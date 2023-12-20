Malezya 'Filistin halkına yönelik zulmü' gerekçe göstererek İsrail'e ait ve bağlantılı gemileri yasakladı

Başbakan Enver İbrahim'in ofisi tarafından yapılan açıklamada, yasağın derhal yürürlüğe gireceği ve İsrail'in Hamas ile çatışmasındaki tutumuna yanıt niteliğinde olduğu belirtildi.

Açıklamada, "Bu yaptırım, İsrail'in Filistin halkına karşı devam eden katliam ve sürekli zulüm yoluyla temel insani ilkeleri hiçe sayan ve uluslararası hukuku ihlal eden eylemlerine bir yanıttır" denildi.

Çoğunluğu Müslüman olan Malezya uzun zamandır Filistinlilerin haklarını ve davalarını savunuyor. Yakın komşuları Endonezya, Brunei, Bangladeş, Maldivler ve Pakistan gibi İsrail'i tanımıyor.

Hamas'ın 7 Ekim'deki ölümcül saldırılarının ardından İsrail ordusunun Gazze'ye yönelik devam eden bombardımanı Malezya'da kitlesel gösterilere yol açtı ve Enver üzerinde iç siyasi baskı yarattı.

Enver, İsrail'e ve İsrail'in önemli bir ticaret ortağı olmasına rağmen ABD'deki destekçilerine karşı en açık sözlü dünya liderlerinden biri olmaya devam ediyor.

Kasım ayında parlamentoda yaptığı bir konuşmada Enver, 7 Ekim'de İsrail'de çoğu sivil 1,200 kişinin öldüğü ve 200'den fazla kişinin rehin alındığı saldırının ardından hükümetin Hamas ile ilişkilerini sürdüreceğini ve grubu "cezalandırmayacağını" söyledi.

Malezya pasaportlarında da şu ibare yer alıyor: "İsrail hariç tüm ülkeler için geçerlidir." İsrail pasaportu sahiplerinin önceden izin almadan Malezya'ya girmeleri yasak.

Malezya hükümeti yaptığı açıklamada, İsrail'e kayıtlı şirket ve gemilerin 2005 yılından bu yana ülkeye yanaşmasına izin verildiğini söyledi.

"Ancak hükümet bugün, geçmiş kabinenin İsrail bayrağı taşıyan gemilerin ülkeye yanaşmasına izin verilmemesi yönündeki kararını geçersiz kılmaya karar vermiştir."

Çarşamba günü yapılan açıklamada İsrail merkezli küresel denizcilik şirketi ZIM'e de yer verildi. Açıklamada "Kayıtlara geçmesi açısından, ZIM gemileri 2002 yılından bu yana Malezya'ya yanaşmaktadır" denildi.

Ayrıca Malezya, "İsrail'e giden tüm gemilerin Malezya limanlarında kargo yüklemesine de yasak getirmiştir."

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Kaynak: edition.cnn.com