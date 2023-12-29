Öne çıkan hikayeler

Mahindra pistteki başarısıyla elektrikli otomobil devrimini ateşlemeyi umuyor

Mahindra Racing Hindistan'da gelişen elektrikli araç satışlarının anahtarı olarak görülüyor

D'Ambrosio: 'Biz küçük bir ekibin kalbine sahip büyük bir şirketiz'

Mahindra elektrikli süper arabalar, tuktuklar, otobüsler ve scooterlar hedefliyor

Henüz emekleme aşamasında olsa da, Mahindra Racing'in gelecekte benzer bir etkiye sahip olabileceği umudu var.

Formula E'nin başlangıcından bu yana gridde yer alan takımlardan biri olan Mahindra Racing, hem sürücüler hem de takımlar şampiyonasında lider konumda olsa da, takımın CEO'su Dilbagh Gill şampiyonluk iddialarını küçümsemekten yana.

CNN'e verdiği demeçte "Henüz şampiyonluk yarışçısı olduğumuzu düşünmüyorum" dedi.

Şu anki şampiyona lideri Jerome D'Ambrosio, büyük bir çarkın sadece küçük bir dişlisi olduğu yanılsamasına kapılmıyor.

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Ekip, Hindistan'daki tek ana akım elektrikli otomobil üreticisi olan Mahindra & Mahindra'ya ait olup, Hindistan hükümetinin 2030 yılına kadar sadece elektrikli otomobil satmaya yönelik iddialı bir planla dünyanın en kirli ülkelerinden birini temizleme taahhüdünden güç almıştır.

Greenpeace ve AirVisual'ın yakın tarihli bir raporuna göre Hindistan, dünyanın en kötü hava kirliliğine sahip10 şehrinden yedisine sahip ve Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'nin bir banliyösü olan Gurugram, dünyanın en kirli şehri.

Takvimdeki ikinci yarışı Fas'ta kazanan D'Ambrosio şunları söyledi: "Küçük bir takım ruhuna sahip büyük bir şirket gibiyiz ve bu takımın başarısının anahtarı da bu olabilir.

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"Daha büyük bir resmin ve şirketler grubunun parçası olduğumuz doğru ve her birimizin oynaması gereken bireysel rollerimiz var. Benimki arabayı sürmek ve bir yarış pilotu olarak kazanmaya çalışmak. Daha azı yeterli değil ama bazı büyük isimlere ve bazı büyük takımlara karşı mücadele ediyor olsak bile bu galibiyet için çabalamamız gerekiyor."

Mahindra'nın süper otomobili

2018/19 Formula E sezonu

Mahindra 1940'ların sonlarından bu yana otomobil satıyor ancak ilk elektrikli modelini 2013 yılında öncü elektrikli otomobil üreticisi Reva'yı satın aldıktan sonra üretti. Mahindra 2020 yılına kadar elektrikli otomobil üretimini yılda 5.000 artırarak 60.000'e çıkarmayı planlıyor.

Ancak Gill'in de açıkladığı gibi, marka elektrikli devrimi için sadece tipik yol otomobillerinin ötesine bakıyor.

Mevcut Cenevre Motorshow'da elektrikli süper otom obili Battista'yı tanıttı ve diğer araçlara da bakıyor.

Gill açıkladı: "Elektrikli araçlar henüz emekleme aşamasında ve Hindistan büyük bir pazar, dünyanın en büyüklerinden biri. Elektrikli araçların ve ticari araçların verimliliğinin farkındayız.

"Tamam, seksi olmayabilir ama şehirlere girip çıkan ve kirlilik sorunlarına yol açan kamyonlardan otobüslere ve tuktuklara kadar tüm elektrikli araç sektörüne bakıyoruz."

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Buna ek olarak, Amerikan şirketi GenZe'yi satın alarak elektrikli bisiklet ve scooter'lara yöneldi ve Mahindra şimdiden 2020 yılına kadar tüm araç filosunun %25'inin elektrikli olacağı sözünü verdi.

Ancak şirket Formula E'nin yeşil güç mesajının yayılmasına yardımcı olabileceğine inanıyor. Gelecekte Hindistan'da yapılması planlanan bir yarışla birlikte bu seri dünya çapında popülerlik kazanıyor ve değişen otomobil endüstrisine uygunluğu nedeniyle bir gün Formula 1'i geride bırakabileceği öne sürülüyor.

Gill, Formula E'nin "markayı yeni pazarlara taşıyan bir pazarlama platformu" olarak işlev gördüğünü ve aynı zamanda D'Ambrosio'nun aracı gibi teknolojilerin bir yol aracına ne kadar aktarılabilir olduğunu kabul ediyor.

'Formula 1'den çok daha fazlası'

Gill, bir F1 aracından bir yol aracına teknoloji transferinin tahmini olarak beş yıl sürdüğünü tahmin ediyor. Formula E için teknoloji transferi yaklaşık 18 ay sürüyor.

Ekibin attığı adımlar çok büyük - sadece yazılım iyileştirmeleri yoluyla pistteki üçüncü sezonlarında verimlilikte %1'lik bir iyileşme, verimlilik oranının zaten %93 olduğu göz önünde bulundurulduğunda etkileyici.

"Bir yarış arabasındaki teknolojiyi bir yol arabasında görüyorsunuz," diye açıkladı. "Bunu bir yol aracına F1'den çok daha fazla sunuyoruz."

Başta teknik direktör Lewis Butler olmak üzere yarış ekibi ile Hindistan'daki daha geniş Mahindra markası arasında düzenli bir fikir alışverişi var. Mahindra işinin farklı tarafları Hindistan'dan yarış ekibinin İngiltere'deki merkezine gidip gelerek bilgi paylaşımında bulunuyor.

D'Ambrosio, Mahindra Racing'deki ilk yılında ama serinin başlangıcından bu yana toplamda beşinci sezonunda.

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Formula E'nin yükselişiyle ilgili olarak şunları söyledi: "Formula E beş yıl içinde sıfırdan bu hale geldi. Şaşırdım. Bana şu anda burada olduğunuzu söyleseydiniz, itiraz ederdim.

"Motor sporları için 30, 40 ya da 50 yıl sonra da geçerli olmanız, kabul görmeniz ve bir anlam ifade etmeniz gerekir. Sektörde ve elektrikli araçlarda olup bitenlere bakarsak biz de öyleyiz. Elektrikli araçlar geliştiriyoruz ve belki de 20 yıl içinde tüm araçlar elektrikli olacak. Bunu göz önünde bulundurursak, yarış arabalarına para harcamanın ne anlamı olabilir ki?

"Teknolojiyi ve yol araçlarına aktarımını seviyorum - bu oldukça şaşırtıcı. Bu teknik transferin bir parçası olmak ve bunun kıyısında bulunmak oldukça heyecan verici. Yaptığımız her şey yarına uyum sağlamak ve gelişmek için.

"Benim için Formula E gelecek. Bunu seviyorum. Başka bir yerde olmak istemezdim. Mesajı ve konsepti seviyorum. Geleceğin ait olduğu yer burası."

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Kaynak: edition.cnn.com