Mahkeme, eyaletin trans kızların lise sporlarında yarışmasına izin veren politikasına itiraz eden davayı yeniden ele aldı

ABD 2. Bölge Temyiz Mahkemesi Cuma günü davanın incelenmek üzere bölge mahkemesine geri gönderilmesine karar verdi. 48 sayfalık kararda mahkeme, davacıların dava açmak için gerekli yasal hakka sahip olduklarını ve maddi tazminat talep etmek için yeterli kanıt sunduklarını belirtti.

Dava 2020 yılında, o dönemde lise sporcusu olan Selina Soule, Chelsea Mitchell, Alanna Smith ve Ashley Nicoletti adına açılmıştı. Davada, Connecticut Okullar Arası Atletizm Konferansı'nın (CIAC) politikasının, cinsiyete dayalı ayrımcılığı yasaklayan Başlık IX'u ihlal ettiğini iddia ettiler.

Koşucular davalarında, transseksüel kızların kız atletizm yarışlarına katılmalarına izin verilmesinin Başlık IX'u ihlal ettiğini çünkü "kız olarak doğan öğrencileri", transseksüel kız öğrencilere göre daha az kazanma ve kamuoyunda tanınma fırsatına sahip oldukları için dezavantajlı duruma düşürdüğünü belirttiler.

Cuma günkü kararda mahkeme, yargıçların davacının Başlık IX iddialarının herhangi bir haklılığı olup olmadığı veya talep ettikleri rahatlamaya hak kazanıp kazanmayacakları konusunda bir karar vermediklerini belirtti. Ancak kararda, bölge mahkemesinin davacıların Başlık IX kapsamında geçerli bir iddiaya sahip olup olmadıklarına karar vermesi gerektiği belirtiliyor.

Bir federal bölge mahkemesi yargıcı, Nisan 2021'de davada adı geçen iki transseksüel sporcunun 2020'de mezun olması ve davacıların eyaletteki transseksüel sporculara karşı tekrar yarışacaklarına dair "hiçbir belirti" olmaması nedeniyle kızların politikayı engelleme talebinin tartışmalı olduğunu söyleyerek davayı reddetmişti.

Geçtiğimiz yıl, İkinci Daire Temyiz Mahkemesi'nin üç yargıçlı bir paneli, alt mahkemenin kararını onayladı ve davacıların CIAC politikasının kendilerini rekabet açısından dezavantajlı duruma düşürdüğü iddiasının temelsiz olduğunu söyledi.

Davacıları temsil eden muhafazakar sivil toplum kuruluşu Alliance Defending Freedom'ın kıdemli avukatı Roger Brooks, temyiz mahkemesinin kararını alkışladı ve müvekkillerinin adil rekabete erişimi hak ettiğini söyledi.

Brooks CNN'e yaptığı açıklamada, CIAC politikasının müvekkillerinin başarılarını "aşağıladığını" ve "atletik sicillerini lekelediğini" söyledi.

Brooks, "En banc 2. Daire, bu cesur kadınların Başlık IX kapsamında davalarını açmalarına ve kayıtları düzeltmelerine izin vermekte haklıydı" dedi.

Amerikan Sivil Özgürlükler Birliği ve Connecticut ACLU Vakfı kararı "dar ve teknik" olarak nitelendirdi. Bu gruplar Connecticut politikasını mahkemede savunmuş ve davaya katılan iki transseksüel sporcuyu temsil etmişlerdir.

"Bugünkü dar kapsamlı karar, bölge mahkemelerinin bu temelsiz iddiaları esastan reddetmesi için güçlü bir temel oluşturmaktadır. Hem cisgender hem de transseksüel tüm kız çocukları için eşitlik ve adalet mücadelemizi sürdürmeyi dört gözle bekliyoruz" dedi.

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Kaynak: edition.cnn.com