Luka Dončić'in Dallas Mavericks galibiyetindeki performansı NBA'de tarihi bir skor gecesine işaret ediyor

Maç başına 33.7 sayı ortalamasıyla oynayan Dončić 41 sayı attı, altı ribaunt aldı ve beş asist yaptı. Basketball Reference'a göre bu sezon en az 40 sayı attığı yedinci maç oldu.

Mavericks'in geçen sezon takasla kadrosuna kattığı Irving, ayağındaki sakatlıktan döndüğü ikinci maçında 29 sayı, dokuz ribaunt ve beş asistle oynadı.

"Dallas baş antrenörü Jason Kidd maçtan sonra şunları söyledi: "İki yıldızımızın harika performansları bizi maça başlattı. "Kai (Irving) bu gece hiç beklemedi. Agresifti ve Luka da Luka'ydı."

All-Star ikili, zorlanan Trail Blazers'ın Mavs'i hiç zorlayamadığı bir gecede sahadan %57.5 ile şut attı.

Dallas ilk yarının sonunda maçı kopardı - Mavs devre arasına 31 sayı önde girdi - Dončić'in sadece ilk iki çeyrekte 30 sayı atması sayesinde.

Irving'in Dereck Lively II'ye lob pası olarak düşünülen bir 'şutu' yanlışlıkla soktuğu çılgın bir sirk at ışı da dahil olmak üzere, dominant Mavericks için her şey yolunda gidiyordu.

Dallas devre arasından 78-47 önde çıktı ve ayağını gaz pedalından biraz çekti. İkinci yarı daha dengeli geçti ancak Portland Mavs'in farkı açmasına engel olamadı ve 29 sayı farkla mağlup oldu.

Mavs'in maç sırasında hem Lively'yi hem de forvet Grant Williams'ı ayak bileği burkulmaları nedeniyle kaybetmesi rotasyonlarını zayıflattı ama Blazers'ın savunmadaki eksiklikleri onlara pahalıya mal oldu.

Portland guardı Anfernee Simons "Kyrie erken başladı ve Luka da erken başladı," dedi. "Eğer bu adamlar böyle oynar ve tüm silindirleri ateşlerlerse uzun bir gece olacak."

Simons 15, Shaedon Sharpe ise 16 sayı üretti. 9-24'lük Blazers, Damian Lillard'sız bir hayata alışmaya çalışıyor.

Bu arada Dallas galibiyetle 20-15'e yükseldi ve rekabetçi Batı Konferansı'nda yedinci sıraya yerleşti. İki takım Cuma gecesi rövanş maçında karşı karşıya gelecek.

Ligde skor çılgınlığında tarih yazıldı

Mavericks hücumda ne kadar etkileyici olsa da, Çarşamba günü NBA'de yaşanan tarihi gecedeki bazı skorların yanında sönük kaldı.

Lig tarihinde ilk kez beş takım aynı gün en az 140 sayı attı.

NBA'de skor son yıllarda yükseliş eğiliminde ve takımlar şu anda maç başına ortalama 115.5 sayı atıyor.

Çarşamba gününün sonuçları arasında en dikkat çekici olanı Detroit Pistons ile Utah Jazz arasında oynanan ve her iki takımın da 140 sayı barajını aştığı uzatma mücadelesiydi.

Detroit'ten Alec Burks'ün son saniye üçlüğüyle maçı uzatmaya götürmesinin ardından Jazz 154-148'lik galibiyetle sahadan ayrıldı. Pistons, NBA tarihinin en uzun mağlubiyet serisi olan 28 maçlık mağlubiyet serisini ancak Cumartesi günü kırabildi ve sonuç olarak 3-31'lik kötü bir dereceye düştü.

Diğer yandan yıldız oyun kurucu Tyrese Haliburton, Indiana Pacers'ı Milwaukee Bucks karşısında bu sezonki dördüncü galibiyetine taşıdı ve 142-130'luk galibiyette 31 sayı ve 12 asistle oynarken Cleveland Cavaliers da Washington Wizards'ı 140-101'le geçti.

Atlanta Hawks'ta yedi oyuncu 141 sayıyla çift hanelere ulaşırken, Oklahoma City Thunder 138 sayıyla 140+ kulübüne girmeyi kıl payı kaçırdı.

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Kaynak: edition.cnn.com