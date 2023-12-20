Madonna bu yaz 'komada' olduğunu açıkladı, hayatını 'kurtardığını' söylediği arkadaşına teşekkür etti

"Celebration" dünya turnesi kapsamında bu hafta sonu verdiği konserden X'te (eski adıyla Twitter) yayınlanan görüntülere göre Madonna, "Bu gece bu odada hastanede benimle birlikte olan çok önemli insanlar var," dedi.

Madonna sözlerine şöyle devam etti: "Beni hastaneye sürükleyen çok önemli bir kadın var. Hatırlamıyorum bile. Banyomun zemininde bayılmışım, yoğun bakım ünitesinde uyandım."

Madonna "O benim hayatımı kurtardı" diye ekledi.

"Vogue" şarkıcısı ayrıca "48 saat boyunca indüklenmiş komada" kaldığını açıkladı ve Kabala öğretmenine çile boyunca yanında olduğu için teşekkür etti.

"Duyduğum tek ses onun sesiydi" dedi. "Onun 'Elimi sık' dediğini duydum. Hepsi bu kadar."

Uyandığında, "etrafımda altı inanılmaz çocuğumu gördüm" dedi ve tüm çocuklarının bir odada toplandığını görmek için "neredeyse ölmesi gerektiğini" söyleyerek şaka yaptı.

Madonna'nın Carlos Leon'dan Lourdes Leon adında bir kızı ve yönetmen Guy Ritchie'den Rocco Ritchie adında bir oğlu var. Ayrıca David Banda, Chifundo "Mercy" James ve ikizler Stella ve Estere olmak üzere dört evlatlık çocuğun da annesidir.

Haziran ayında Madonna'nın arkadaşı ve uzun süreli menajeri Guy O'Seary, "ciddi bir bakteriyel enfeksiyon" geliştirdikten sonra yoğun bakım ünitesinde olduğunu duyurdu. CNN daha sonra pop ikonunun günler sonra hastaneden taburcu edildiğini ve evinde iyileşmekte olduğunu bildirdi.

"Celebration" turnesine, iyileşmek için zaman ayırdığı bir gecikmenin ardından Ekim ayında Londra 'da başladı.

Madonna ilk konserinde "Başarabileceğimi düşünmüyordum, doktorlarım da düşünmüyordu," dedi.

"Eğer sırrımı öğrenmek istiyorsanız, nasıl atlattığımı ve nasıl hayatta kaldığımı bilmek istiyorsanız, 'Çocuklarım için orada olmalıyım' diye düşündüm. Onlar için hayatta kalmalıyım' diye düşündüm" dedi.

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Kaynak: edition.cnn.com