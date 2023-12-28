Maç: Brady ve Rodgers, Mahomes ve Allen karşısında zafere giden yolda konuşuyor

Genç yıldızlar ve eski emektarların savaşı olarak faturalandırılan Wynn Golf Kulübü'ndeki heyecanla beklenen karşılaşma, üç kez MVP seçilen Rodgers'ın birdie için son vuruşunu yapması ve kazanmasıyla son deliğe kadar gitti.

12 delikli müsabaka ilk kez "Maç "taki kalabalığı gördü ve oyuncular birbirleriyle ve spor spikeri Ernie "E.J" Johnson'ın sunduğu TNT sunucularıyla iletişim kurmalarını sağlayan mikrofonlarla donatıldı.

Bu yıl altıncısı düzenlenen etkinlik öncesinde yürütülen psikolojik savaş sahada daha da şiddetlendi ve Green Bay oyun kurucusu Rodgers başlama vuruşundan önce son bir çıkış yaptı: "Yetkin golfçüler seçeceklerini düşünmüştüm ama sonra eşleşmeyi gördüm."

Top savaşı

Akıl oyunları oyuncuların ekipman seçimine kadar uzandı ve Allen, Brady'nin 2000 NFL Scouting Combine'daki meşhur fotoğrafıyla süslenmiş özel golf topunu gururla gösterdi.

Yedi kez Super Bowl kazanan Brady'nin seçkin kariyerinde çok az kasvetli an oldu ama Brady bu fotoğrafı küçümsediğini gizlemedi. Nisan ayında Elon Musk'ın Twitter'ı ele geçireceğine dair söylentiler çıktığında Tampa Bay Buccaneers'ın oyun kurucusu Musk'a bir tweet atarak sosyal medya platformunu satın aldığında fotoğrafı silip silemeyeceğini sordu.

Ancak Brady kendi özel topunu hazırladı ve üzerine tanıdık bir dostunun, Lombardi Kupası'nın resmini bastı.

Ocak ayındaki AFC Şampiyonluk maçında Mahomes'un Kansas City Chiefs'ine karşı kalp kırıcı bir yenilgi alan Allen henüz bir yüzük kazanamadı ve Brady, Buffalo Bills oyun kurucusunun bu durumdan haberdar olmasını sağladı.

"Josh bunlardan birini hiç gördün mü?" Brady topu Allen'a uzatarak şaka yaptı. "Bunun ne olduğunu biliyor musun?"

Yarışma öncesinde Mahomes, CNN Sport'tan Andy Scholes'a ilk vuruşta biraz gerginlik beklediğini itiraf etmişti ve Brady ve Rodgers ilk iki çukuru geçip öne geçerken işaretler erken saatlerde uğursuz görünüyordu.

"Buna şaşırmadınız değil mi?" Brady, Allen'ın yaşlı rakiplerinin her ikisinin de organize takım aktivitelerini (OTA'lar) kaçırdıklarıyla ilgili bir espri yapmasına rağmen, hızlı davrandı.

"Bu adamlar golfte oldukça iyiler. OTA'lara gitmediğinizde böyle olur," dedi Allen. "Bütün gün golf oynarsınız."

'Azrail'

Etkileyici bir sürüş ve vuruş sergileyen Mahomes ve Allen, sekizinci delikte ilk kez öne geçmeden önce beşinci delikte yarışmayı eşitledikleri bir geri dönüş gerçekleştirdi.

Yaşlı ikilinin 10. delikteki zaferi, Mahomes'a göre bu her zaman planlanmış olsa da, tribünlere yakışır bir finiş getirdi.

Arabasını bir sonraki vuruşa doğru sürerken TNT spikeri Johnson ile sohbet eden Mahomes şunları söyledi: "Ernie, sana daha önce iyi bir TV yayını yapacağımızı söylemiştim.

"Ben ve Josh onların çabucak oyuna geri dönmelerine izin vereceğiz ki biz de gidip maçı burada bitirebilelim."

Chiefs baş antrenörü Andy Reid tarafından takımını zor anlardan çıkarma becerisi nedeniyle 'Azrail' lakabı takılan Mahomes, son anlarda toparlanmaya yabancı değil.

Ne yazık ki onun için Rodgers ve Brady de öyle. Rodgers, 11. delikte birdi yaptıktan sonra, zaferi perçinlemek için son delikte de aynı başarıyı tekrarladı ve top hala kupaya doğru yuvarlanırken yumruk pompalayarak kutlama yaptı.

"Çok iyiydi, ne vuruştu ama. İyi maçtı koca adam, harika işti," dedi Brady takım arkadaşına.

Brady üst üste iki mağlubiyetin ardından ilk "the Match" galibiyetini alırken, Rodgers da geçen yılki etkinlikte takım arkadaşını yenerek üst üste ikinci zaferini elde etti.

Belden aşağı vuruşlarla dolu bir güne rağmen, kapanışta dört yarışmacı el sıkışırken her şey saygı çerçevesindeydi.

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Kaynak: edition.cnn.com