Lydia Ko, dürüst cevabıyla muhabiri şaşırttıktan sonra regl dönemi hakkında konuştuğu için övüldü

Pazar günü Palos Verdes Şampiyonası'nın son turunda Ko'nun sırtındaki gerginlik nedeniyle fizyoterapisti Chris Wicker tarafından tedavi edildiği görüldü.

Turunu tamamlayan ve 70'in altında bir dereceyle üçüncü sırada bitiren Yeni Zelandalı oyuncuya Golf Channel muhabiri Jerry Foltz tarafından antrenörü, tedavisi ve uzun vadeli bir endişe olup olmadığı soruldu.

Ko, "Umarım olmaz," dedi. "Ayın bu zamanı.

"İzleyen hanımların muhtemelen şöyle düşündüğünü biliyorum: 'Evet, seni yakaladım. Bu olduğunda sırtım gerçekten geriliyor ve iki büklüm oluyorum. Chris (Wicker) beni ilk kez bükülmüş görmüyor ama o geldikten sonra çok daha iyi hissettim. Yani, evet, işte böyle."

17 kez LPGA Turu'nu kazanan oyuncunun cevabı Foltz'u şaşırttı. Uygun bir yanıt bulmaya çalışırken kekeledi ve ardından şöyle demeyi başardı: "Teşekkürler."

Ko ise gülümseyerek bu garipliğe gülüp geçmeyi başardı: "Söyleyecek söz bulamadığını biliyorum Jerry. Dürüstlük öyle."

Pazartesi günü Foltz, Ko'nun cevabı karşısındaki şaşkınlığını, Golf Central'dan "'Dürüstlük budur' başlıklı bir makalenin linkini içeren bir tweet'i yanıtlayarak kabul etti: Lydia Ko verdiği yanıtla röportajcının nutkunu tuttu" başlıklı makalenin linkini içeren tweet'e üç basit kelimeyle yanıt verdi: "Evet öyle."

Ko'nun kadın sporlarında genellikle tabu olarak görülen bir konu olan regl dönemiyle ilgili açıklığı sosyal medyada büyük övgü topladı.

Daha fazla haber, özellik ve video için CNN.com/sport adresini ziyaret edin

Yeni Zelanda Yeşiller Partisi Eş Başkanı Marama Davidson Twitter 'da yaptığı açıklamada, dönem sancısının "kesinlikle yeterince kabul görmediğini" söyledi .

ESPN gazetecisi Zenia D'cunha şunları söyledi: "Spor yapan kadınların regl dönemleri hakkında bu şekilde konuşmalarını normalleştirmeliyiz. Bu bir bahane ya da utanç kaynağı değil, sadece bedensel bir işlev."

Ayrıca okuyun:

Kaynak: edition.cnn.com