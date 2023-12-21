Luton Town kaptanı Tom Lockyer Premier Lig maçı sırasında kalp krizi geçirdikten sonra hastaneden taburcu edildi

Lockyer, Cumartesi günü Kenilworth Road'da oynanan maçın 59. dakikasında yere yığıldı ve ambulansla hastaneye kaldırılarak maçın 1-1'lik skorla yarıda kalmasına neden oldu.

Luton Perşembe günü yaptığı açıklamada, "Kaptanımız Tom Lockyer'ın Çarşamba günü hastaneden taburcu edilmesinin ardından kendi evinin rahatlığında rehabilitasyon sürecine başladığını bildirmekten memnuniyet duyuyoruz" dedi.

"Bu sevindirici haber, Salı günü gerçekleşen ve Tom'a Cumartesi günkü olayın tekrarlanmasını önlemek için bir ICD (İmplante Edilebilir Kardiyoverter Defibrilatör) cihazının takıldığı başarılı bir prosedürün ardından geldi."

Lockyer sadece yedi ay içinde ikinci kez sahada yere yığıldı.

Lockyer, Mayıs ayında Coventry'ye karşı oynanan play-off finalinin 11. dakikasında atriyal fibrilasyon geçirerek yere yığılmış, 29 yaşındaki oyuncu daha sonra ameliyat olmuş ve Luton'un Premier Lig'e yükselmesinin ardından tekrar oynayabilecek duruma gelmişti.

Luton'dan yapılan açıklamada, "Tom ve Kulübün Championship play-off finalinden bu yana aldığı klinik tavsiyeler, her adımda yer alan en tanınmış kardiyologlar ve destekleyici multi-disipliner danışmanlardan oluşan bir ekip tarafından yürütüldü" denildi.

"Bu hafta yapılan testlerin Tom'un Cumartesi günü yaşadığı sorunun Mayıs ayında yaşadığı atriyal fibrilasyondan farklı olduğunu ortaya koyduğunu artık teyit edebiliriz."

Premier Lig Çarşamba günü yaptığı açıklamada Cumartesi günü iptal edilen maçın tekrar oynanacağını duyurdu ancak maç tarihi henüz kesinleşmedi.

Lockyer sedyeyle çıkarılmadan önce sahada tedavi edildi ve oyuncular da sahayı terk edince maça ara verildi.

Her iki oyuncu grubu da maç tatil edildikten sonra yeniden sahaya çıktı, sahanın etrafında yürüdü ve Luton kaptanının adını tezahüratlarla anan taraftarları alkışladı.

Luton'dan yapılan açıklama şöyle devam etti: "Kulüp, Tom ve Lockyer ailesi bu vesileyle Bournemouth'taki herkese, taraftarlarına, kulüp yetkililerine ve özellikle de sağlık personeline ve Tom'a sahada ilk ulaşan ve yardım çağıran orta saha oyuncusu Philip Billing'e yürekten teşekkürlerimizi tekrarlamak isteriz."

"Bournemouth'un sağlık ekibi ve yerel sağlık görevlilerinin eylemleriyle desteklenen Tom'a iyileşme şansı veren ve kendilerine müteşekkir olduğumuz şey, nihayetinde kendi sağlık personelimizin uyguladığı protokoller ve profesyonel eylemleriydi."

"Locks'u kaptanımız olarak görmekten gurur duyuyoruz ve onun liderliği, Cumartesi gününden itibaren cesaretinin takım arkadaşlarına, meslektaşlarına ve taraftarlara ilham vereceği saha kenarından devam edecek."

Luton, Cumartesi günkü Premier Lig maçında Newcastle United'ı Kenilworth Road'da ağırlıyor.

CNN'den Issy Ronald ve George Ramsay bu habere katkıda bulunmuştur.

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Kaynak: edition.cnn.com