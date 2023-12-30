Magnus Carlsen 'oyunu bir milyar hayrana ulaştıracak' yeni satranç turnuvasının başrolünde

Dubai'de 22 Haziran'da başlayan Küresel Satranç Ligi (GCL), oyun için yeni bir format sunan en son etkinlik.

Bu formatta her biri altı oyuncudan oluşan altı takım, en iyi iki takım finalde birbirleriyle oynamadan önce bir grup aşamasında mücadele ediyor.

Franchise tarzı format, taraftarların oyuncuların yanı sıra takımları da takip etmesine olanak tanıyor ve oyunun en büyük yıldızlarından bazıları da oyuna dahil oluyor.

Turnuvaya katılan büyük usta Magnus Carlsen CNN'e verdiği demeçte "Bence bu kesinlikle oldukça özel bir şey" dedi.

"Ligin hem formatı hem de genel fikri yeni ve oldukça benzersiz.

"Satrançta daha önce de takım müsabakaları oldu ama bunlar çoğunlukla milliyete dayanıyordu ve bu nedenle profesyonel bir lig oluşturma sistemi benim için ve sanırım diğer satranç oyuncuları ve hayranları için de çok ama çok heyecan verici."

Her takım iki kadın yarışmacıdan, 2002 veya daha sonra doğmuş bir oyuncudan ve dünyanın en üst düzey satranç oyuncusu Carlsen'in de aralarında bulunduğu bir "ikon" oyuncudan oluşmak zorunda.

Hintli büyük usta Viswanathan Anand ve Rus büyük usta Ian Nepomniachtchi, katılan diğer büyük isimlerden sadece ikisi.

Konsept, satrancın yönetim organı olan FIDE ve dijital dönüşüm şirketi Tech Mahindra'nın buluşu. Ortaklık, oyunu başka bir seviyeye taşımak için sanal gerçeklik ve yapay zeka gibi en son teknolojiyi dahil etmeyi umduğunu söylüyor.

Carlsen, "Bence satrancın etrafındaki her şey daha önce görülmemiş bir şekilde profesyonelleşiyor," diye ekledi.

"Ama bence bu sadece bir başlangıç. Oyuncular, takımlar ve taraftarlar kendi takımlarına aidiyet hissetmeye başladıkça bunun gelecekte nasıl gelişeceğini görmek çok ilginç olacak."

Chess.com'a göre, Dubai'de kazanan takımın her üyesi 7,500 dolar alacak ve 5,000 dolar da takımın menajerine gidecek.

Carlsen, yeni lig formatının oyunu yeni bir kitleye açmayı başaracağını umuyor ve GCL başkanı Jagdish Mitra'nın da bu konuda istekli olduğunu belirtiyor.

CNN Sport'a konuşan Mitra, "Bunun satranç sporu ve 600 milyon taraftarı için bir fırsat olduğunu düşünüyorum," dedi.

"Bu tarihi bir olay, bu her yıl birçok haftanın ilki ve oyunu 600 milyonun ötesine taşıyarak dünya çapında bir milyar hayrana ulaştırmak ve muhtemelen dünyada en çok izlenen sporlardan biri haline getirmek için bir fırsat."

"Amacımız evde satranç oynayan daha fazla insanın bu sporun hayranı olmasını ve bu sporla ilgilenmesini sağlamak. Bu sadece birilerini takip etmek değil, bu franchise'ları takip etmektir."

Mitra, bazılarının geleneksel satranç turnuvalarını koruma arzusunu kabul etmekle birlikte, GCL'nin oyunun ufkunu genişletmesini istiyor.

Mitra'ya göre amaç, GCL'nin uzun süredir devam eden uygulamaların yerini alması değil, ortamı zenginleştirmesi.

Belki de en büyük amaç, GCL'yi televizyon izleyicileri için uygun ve heyecan verici hale getirmek.

Mitra, "İnsanların bunu görebildiğinden emin olmak istiyoruz" dedi.

"En önemli kısım bununla birlikte gelen şey. Yani tüm prodüksiyon, renkler, şatafat, ışıklar, ses, yorum, ki bu insanların bağlantı kurabilmesi ve anlayabilmesi için gerçekten çok kritik - bunun başarılı olması için kritik önem taşıyor."

Eğer GCL amacında başarılı olursa, satrançtaki en büyük yıldızların dünya çapında tanınan isimler haline gelmesi çok uzun sürmeyebilir.

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Kaynak: edition.cnn.com