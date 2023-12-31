Luka Doncic, Mavericks'in Suns karşısında 7. Maçı zorlamasıyla tarih yazdı; Heat 76ers'ı eledi

Genç kariyerinin ilk eleme maçına çıkan Luka Doncic, 33 sayı, 11 ribaund ve sekiz asistle büyük bir başarı göstererek Mavs'i Pazar günü Phoenix'te oynanan karar maçına taşıdı.

Özellikle Suns'ın iki genç yıldızı Devin Booker ve Doncic arasında giderek sertleşen seride, Slovenyalı guard bu enerjiden beslenerek oyununu yükseltti.

23 yaşındaki oyuncu 2'de 8'i derinden ve 9'da 14'ü serbest atış çizgisinden olmak üzere sahadan 11'de 26 ile oynayarak dominant bir performans sergiledi.

Mavericks baş antrenörü Jason Kidd, Doncic'in playoff elenmesiyle yüzleşirken soğukkanlılığını koruyabilmesini övdü.

Kidd medyaya verdiği demeçte "Farklı bir şey yapmaya çalışıyormuş gibi mi oynuyordu bilmiyorum," dedi. "Bence o anın tadını çıkarıyor.

"Sizler benden biraz daha uzun süre yakından gördünüz. Sahneden korkmuyor. Sanırım siz buna ilk kez bir eleme maçı kazanmak diyorsunuz. Uzun, çok uzun bir süre bu durumda olacak."

Doncic için de tarihi bir geceydi çünkü NBA tarihinde 700 playoff sayısına en hızlı ulaşan oyunculardan biri oldu.

Doncic'in bu kilometre taşına ulaşması 22 maç sürdü ve bu onu bu başarıya en hızlı ulaşan ilk beş oyuncu arasına soktu.

George Mikan bunu 23 maçta başardı, Doncic 22 maçta Bob McAdoo ile eşit durumda ve sadece Hall of Famers Wilt Chamberlain ve Michael Jordan bunu 20 maçta daha hızlı başardı.

Deandre Ayton 21 sayı ve 11 ribauntla Suns'ın skor yükünü çekerken Booker da 19 sayı ekledi.

Mavericks'in Perşembe gecesi aldığı galibiyet, ev sahibi takımın bu serideki tüm maçlarını kazanma trendini sürdürerek Suns'a kendi sahasında 7. Maçı alma ve üst üste ikinci Batı Konferansı finallerine yükselme şansı bıraktı.

Philly'de heyecan dorukta

Ülkenin diğer ucunda, Miami Heat Perşembe günü Philadelphia 76ers'ı 6. Maçta 99-90 yenerek Doğu Konferansı Finallerine yükseldi.

Jimmy Butler 32 sayıyla tüm skorerlere liderlik ederken, sekiz de ribaunt aldı ve Heat yedi maçlık seriyi 4-2 ile tamamladı.

Bu galibiyet, 2018/19 sezonunda 76ers forması giyen Butler için ayrı bir anlam taşıyordu. Maçtan sonra soyunma odasına giderken Butler'ın "Tobias Harris benim üstümde" dediği duyuldu ; Philadelphia'nın 2019'da Butler'ı Heat'e takas etme kararına ve bunun yerine Harris'le büyük bir kontrat imzalamayı seçmesine bir gönderme.

Daha sonra Heat organizasyonunun genel oyunu üzerindeki etkisinden övgüyle bahsetti.

"Bence takım arkadaşlarımın ve koçlarımın bana duyduğu güven çok fazla," dedi Butler. "Beni sahada gerçekten heyecanlandırıyorlar ve ben de sadece oynuyorum. Kazandığımızdan emin olmak için elimden gelen her şeyi yapıyorum. Bana her konuda güveniyorlar."

Heat şimdi Doğu Konferansı Finallerinde Milwaukee Bucks ve Boston Celtics serisinin galibiyle karşılaşacak.

Sixers içinse, özellikle James Harden'a uzun bir kontrat önerip önermeyecekleri konusunda soru işaretleriyle dolu bir sezon başlıyor.

Harden bu sezon başında Brooklyn Nets'ten takas edilmişti ancak geldiğinden beri oynadığı oyun inişli çıkışlı bir grafik çizdi.

Perşembe günü eleme usulü oynanan 6. maçta Harden, Heat'in sert savunması karşısında zorlandı ve sadece 11 sayıyla oynarken ikinci yarıda sadece iki şut atabildi ve hiç sayı atamadı.

Daha sonra 76ers pivotu Joel Embiid takımın aldığı Harden'ın birkaç yıl önce MVP olan Harden'dan farklı olduğunu söyledi.

"Onu aldığımızdan beri herkes Houston James Harden'ı bekliyordu," dedi Embiid medyaya. "Ama artık o öyle biri değil. O daha çok bir oyun kurucu. Zaman zaman onun da, hepimizin olabileceği gibi, daha agresif olabileceğini düşündüm. İster Tyrese (Maxey), ister Tobias (Harris) ya da benchten gelen oyuncular olsun hepimiz.

"Sadece hücumdan bahsetmiyorum. Bir bütün olarak hücum ve savunmadan bahsediyorum. Takım olarak savunmada iyi olduğumuzu düşünmüyorum. Defansif olarak yapmaya çalıştığımız pek çok şeyden faydalandılar.

"Hücumda ise herkesin aynı fikirde olması, açıkçası birlikte çalışmak ve bunu çözmeye çalışmak için sadece üç ya da dört ayımız vardı. Belki de çok fazla zamanımız olmadı. En iyi basketbolumuzu oynadığımızı sanmıyorum."

Embiid eski takım arkadaşı Butler için övgü dolu sözler söyledi.

"Açıkçası, o benim adamım," dedi Embiid. "O benim kardeşim. Dostum, bu çok zor. Ama onunla çok gurur duyuyorum. Şu anda gerçek dışı bir seviyede oynuyor. Şu anda bambaşka biri. Bu seviyede olduğu, onları taşıdığı ve yapabildikleri için onunla gurur duyuyorum.

"Tüm sezon boyunca inişler ve çıkışlar yaşadılar. Eksik oyuncular, sağlıklı olmamak ve yine de Doğu'nun bir numaralı takımı olmanın bir yolunu buldular ve gelip yaptıklarını yapabildiler, çok fazla övgüyü hak ediyorlar. Harika bir takımları var, genel olarak harika oyuncular. Ve tabii ki harika bir koçluk ve harika bir ön hücum, bu yüzden onlara çok şey borçluyuz."

Ayrıca okuyun:

Kaynak: edition.cnn.com