Kişisel

Mahmud Abbas Hızlı Bilgiler

Doğum Tarihi: 1935

Doğum yeri: Safed, Palestine

Evlilik: Amina Abbas

Çocukları: Üç oğlu Mazen (2002'de öldü), Yaser ve Tarık

Eğitim: Şam Üniversitesi, lisans; Oriental College (Moskova'da), doktora.

Diğer Bilgiler

Ailesi 1948'de mülteci olarak Suriye'de yaşamak üzere İngiliz Manda Bölgesi Safed, Filistin'den ayrıldı.

Abbas, hukuk diploması almadan önce yer karoları döşedi ve ilkokul öğretmenliği yaptı.

FKÖ Başkanı Yaser Arafat ve İsrail Başbakanı Yitzhak Rabin tarafından 1993 yılında imzalanan tarihi Oslo Anlaşması olan İlkeler Bildirgesi'nin oluşturulmasında önemli bir rol oynadı.

Filistin Ulusal Konseyi'nin İsrailli barış gruplarıyla birlikte çalışma kararının arkasındaki başlıca güçtü.

Abu Mazen olarak da bilinir. (Abu, bir ailenin reisini ya da çocukların babasını tanımlamak için kullanılan argo bir terimdir).

Zaman Çizelgesi

1959 - Filistin Kurtuluş Örgütü'nün (FKÖ) en büyük siyasi grubu haline gelen Filistin Ulusal Kurtuluş Hareketi'nin (El Fetih) kurucu üyesi.

1964 - El Fetih FKÖ'ye katıldı.

1967 - El Fetih'in Merkez Komitesine atandı.

1968 - Filistin Ulusal Konseyi'ne (PNC) katıldı.

1980 - FKÖ'nün Yürütme Komitesine seçildi.

Eylül 1993 - Oslo Anlaşmalarını ya da İlkeler Bildirgesini imzalamak üzere Beyaz Saray'a giden Arafat'a eşlik etti.

1995 - İsrail ile Geçici Barış Anlaşmasını imzaladı.

19 Mart 2003 - Filistin Yönetimi'nin başbakanlık görevini kabul etti.

3 Haziran 2003 - ABD Başkanı George W. Bush ve Mısır, Suudi Arabistan, Ürdün ve Bahreyn liderleriyle barış çabaları konusunda Mısır'da bir araya geldi.

6 Eylül 2003 - Filistin Yönetimi başbakanlığından istifa etti.

11 Kasım 2004 - Arafat'ın ölümünden sonra FKÖ'nün başkanı oldu.

9 Ocak 2005 - Filistin devlet başkanlığı seçimlerinde zafer ilan etti.

26 Mayıs 2005 - Bush ile bir araya geldi; 2000 yılında barış görüşmelerinin kesilmesinden bu yana Filistin Yönetimi ile Beyaz Saray'da yapılan ilk görüşme. Bush Filistin Yönetimi'ne 50 milyon dolar yardım sözü verdi.

31 Mayıs 2005 - Ürdün'ün başkenti Amman'daki bir hastanede başarılı, küçük bir kalp ameliyatı geçirdi.

21 Şubat 2006 - Hamas lideri İsmail Haniye 'den bir hükümet kurmasını istedi. Haniya Mart ayında yemin etti.

14 Haziran 2007 - Hükümeti fesheder ve Haniye'yi başbakanlıktan azleder. Haniya bunu reddeder ve Gazze Şeridi'nde fiili lider olarak kalır.

15 Haziran 2007 - Ekonomist Salam Fayyad'ı acil Filistin Kabinesi'nin yeni başbakanı olarak atadı.

27 Kasım 2007 - 2000 yılından bu yana ABD tarafından desteklenen ilk resmi barış konferansı olan Annapolis Orta Doğu Barış Konferansı'na katıldı. Düzinelerce ülke ve kuruluştan üst düzey diplomatlar ve temsilciler de durmuş olan Orta Doğu barış müzakerelerini yeniden başlatmak umuduyla konferansa katıldı.

24 Nisan 2008 - Beyaz Saray'da Bush ile bir araya geldi.

Ocak 2009 - Anayasadaki bir maddeyi gerekçe göstererek görev süresini 2010 yılına kadar uzattı.

16 Aralık 2009 - FKÖ Merkez Konseyi Abbas'ın başkanlık süresini süresiz olarak uzatma kararı aldı.

4 Mayıs 2011 - Abbas ve Hamas lideri Halid Meşal Mısır'da düzenlenen bir törenle uzlaşma anlaşmasını resmen kabul etti.

16 Eylül 2011 - Abbas Ramallah'ta yaptığı bir konuşmada Filistin için Birleşmiş Milletler 'e tam üyelik başvurusunda bulunacağını açıkladı.

