleden sonra yeniden açıldı.

FAFSA durdurulduğunda, aileler 2024-25 akademik yılı için mali yardım uygunluğunu belirlemek için kullanılacak olan form üzerinde çalışmaya başlayamayabilir veya devam edemeyebilir.

Formun önümüzdeki günlerde kısa süreliğine kullanıma açılması bekleniyor.

Eğitim Bakanlığı, Kongre'nin formun daha kısa ve daha kolay doldurulmasını sağlayacak değişiklikleri onaylamasının ardından yaklaşık üç yıldır FAFSA'nın büyük bir revizyonu üzerinde çalışıyordu. Böylece daha fazla öğrencinin mali yardım almaya hak kazanması bekleniyor.

Form genellikle her yıl 1 Ekim'de kullanıma sunuluyor, ancak değişiklikler bu yılki yayınlanma tarihini geciktirdi. Güncellenmiş formun yasa gereği 1 Ocak 2024'e kadar hazır olması gerekiyordu.

Yine de Eğitim Bakanlığı, ailelerin bu yıl FAFSA'yı hemen göndermek için acele etmelerine gerek olmadığını söyledi.

Bir öğrenci FAFSA'yı şimdi gönderse bile, başvuru sahibi Ocak ayı sonuna kadar FAFSA Gönderim Özetini (eski adıyla Öğrenci Yardım Raporu) almayacaktır. Bu rapor öğrencilere ne kadar federal öğrenci yardımına hak kazandıklarını bildirir. Bir başvuru sahibinin, okulun ne kadar yardım sağlayabileceği konusunda üniversitelerden haber almak için muhtemelen daha uzun süre beklemesi gerekecektir.

FAFSA nasıl gönderilir

FAFSA'ya StudentAid.gov adresinden çevrimiçi olarak erişilebilir.

Yumuşak lansman döneminde, başvuru sahipleri web sitesi hacimlerini kontrol etmeye yardımcı olacak bir bekleme odası özelliği yaşayabilirler.

Eğitim Bakanlığı, geçici bir duraklama sırasında giriş yapan kullanıcıların formu doldurmak için daha sonra tekrar kontrol etmeleri gerektiğini söyledi.

FAFSA'nın doldurulmasından öğrenci sorumludur, ancak öğrenci bakmakla yükümlü olduğu bir kişiyse, ebeveyninin de formu imzalaması gerekir. Hem ebeveynin hem de öğrencinin formu doldurmaya başlamadan önce FSA ID olarak bilinen Federal Öğrenci Yardımı'nda kendi hesaplarını oluşturmaları gerekecektir.

Yeni FAFSA'yı doldurmak daha kolay

Eğitim Bakanlığı'na göre, yeni formla birlikte bazı başvuru sahiplerinin 18 kadar az soruya cevap vermesi gerekecek ve bu soruların tamamlanması 10 dakikadan az sürecek.

FAFSA'daki soru sayısı, başvuru sahibinin mali durumuna göre değişiyor. Eğitim Bakanlığı, çoğu kullanıcı için formu bitirmenin yaklaşık bir saat süreceğini söyledi.

Güncellenen FAFSA'nın doldurulmasının daha kolay olmasının iki nedeni var.

Birincisi, bazı bilgiler artık doğrudan başvuru sahibinin vergi beyannamesinden alınıyor. Bu, bir başvuru sahibinin FAFSA'ya girmek için vergi beyannamesinde doğru bilgileri aramak zorunda kalmayacağı anlamına gelir.

Ayrıca, bazı sorular tamamen ortadan kaldırılmıştır. Örneğin, uyuşturucu mahkumiyetleri artık bir kişinin mali yardım almasını engellemiyor. Ve 2021-22 ödül yılından itibaren, erkek öğrencilerin mali yardım almaya hak kazanabilmeleri için artık Seçici Hizmet'e kaydolmaları gerek mediğinden, bu soru da yeni FASFA'dan kaldırıldı.

Bazı öğrenciler daha fazla mali yardım almaya hak kazanacak

FAFSA hesaplamasında da değişiklikler yapıldı ve bu değişikliklerin daha fazla öğrenciyi federal mali yardım almaya uygun hale getirmesi bekleniyor.

Aslında, Eğitim Bakanlığı yıllık bazda 610.000 öğrencinin daha Pell hibesi almaya hak kazanacağını tahmin etmektedir. Pell hibe programı, federal hükümetin düşük gelirli ailelerden gelen öğrencilere geri ödemek zorunda olmadıkları para sağlayarak üniversiteye gitmelerine yardımcı olmasının önemli bir yoludur.

Ve tahminen 1,5 milyon öğrenci daha, genellikle her yıl değişen maksimum Pell hibe miktarını almaya hak kazanacak. Pell hibesi, içinde bulunduğumuz öğretim yılında 7,395 $'a kadar çıkabiliyor.

En düşük gelirli ailelerden gelen öğrenciler zaten en yüksek Pell bursunu alıyor. Ancak Brookings Enstitüsü'nün raporuna göre, aile geliri 40.000 ila 70.000 dolar arasında olan ve üniversitede kardeşi bulunmayan öğrencilerin Pell hibe miktarlarında bir artış olması bekleniyor.

Bazı öğrenciler, özellikle de aynı anda üniversitede okuyan kardeşleri olanlar, yeni formla birlikte daha az mali yardım almaya hak kazanabilirler.

Daha önce, üniversitede kardeşi olan öğrenciler, "kardeş indirimi" olarak bilinen bir şey sayesinde, aynı anda kayıtlı bir kardeşi olmayanlara göre genellikle daha fazla mali yardım almaya hak kazanıyorlardı.

Örneğin, bir ailenin üniversitede okuyan iki çocuğu varsa, her bir öğrencinin mali yardıma uygunluğu, ailenin aynı anda üniversitede okuyan başka çocuğu olmaması durumunda olacağının yaklaşık iki katıydı.

Ancak yeni FAFSA hesaplamasına göre bu avantaj ortadan kalkıyor. Formüldeki diğer değişiklikler hesaba katılmadığında, bir öğrencinin aynı anda üniversitede okuyan bir kardeşi varsa, almaya hak kazandığı mali yardım miktarı artık artmayacaktır.

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Kaynak: edition.cnn.com