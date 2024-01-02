Mahkeme dosyalarına göre Trump'ın 6 Ocak davasındaki savunma stratejisi duruşmayı ertelemenin ötesine geçebilir

Ancak son mahkeme başvurularında ve Trump ekibinin yaklaşımını bilen kaynaklara göre, başka savunma stratejileri ortaya çıktı: GOP adaylığı için önde giden Trump'ı ABD Kongre Binası saldırısının sorumluluğundan aklamak ve onu dezenformasyonun ve aşırı hevesli hükümet müfettişlerinin kurbanı olarak konumlandırmak.

Trump'ın ekibinin Kasım ayı sonlarında mahkemeye yaptığı iki gizli başvuru, eski başkanın avukatlarının bu tarihi davada jüri önünde neyi savunmaya çalışabileceklerine dair en net görüntüyü sundu. Dosyalar, avukatlarının duruşma sırasında federal hükümette kendisine karşı önyargılı olduğundan şüphelendiği kişilere, yabancı etkiye ve 2020 yarışının çalındığına inanmasına neden olan seçim dezenformasyonuna işaret etmeyi umduklarını söylüyor.

Yabancı müdahale savunması

Trump'ın ekibi bir yargıçtan, seçim sonuçlarına güvenilemeyeceği iddiasını destekleyeceğine inandığı, kendi yönetimine ait gizli bilgiler de dahil olmak üzere daha fazla hükümet belgesine erişmesine izin vermesini istedi.

Avukatları Kasım ayı sonunda mahkemede "Savcılar, yabancı aktörlerin aynı alevleri körüklediğine dair kanıtları teslim etmeyi reddederken, 2020 seçim sonuçlarına yönelik kamuoyu anlaşmazlığı ve güvensizliği için Başkan Trump'ı suçlayamazlar" diye yazdı.

"2020 seçimleriyle ilgili gizli yabancı dezenformasyon kampanyalarına ilişkin kanıtlar, bazı raporların nihayetinde yanlış olduğu tespit edilse bile Başkan Trump ve diğerlerinin iyi niyetle hareket ettiği yönündeki savunma argümanını desteklemektedir."

İşaret ettikleri yabancı eylemlerden biri, Rusya'nın dış istihbarat servisinden ve Aralık 2020'de birkaç federal kurumdaki verileri tehlikeye atan SolarWinds yazılımının hacklenmesinden geldi. Trump'ın hukuk ekibi bu saldırının "seçimin bütünlüğü ve seçim altyapısına teknik sızma olasılığı konusunda makul endişeler olduğu" anlamına geldiğini yazdı.

Trump'ın son mahkeme başvurularında ayrıca İran ve Çin'in ABD siyasetine müdahale etmeye çalıştığına dair istihbarata erişim talep ediliyor. Adalet Bakanlığı, yabancı aktörlerin olası yanlış iddialarına ilişkin kanıtların davaya dahil edilmesinin jürinin kafasını karıştırabileceğini ve Trump'ın seçim hilesi iddialarını kamuoyuna açıkladığı zamanki ruh haliyle ilgili olmadığını savunuyor.

Trump ekibi özel danışman müfettişlerini arıyor

Trump'ın ekibi ayrıca, Kasım 2022'de Başsavcı Merrick Garland tarafından özel bir danışman atanana kadar suçlanmadığını vurgulamanın bir yolu olarak, federal hükümetteki diğer soruşturma kurumlarının 2020 seçimlerinden sonraki eylemlerine nasıl baktığını ortaya çıkarmaya çalışıyor. Strateji hakkında bilgi sahibi kaynakların CNN'e verdiği bilgiye göre, siyasete işaret ederek savcılığın altını oymak, Trump'a jüri önünde yardımcı olmak için bir fırsat olabilir.

Özel danışmanlık ofisi Yargıç Tanya Chutkan'dan Trump'ın jüriyi geçersiz kılmak için yapacağı her türlü girişimi engellemesini istiyor ki avukatları sunulan kanıtlara siyaset karıştırmaya çalışarak bunu yapabilir. Geçersiz kılmak, savcılar aleyhindeki davayı makul şüphenin ötesinde kanıtlasalar bile en az bir jüri üyesini Trump'ın beraat etmesi yönünde oy kullanmaya ikna etmek anlamına geliyor.

Bu stratejinin merkezinde şu anda Trump'a karşı açılan davanın savcıları yer alıyor. Adalet Bakanlığı ve Capitol saldırısıyla ilgili fitne suçlamaları olasılığı hakkında "60 Minutes" programına konuşan eski DC ABD Savcı Vekili Michael Sherwin için 2020 ve 2021'de sahte sahtekarlık iddiaları ve sahte seçmen şemasını incelemeye çalışmışlardı.