23 Eylül 2011 - Abbas Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri'ne devlet olma başvuru mektubunu sundu.

3 Ocak 2013 - Abbas örgütün adını "Filistin Devleti" olarak değiştiren bir kararname yayınladı.

31 Aralık 2014 - BM Güvenlik Konseyi'nin 2017 yılına kadar Filistin devletinin kurulması ve İsrail'in Batı Şeria ve Doğu Kudüs'ten çekilmesi çağrısında bulunan kararı reddetmesinden bir gün sonra Abbas Uluslararası Ceza Mahkemesi 'ne katılmak için başvuruda bulundu. Bu durum Filistin Yönetimi'nin İsrail'e karşı savaş suçu şikayetlerinde bulunmasına zemin hazırlıyor.

30 Eylül 2015 - Filistin bayrağının Birleşmiş Milletler'de göndere çekilmesinden önce BM Genel Kurulu'na hitap ederek Filistin Yönetimi'nin artık Oslo Anlaşmalarına bağlı olmadığını söyledi.

8 Eylül 2016 - CNN tarafından Cambridge Üniversitesi Churchill College'daki Mitrokhin Arşivi'nden elde edilen ve bir zamanlar gizli olan Sovyet belgeleri, 1982 yılında Moskova'da yüksek lisansını tamamlayan Abbas 'ın Şam'da FKÖ üyesiyken KGB ajanı olduğunu iddia ediyor. Filistinli liderler raporu bir "karalama kampanyası" olarak nitelendirdi.

30 Eylül 2016 - İsrailli devlet adamı Şimon Peres'in cenaze törenine katıldı ve İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu ile el sıkıştı.

6 Ekim 2016 - Kalbinin test edilmesi içinhastaneye yatırıldı .

3 Mayıs 2017 - ABD Başkanı Donald Trump ile Beyaz Saray'da biraraya geldi.

10 Aralık 2017 - Abbas, Trump'ın Kudüs 'ü İsrail'in başkenti olarak tanımasının ardından ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence ile yapacağı görüşmeyi iptal etti.

14 Ocak 2018 - Abbas FKÖ'ye "FKÖ ile İsrail arasında imzalanan tüm anlaşmaları gözden geçirme çağrısında bulundu çünkü İsrail bu anlaşmaları çıkmaza soktu" dedi ve İsrail'i Oslo anlaşmasını sona erdirmekle suçladı. Bu eleştiri Trump'ın Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıdığını açıklamasından altı hafta sonra geldi.

30 Nisan 2018 - Abbas Filistin Ulusal Konseyi'nin açılışında yaptığı konuşmada Holokost'un antisemitizmden değil, Avrupalı Yahudilerin finansal faaliyetlerinden kaynaklandığını söyledi vebirkaç gün sonra özür diledi .

28 Mayıs 2018 - Zatürre tedavisi gördükten sonra hastaneden taburcu edildi.

28 Ocak 2020 - Abbas, Trump'ın Netanyahu ile birlikte Beyaz Saray'da açıkladığı Orta Doğu "Barıştan Refaha" planını reddederek Batı Şeria'daki Ramallah'ta düzenlediği basın toplantısında "Kudüs satılık değildir. Tüm haklarımız satılık ya da tavizli değildir. Anlaşmanız bir komplodur ve işe yaramayacaktır." Aralık 2017'de ABD ile diplomatik teması kesen Abbas, açılışa katılmadı ve plan hakkında bilgilendirilmedi.

29 Nisan 2021 - Abbas, İsrail'in Doğu Kudüs'te oy kullanılmasına izin vereceğini doğrulamadığını söyleyerek planlanan parlamento seçimlerinin ertelendiğini duyurdu.

16 Ağustos 2022 - Abbas Berlin'de düzenlediği bir basın toplantısında İsrail'in Filistinlilere karşı "50 Holokost "a neden olduğunu söyleyerek dünya liderlerinin tepkisini çekti ve sosyal medyada fırtına koptu.

5 Kasım 2023 - Abbas, Hamas'ın 7 Ekim'de İsrail'e düzenlediği saldırının ardından Batı Şeria'da artan yerleşimci şiddetinin ortasında Ramallah'ta ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile bir araya geldi.

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Kaynak: edition.cnn.com