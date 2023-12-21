Mahkeme belgelerine göre Novak Djokovic, Aralık ayında Covid-19 testinin pozitif çıkmasının ardından aşı muafiyeti aldı

Bu gelişme, dünya tenis 1 numarası turnuva öncesinde vizesinin iptal edilmesine karşı umutsuz bir hukuki mücadele yürüttüğü için Melbourne'de geçici bir gözaltı merkezine kapatıldığı sırada yaşandı.

Belgede, "Bay Djokovic, 30 Aralık 2021 tarihinde, Tennis Australia Baş Tıbbi Sorumlusundan, yakın zamanda COVID'den iyileştiği gerekçesiyle kendisine 'COVID aşısından tıbbi muafiyet' sağlandığını kaydeden bir mektup aldı" denildi.

Mahkeme dosyasına göre Djokovic'in ilk Covid-pozitif PCR testi 16 Aralık 2021'de kaydedildi ve ateş veya "solunum semptomları" belirtileri göstermemesinin ardından Avustralya Açık'ta yarışmak için tıbbi muafiyet başvurusunda bulundu.

Cuma günü gazetecilere sızdırılan ve CNN tarafından bağımsız olarak doğrulanamayan 7 Aralık tarihli bir mektupta, turnuva organizatörlerinin aşılanmamış oyunculara grand slam'de yer almak için Avustralya'ya girebileceklerini yanlış bir şekilde bildirdiği görülüyor.

Mektupta, son altı ay içinde teyit edilmiş bir Covid-19 enfeksiyonunun ve buna eşlik eden bir doktor veya halk sağlığı yetkilisinden alınmış bir mektubun, tıbbi muafiyet için geçerli belge olarak kabul edileceği belirtiliyor. Belgede, oyuncuların başvurularını en geç 10 Aralık'a kadar yapmaları gerektiği belirtiliyor.

Bu rehberlik, Avustralya Sağlık Bakanı Greg Hunt tarafından Kasım ayında turnuva direktörü Craig Tiley'e gönderilen ve son altı ay içinde Covid-19 enfeksiyonu geçirmenin karantinasız giriş için gerekli şartları karşılamadığını vurgulayan ve geniş çapta haberlere konu olan mektuptaki tavsiyelerle çelişiyor gibi görünüyor.

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Djokovic'in Pazartesi günkü duruşması öncesinde mahkemeye sunulan ve Cumartesi günü yayınlanan mahkeme belgeleri, daha önce Covid-19 aşılarına ve aşı zorunluluklarına karşı olduğunu dile getiren 34 yaşındaki Djokovic'in 5 Ocak'ta Avustralya'ya geldiğinde aşısız olduğunu doğruladı.

Avustralya Sınır Gücü tarafından sorgulandıktan sonra, Djokovic'in muafiyetinin Avustralya'nın BiyoGüvenlik Yasası uyarınca geçersiz olduğuna karar verildiğini çünkü "COVID-19 ile önceki enfeksiyonunun Avustralya'da Covid-19 aşısı için tıbbi bir kontrendikasyon olarak kabul edilmediğini" belirtiyor.

"Tıbbi kontrendikasyon", bir ilacın, prosedürün, aşının veya ameliyatın kişinin sağlığına zararlı olabileceği için kullanılmaması gereken belirli durumlarda verilir.

Djokovic'in vizesi daha sonra 6 Ocak'ta yerel saatle 04:11'de Göç Yasası'nın "vize sahibinin Avustralya toplumunun sağlığı, güvenliği ya da asayişi ya da Avustralya toplumu içindeki bir birey için risk teşkil etmesi halinde vizenin iptal edilmesine olanak tanıyan" 116(1)(e) maddesi uyarınca iptal edildi.

Djokovic'in avukatları başvuruda, dokuz kez Avustralya Açık şampiyonu olan Djokovic'in "ilgili herhangi bir koşulla nitelendirilmemiş bir vizeye sahip olduğu ... turnuva organizatöründen aşıdan tıbbi muafiyet belgesi aldığı ... ve İçişleri Bakanlığı'ndan karantinasız varış koşullarını karşıladığını bildiren bir belge aldığı" için ülkeye girişine izin verileceğine inanmak için her türlü nedene sahip olduğunu savundu.

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Djokovic'in avukatları tarafından atıfta bulunulan "İçişleri Bakanlığı belgesi", ülkeye gelen tüm yolcular tarafından yola çıkmadan en az 72 saat önce doldurulması gereken Avustralya Seyahat Beyanı (ATD) formuyla ilgilidir.

