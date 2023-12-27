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Malezya GP: Max Verstappen kazanırken Lewis Hamilton şampiyonluk liderliğini sürdürüyor

Max Verstappen Malezya GP'yi kazandı

Lewis Hamilton ikinci bitirdi

Sebastian Vetttel ile arasındaki şampiyonluk farkını 34 puana çıkardı

Yarış öncesinde 20. yaş gününü kutlayan Verstappen, Red Bull'un sezondaki ikinci galibiyetini almak için 2017'deki yedi emekliliğinin hayal kırıklıklarını tamamen geride bıraktı.

Lewis Hamilton pole pozisyonundan başladıktan sonra liderliği kısa sürede Verstappen'e kaptırdı ancak yarışı ikinci sırada bitirerek beş tur kala dördüncü sıradaki Sebastian Vettel'le arasındaki şampiyonluk farkını 34 puana çıkardı.

Motor sorunlarının sıralama seansını mahvetmesinin ardından Ferrari'siyle gridin en arkasından başlayan Vettel, günün sürüşünü gerçekleştirdi ancak Verstappen'in takım arkadaşı Daniel Ricciardo'yu podyumun son noktasından indiremedi.

Ferrari için aksiliklerle dolu bir hafta sonunu tamamlamak için, ikinci sırada kalifiye olan Kimi Raikkonen, formasyon turu öncesinde aracında gelişen bir arızanın ardından yarışa katılamadı.

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Bu durum Hamilton'a starttaki avantajını korumak için daha kolay bir görev bıraktı, ancak 56. turun dördünde, büyük ölçüde olaysız geçen yarışın sonuna kadar liderliğini kolayca koruyan Verstappen tarafından geçildi.

En büyük dram, Vettel'in aracına Kanadalı genç Lance Stroll'ün Williams'ının çarpması, arka kanadın hasar görmesi ve Alman sürücünün pite geri dönmek zorunda kalmasıyla finiş sonrasına saklandı.

"Bu inanılmaz," diye yakındı Vettel. "Stroll nereye gittiğine bakmıyordu."

Stroll yarışı sekizinci sırada tamamlamıştı. "Bu çok garip bir olay, ikimiz de kasıtlı olarak yapmadık," dedi 18 yaşındaki pilot.

Pek çok kişinin geleceğin F1 dünya şampiyonu olarak gördüğü Verstappen, özellikle Raikkonen'in yarış dışı kalması ve Hamilton'ın şampiyonluğa göz dikmesi sonrasında, zafer için büyük bir şansa sahip olduğunu fark etti.

"Onun (Hamilton) şampiyonada benden daha fazla kaybedecek şeyi vardı, bu yüzden Birinci Viraj'a girdim ve oradan itibaren kendi yarışımı yapabildim" dedi.

Verstappen ikinciliğini korumak için ilk virajda Hamilton'ın Mercedes'ten takım arkadaşı Valtteri Bottas'ın atağını savuşturmak zorunda kaldı, ancak bu, beşinci sırada temposunu kaybeden Finli için günün en önemli noktası oldu.

Bottas'ın mücadelesi Hamilton'a Ricciardo ve ardından Vettel'in meydan okumalarını püskürtmek için yalnız bir görev bıraktı, ancak genellikle baskın olan Mercedes takımı için zor bir hafta sonunun ardından elde ettiği sonuçtan memnun kaldı.

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"Zor bir yarıştı," diye itiraf etti. "Onlar (Red Bull) bugün bize üstünlük sağladılar."

Şimdi gelecek hafta Japonya Grand Prix'si için Suzuka'ya Vettel'e karşı sağlam ama tartışılmaz olmayan bir avantajla gidecek ve F1 sezonunun kalan yarışlarında en fazla 125 puanı kapmak için mücadele edecek.

Pazar günkü yarış 1999'dan bu yana düzenlenen Malezya GP'sinin sonuncusu oldu, ancak ülkenin başbakanı Najib Razak bir noktada geri dönebileceğini ima etti.

Razak gazetecilere yaptığı açıklamada Sepang pistinin bir "beyaz fil" haline gelmesini istemediğini ve "eğer ekonomi uygun olursa" F1'in geri dönebileceğini göz ardı etmediğini söyledi.

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Kaynak: edition.cnn.com