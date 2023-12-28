Madrid Açık zaferi 'hayatımın en iyi haftası' diyor 19 yaşındaki tenis tutkunu Carlos Alcaraz

19 yaşındaki İspanyol tenisçi, son birkaç ayda kazandığı iki Masters 1000 şampiyonluğunun ardından tenisin en gözde ismi haline geldi ve son şampiyonluğunu Pazar günü Madrid'de elde etti.

Madrid Açık finalinde son şampiyon Alexander Zverev'i 6-3 6-1 yenen Alcaraz, önceki turlarda Rafael Nadal ve Novak Djokovic'i yenerek turnuvayı zaferle tamamladı.

Genç İspanyol, Nisan ayındaki Miami Açık zaferi de dahil olmak üzere bu yılki dördüncü şampiyonluğunu elde etti ve dünya sıralamasında kariyerinin en yüksek seviyesi olan 6 numaraya yükseldi.

Yılın ikinci grand slam turnuvası olan Roland Garros'taki Fransa Açık'a sadece birkaç hafta kala toprak kort turnuvasını kazanan Alcaraz'ın adı şampiyonluk için mücadele edecek favoriler arasında geçiyor.

"Hayatımın en iyi haftasını" geçirip "inanılmaz bir tenis" oynadıktan sonra CNN Sport 'a konuşan Alcaraz, birkaç hafta içinde ilk grand slam'ini kaldırma ihtimalini göz ardı etmiyor.

CNN'den Don Riddell'e konuşan Alcaraz, "İstatistikler ve her şey göz önüne alındığında Roland Garros'u kazanacak favori oyunculardan biri olduğumu söyleyebilirim, ancak Roland Garros'u kazanmanın gerçekten çok zor olacağını biliyorum" dedi.

"Bir sürü harika oyuncu var - Rafa, Djokovic - dünyanın en iyi oyuncuları orada oynayacak. Ancak Roland Garros'ta iyi sonuçlar almaya ve Roland Garros'u kazanmaya hazır olduğumu düşünüyorum."

Evin favorisi

Geçen yıl Alcaraz dünyada 120. sıradaydı ve Madrid Açık'ın ikinci turunda Nadal'a kaybetti.

Ancak 12 ay sonra tenisin gördüğü en büyük iki oyuncuyu yenerek kendisini hesaba katılması gereken bir güç olarak kabul ettirdi.

Nadal, Djokovic ve Zverev'i yenen Alcaraz, 2007'de David Nalbandian'dan bu yana tek bir Masters 1000 etkinliğinde ilk dörtte yer alan üç oyuncuyu yenen ilk oyuncu oldu.

Hızlı yükselişi ve görünüşe göre soğukkanlı yapısı göz önüne alındığında, Alcaraz için sinirlerin bir sorun olmadığı görülüyor. Ancak kendisi durumun böyle olmadığını söylüyor.

"Sinirlerim var, ama sinirlerimi diğerinden daha iyi yönetmeye çalışıyorum ve rakibimin gergin olduğumu görmemesi için uğraşıyorum," diye açıklıyor. "Ama inanın bana, sinirlerim var, hem de çok fazla."

Pazar günü finalde ev sahibi kalabalığın desteğini arkasına alan Alcaraz, Zverev'e karşı üstünlük kurdu ve büyük bir sahnede yaşının ve deneyiminin hakkını vererek kortta uçtu.

Çocukken bu turnuvayı izleyen biri olarak, Madrid Açık Alcaraz için daha da büyük bir önem taşıyordu.

Ve son birkaç ayda elde ettiği başarılar genç yıldız için henüz yerleşmiş değil.

"Yani, her şey çok hızlı gelişti, iki Masters 1000 şampiyonluğu - biri sert kortta, biri toprak kortta," dedi.

"Yani sezon başında biri bana bu turnuvaları - Barcelona'yı da - başaracağımı söylese inanmazdım, ona inanmazdım. Benim için inanılmaz bir ay hakkında ne diyeceğimi bilemiyorum."

Ve şu anda tenisin en büyük ismi olmanın baskısı Alcaraz'ı yıldırmıyor.

"Herkesin sizin hakkınızda konuşması ve maçınızı izleyecek olması güzel bir şey. Benim için oldukça iyi. Ama en iyi stadyumlarda dünyanın en iyi oyuncularına karşı oynamak bana büyük bir güç veriyor. Bu yüzden benim için oldukça havalı."

'Tam bir rezalet'

Finalde mağlup olmasına rağmen dünya 3 numarası Zverev, Alcaraz için övgü dolu sözler sarf etti.

Alman oyuncu, kupa töreni sırasında şampanya yağmuruna tuttuğu İspanyol'u "dünyanın en iyi oyuncusu" olarak nitelendirdi.

Ancak Zverev, ATP Tour'u Madrid Açık'ta gece geç saatlere maç koyduğu için eleştirdi ve Alacaraz'dan "hiçbir şey almak istemediğini" ancak oyunculara dinlenmeleri için daha fazla zaman verilseydi daha iyi bir performans sergileyeceğini söyledi.

Zverev, "ATP'nin işi bu hafta tam bir rezaletti," dedi. "Benim için şu anda dünyanın en iyi oyuncusu olan Carlos Alcaraz'a karşı bir Masters 1000 etkinliğinde final oynamak... çok zor. Bugün hiç koordinasyonum yoktu. Servislerimde koordinasyonum yoktu, yer vuruşlarımda koordinasyonum yoktu. Çok kolay olan iki baş üstü vuruşu kaçırdım çünkü topu görüyorum ve her şey gözümün önünde hareket ediyor.

"Her zaman biraz geç kaldım. İlk adımım o kadar hızlı değildi. Eğer dünyanın en iyi oyuncularıyla oynuyorsanız, en üst seviyede olmanız gerekir. Aksi takdirde hiç şansınız olmaz. Bugün hiç şansım yoktu."

Sözlerine şöyle devam etti: "Bence hepimiz geç saatlere kadar ayakta kaldık, hepimiz bazen parti yapmış olabiliriz ama sabah 4'e kadar ayakta kalırsanız ertesi gün ölürsünüz. Ben ertesi gün oynadım. Eğer ertesi gün sabah 5'e kadar bunu tekrar yapıyorsanız, uyanık olmakta bile zorlanırsınız.

Zverev, "(Carlos'tan) hiçbir şey almak istemiyorum," dedi. "Oynadığımız final için üzgünüm çünkü bu çok iyi bir maç olabilirdi. Harika bir maç olabilirdi.

"Bu tenis sporunu ortadan kaldırıyor. Herkes harika bir mücadele görmek istiyordu. Herkes üst düzey bir tenis görmek istiyordu. Ama ben de insanım. Ben bir robot değilim. Bunu yapamam. Her gece bunlar olurken kendi seviyemde olamam."

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Kaynak: edition.cnn.com