Avustralya Bağışıklama Teknik Danışma Grubu'nun Covid-19 aşıları için geçici tıbbi muafiyetlere ilişkin Genişletilmiş Kılavuzu'na göre, "PCR ile doğrulanmış SARS-CoV-2 enfeksiyonu içeren bazı durumlarda vize sahipleri için aşılamanın enfeksiyondan 6 ay sonrasına kadar ertelenebileceği" bir muafiyet verilebilir.

Ancak Başbakan Scott Morrison Perşembe günü gazetecilere yaptığı açıklamada, Tennis Australia'ya Kasım 2021'de gönderilen bir mektupla, yakın zamanda Covid-19 enfeksiyonu geçirmiş aşısız oyuncuların ülkeye girişine izin verilmeyeceğinin bildirildiğini söyledi.

Perşembe günü bir basın toplantısında konuşan Morrison, 34 yaşındaki oyuncunun ülkeye girişlerde aşı zorunluluğundan kaçınmak için "geçerli bir tıbbi muafiyete sahip olmadığını" söyledi.

Djokovic'in hukuk ekibi, Avustralya Sınır Kuvvetleri'nin vizesini iptal etme kararına karşı acil ihtiyati tedbir talebinde bulundu. Ülkenin Federal Bölge Mahkemesi, Djokovic'in Avustralya'da kalmasına izin verilip verilmeyeceği ya da sınır dışı edilip edilmeyeceğine ilişkin kararı Pazartesi gününe erteledi.

Fotoğraflar Djokovic'in test sonuçlarının pozitif çıktığı gün etkinliklerde maskesiz olduğunu gösteriyor

Novak Vakfı'nın resmi sosyal medya hesapları tarafından yayınlanan çok sayıda görüntüde, maske takmayan Djokovic'in izleyiciler önünde bir panele katıldığı görülüyor.

Görüntüler, Avustralya mahkeme belgelerinin Covid-19 testinin pozitif çıktığını gösterdiği tarih olan 16 Aralık'a ait. Diğer katılımcıların hiçbiri maske takmıyordu.

17 Aralık'ta Belgrad Tenis Derneği'nin Facebook sayfası Djokovic'in bir tenis ödül töreninde bir grup gençle poz verdiği çeşitli fotoğraflar yayınladı. Fotoğraflardan birinde Djokovic'le birlikte en az 26 gencin poz verdiği görülüyor. Yerel Sırp medyası Djokovic'in gençlik ödülleri etkinliğine katıldığını geniş bir şekilde bildirdi.

Aynı gün Djokovic resmi Instagram hesabından elinde bir plaketle çekilmiş bir fotoğrafını paylaştı.

Fotoğrafın altında şu ifadeler yer alıyor: "Kendi Sırbistan pulumu almak benim için bir onur. Bu nadide hediye için cömert ülkeme teşekkür ederim! Alçakgönüllüyüm!!! Her çocuğun anaokuluna gitme fırsatına sahip olması için @novakfoundation projelerinde Sırbistan Ulusal Posta Servisi ile ortaklık yapacağımızı paylaşmaktan heyecan duyuyorum 🙏🏼. Bunu bir araya getiren herkese minnettarım. Şimdi @jelenadjokovicndf ve ben çocukların Noel Baba'ya yazmaları için eve biraz pul götüreceğiz."

Djokovic'in bu etkinliklerden herhangi birine katılmadan önce test sonuçlarından haberdar olup olmadığı bilinmiyor. CNN yorum için Djokovic'in temsilcilerine ulaştı.

Aralarında Avustralyalı Nick Kyrgios ve ABD'li John Isner'in de bulunduğu bir dizi oyuncu vize sorunu devam ederken Djokovic'e destek verdi.

Ülkesi Sırbistan'da ise Djokovic ailesi bu hafta başında Belgrad'daki Ulusal Meclis önünde bir protesto gösterisi düzenledi. Djokovic'in babası Srdjan, yetkililerin oğlunu "esir" olarak tuttuğunu söyledi - Avustralya içişleri bakanı Karen Andrews bu iddiayı reddetti.

Andrews Cuma günü ABC'ye verdiği demeçte "İstediği zaman ülkeyi terk etmekte özgürdür ve Sınır Gücü de bunu kolaylaştıracaktır" dedi.

"Avustralya'ya girmek için gerekli tüm belgelere sahip olduklarından emin olmak her bir yolcunun kendi sorumluluğundadır."

CNN'den Niamh Kennedy, George Ramsay ve Jennifer Hauser bu habere katkıda bulunmuştur.

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Kaynak: edition.cnn.com