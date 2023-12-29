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PolitikaHaberler

Maine'in en üst düzey seçim yetkilisi Trump'ı 2024 oy pusulasından çıkardı

Maine'in en üst düzey seçim yetkilisi, 14. Değişikliğin "ayaklanma yasağına" dayanarak verdiği sürpriz bir kararla eski Başkan Donald Trump'ı eyaletin 2024 oy pusulasından çıkardı.

 and  Michael Bootcampf
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Eski Başkan Donald Trump 17 Aralık 2023 Pazar günü Nevada eyaletinin Reno kentinde düzenlenen bir....aussiedlerbote.de
Eski Başkan Donald Trump 17 Aralık 2023 Pazar günü Nevada eyaletinin Reno kentinde düzenlenen bir miting sırasında konuşuyor..aussiedlerbote.de

Maine'in en üst düzey seçim yetkilisi Trump'ı 2024 oy pusulasından çıkardı

Karar, Colorado Yüksek Mahkemesi'nin bu ayın başlarında Trump'ı oy pusulasından çıkaran kendi çarpıcı karar ını vermesinin ardından Maine'i Trump'ı görevden diskalifiye eden ikinci eyalet yapıyor. Bu gelişme, ülkeyi anti-demokratik isyancılardan korumak için tasarlanmış bir anayasa hükmünü uygulamaya çalıştıklarını söyleyen Trump'ı eleştirenler için önemli bir zaferdir.

Maine Dışişleri Bakanı Demokrat Shenna Bellows, bu ayın başlarında Trump'ın göreve uygunluğuyla ilgili bir idari duruşmaya başkanlık ettikten sonra Perşembe günü kararı verdi. İki partili eski eyalet milletvekillerinden oluşan bir grup Trump'a karşı dava açmıştı.

Bellows'un kararı eyalet mahkemesinde temyiz edilebilir ve Trump tarafının bu sonuca itiraz edeceğine kesin gözüyle bakılıyor.

Bellows, "Bu sonuca kolaylıkla varmıyorum," diye yazdı. "Demokrasi kutsaldır ... Hiçbir Dışişleri Bakanı'nın On Dördüncü Değişikliğin Üçüncü Bölümüne dayanarak bir başkan adayını oy pusulasına erişimden mahrum bırakmadığının farkındayım. Bununla birlikte, daha önce hiçbir başkan adayının ayaklanma girişiminde bulunmadığının da farkındayım."

Çoğu hukuk uzmanı, ABD Yüksek Mahkemesi'nin konuyu tüm ülke için çözeceğine inanıyor.

Yine de Maine kararı, Trump'ı eleştirenlerin Colorado kararından sonra iddia ettikleri ivmeyi arttırıyor. Colorado'dan önce Michigan ve Minnesota gibi diğer bazı eyaletler de benzer girişimleri reddetmişti.

İç Savaş'tan sonra onaylanan 14. Anayasa Değişikliği, ayaklanmaya "karışan" Amerikalı yetkililerin gelecekte görev alamayacağını söylüyor. Ancak hüküm muğlak ve yasağın nasıl uygulanması gerektiğini söylemiyor.

Trump 6 Ocak 2021'le ilgili olarak görevi kötüye kullandığını reddediyor ve yasal itirazların yersiz olduğunu söylüyor.

Bu haber son dakika olup güncellenecektir.

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Kaynak: edition.cnn.com

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