Trump'ın ekibi mahkemeden, savcılık ekibinin yasal tanımını, DC'deki ABD savcılığı da dahil olmak üzere diğer kurumları da kapsayacak şekilde genişletmesini istedi; böylece savcılardan, Trump'ın savunma ekibine incelemeleri için kapsamlı belgeleri teslim etmeleri istenecek. CNN'e konuşan bazı kaynaklara göre bu durum davayı yavaşlatabilir.

Trump'ın ekibi Kasım ayı sonunda mahkemeye yazdığı mektupta "USAO-DC adına avukatların Özel Danışman'ın 6 Ocak tarihli teorisiyle uyuşmayan açıklamalarına dayanarak, bu konuyla ilgili kamuya açık olmayan benzer belgeler ve özel yazışmalar olduğu neredeyse kesindir" dedi.

Trump'a karşı 'siyasi önyargıya' işaret ediyor

Trump'ın ekibi ayrıca davada tanık olabilecek istihbarat topluluğu ve kolluk kuvvetleri mensuplarının kendisine karşı "siyasi önyargıları" olabileceğini söyledi. Yine de Trump'ın eski kabine üyelerinden bazıları - dönemin Başsavcısı Bill Barr, dönemin Başkan Yardımcısı Mike Pence ve bazı üst düzey istihbarat yetkilileri gibi - davada aleyhinde tanıklık yapmak üzere çağrılabilir. Seçim sonrasında yaygın bir hile olmadığını savunan bu isimler son aylarda Trump'ı eleştirmeye başladılar.

Trump'ın ekibi, yaygın seçmen hilesi olmasaydı 2020 başkanlık seçimlerini kazanacağına inanıp inanmadığının mahkemede test edilebileceğini de belirtti. Ancak savcılığın Trump'a yönelttiği suçlamalar, hem kampanyasındaki hem de yönetimindeki üst düzey danışmanlarının kendisine sonuçların kazanamayacağı anlamına geldiğini söylediğine ve destekçilerini şiddete teşvik etmek için gerçekleri görmezden geldiğine dair önemli kanıtlar topladıklarına işaret ediyor.

Adalet Bakanlığı bünyesindeki özel danışman Jack Smith'in ofisinden savcılar, bu savunmaların birçoğunu duruşmadan önce ortadan kaldırmaya çalışıyor ve yakın tarihli bir dosyada Chutkan'a bunları vurguluyor.

Trump'ın ekibinin ima ettiği taktiklerin duruşmada kullanılıp kullanılamayacağını ve avukatların jüriye tanık ve kanıtlar aracılığıyla tam olarak ne sunabileceklerini belirlemek Chutkan'a bağlı olacak.

Savcılar Noel'den birkaç gün sonra yaptıkları başvuruda "Mahkeme sanığın mahkeme salonunu alakasız dezenformasyon yaydığı bir foruma dönüştürmesine izin vermemeli ve bu davaya siyaset bulaştırma girişimini reddetmelidir" diye yazdılar. "Kanıtlar bir tarafın sadece söylemesiyle alakalı değildir; iddianamedeki suçlamalarla ya da yeterli kanıtla desteklenen meşru bir savunmayla bağlantılı olmalıdır."

Trump'ın şu anda Adalet Bakanlığı'nın mahkemeye sunduğu dosyalara yanıt vermek için bir son tarihi bulunmuyor ve Chutkan, Trump'ın davasının bir kısmı temyize götürülürken duruşma ve kanıt toplama için parametreleri belirleme olanağına sahip değil.

Bir zamanlama sorunu

Trump'ın duruşması şu anda Washington DC'deki federal mahkemede 4 Mart'ta -Süper Salı aday belirleme yarışmalarından bir gün önce- yapılacak. Ancak Trump temyize gitmeye devam ettiği için bu tarih değişebilir. Temyiz mahkemelerinin kararlarındaki gecikmeler de takvimi hızla aylarca geriye itebilir.

En olası gecikme, 9 Ocak'ta Trump'ın başkan olarak rolü ve 6 Ocak saldırısının ardından ABD Senatosu tarafından aklandığı azil davası nedeniyle ceza sanığı olarak yargılanmaktan muaf olup olmadığına ilişkin tartışmaları dinleyecek olan DC Temyiz Mahkemesi'nden gelebilir.

Trump'ın davası başlamadan önce Yüksek Mahkeme'den bu konuları incelemesi de istenebilir.

Trump ayrıca Chutkan'ın Ekim ayında kendisi hakkında verdiği ve kısa bir süre önce DC Circuit tarafından düzeltilen yayın yasağı kararına ilişkin temyiz başvurularını da sürdürüyor.

Eski başkan, bu kararın adil olmadığını ve duruşma tarihinin seçim sonrasına ertelenmesi gerektiğini savunuyor ancak bu argüman mahkemelerde ilgi görmedi.

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Kaynak: edition.cnn.com