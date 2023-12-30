Lyon, sekizinci Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunu kazanmak için Barcelona'yı sersemletti

Amandine Henry altıncı dakikada göz kamaştırıcı bir kıvrılma çabası gösterdi ve Ada Hegerberg, Lyon'un liderliğini ikiye katlamak için zarif bir Selma Bacha haçını eve götürmeden önce.

Catarina Macario, Alexia Putellas'ın İspanyol devi için bir geri çekilmesinden önce yakın mesafeden üçüncü bir vuruş yaptı.

İkinci yarıda Barca'nın baskısına rağmen Lyon kararlılığını sürdürdü ve bir kez daha Avrupa şampiyonu oldu.

Kalite

Kadın futbolunun en büyük iki takımının mücadelesiydi.

Lyon: Yedi kez kazanan, tecrübeli oyuncularla dolu ve üretken golcü Hegerberg liderliğinde.

Ve Barcelona: Son Ballon d'Or Feminin ödüllü Putellas'ın da yer aldığı, şu anda en formda takım.

İki taraf daha önce Şampiyonlar Ligi finalinde karşılaşmış, Hegerberg 2019'daki 4-1'lik Lyon zaferinde hat trick yapmıştı. Ancak bu kez durum farklıydı.

Torino'daki Juventus Stadyumu'nu tıklım tıklım dolduran taraftarlar hayal kırıklığına uğramadı.

İlk dakikadan itibaren maç baştan sona her iki takımın da hücum gücünün baskın olduğu bir mücadeleye sahne oldu.

Ancak taraftarları erken saatlerde ayağa kaldıran, finale yakışır küçük bir sihirdi.

Topu yaklaşık 30 yarda öteden alan Henry, Barca kalecisi Sandra Paños'a hiç şans tanımadan, üst köşeye top gibi giden müthiş bir uzak mesafe vuruşu yaptı.

Fransız Henry'nin bu klas hareketi, Lyon'un tecrübeli isimlerinin de faydalanacağı hücum ataklarının önünü açtı.

Bacha'nın sol ayağıyla yaptığı muhteşem ortayı, turnuvanın tüm zamanların en golcü oyuncusu Hegerberg kafa vuruşuyla ağlara göndererek farkı daha da açtı.

Macario'nun sadece birkaç santim uzaklıktan vuruşuyla maç son şampiyon Barca için gözden kaybolmuş gibi görünüyordu.

Ancak, daha birkaç hafta önce 30 maçta 30 galibiyetle mükemmel bir lig kampanyasını tamamlayarak tarihe geçen Barca, bir dayanak noktası kazanmak için yetenek ve cesaretini sergiledi.

Putellas'ın ilk yarının sonlarında attığı gol, takımına devre arasına girerken umut verdi.

Devre arasından sonra her iki taraf için de şanslar devam etti; en yakın pozisyon Patricia Guijarro'nun yaklaşık 40 metreden cüretkâr bir çalım denemesiyle geldi, çabası güvenli bir yere sekmeden önce direğe çarptı.

Barcelona'nın baskısına rağmen yakaladığı fırsatları sonuçlandıramayan Lyon, rekorunu sekizinci Şampiyonlar Ligi şampiyonluğuna taşıdı.

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Kaynak: edition.cnn.com