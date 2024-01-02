Luka Doncić 41 sayıyla triple-double yaparak Dallas Mavericks'in Golden State Warriors'ı 116-113 yenmesine yardımcı oldu

Warriors'ın playofflarda Mavericks'i yenmesinden bu yana geçen sezonun Batı Konferansı finalistleri ilk kez karşılaştı ve süper yıldızları hayal kırıklığına uğratmadı.

Doncić maçı 41 sayı, 12 ribaunt, 12 asistle tamamladı - sezonun beşinci triple-double'ı - ve iyi bir ölçü için dört top çalma ve bir blok ekledi. Steph Curry Warriors'a liderlik etmek için elinden geleni yaptı, 32 sayı atıp beş ribaunt ve beş asist yaptı ama geçen sezonun Finaller MVP'si onları çizgiden çıkaramadı.

İkili arasındaki mücadeleden galip çıkan Doncić oldu. Fark, Doncić'in Curry'yi yere düşürüp bir dakika kala Mavs'i üç sayı öne geçiren fadeaway jumper'ını atmasıyla ortaya çıktı.

Warriors farkı ikiye indirdikten ve maçı eşitleme ya da öne geçme şansı yakaladıktan sonra, Curry sadece 10 saniye kala seyahat ettiği için kırmızı kart gördü.

Curry son dakikada yaptığı top kaybıyla ilgili olarak "Bam, bam durumu," dedi.

"Turnike atmamakla aptallık ettim. Zamanın ve skorun ne olduğunu biraz karıştırdım. Kahramanlık şutu atacaktım. Oyunun bitmesine izin verdiğim noktaya kadar bir seyahat olduğunu düşünmedim. Ama ben kimim ki bunu söyleyeyim?"

Mavs maç boyunca daha iyiydi ve dört maçlık mağlubiyet serisini bozan galibiyeti hak etti.

İlk çeyrekte 11 sayılık bir üstünlük yakalayan Dallas maçı bırakmadı. Geçen sezon Warriors'a karşı oynanan Konferans Finallerini kaçıran Tim Hardaway Jr. 22 sayıyla Doncić'in sayılarına katkıda bulunurken Spencer Dinwiddie ve Josh Green de çift haneli sayılara ulaştı.

Ancak gece, Dirk Nowitzki'nin franchise tarihindeki en çok 40 sayı attığı ikinci maç rekorunu egale eden "Luka Magic" için çok önemliydi.

23 yaşındaki Doncić maçtan sonra şunları söyledi: "Harikaydı. Maça katıldım ve elimden gelen her şeyi yaptım. Maçın sonunda gerçekten çok yorgundum. Bu maça ihtiyacımız vardı. Bu galibiyete ihtiyacımız vardı. Bence bu galibiyeti hak ettik ve kesinlikle bu galibiyete ihtiyacımız vardı."

Doncić'in tüm parlaklığına rağmen, Curry'nin takım arkadaşları tarafından hayal kırıklığına uğratıldığı bir başka geceydi. Warriors'ın bu sezonki en büyük kusuru derinlik eksikliği oldu ama dün gece Curry'yi desteklemekte zorlananlar ilk beş oyuncularıydı.

Maçı beş sayıyla tamamlayan ve 6'da 1 saha içi isabetiyle oynayan Klay Thompson, Curry'nin seyahat ettiği gerekçesiyle oyundan atılmasından önce iyi bir pozisyon yakalamışken son saniyede bir üçlük kaçırdı. 'Splash Brother' dizlerini korumak için sınırlı dakikalar aldı, ancak oynadığı zamanlarda eski halinin bir gölgesi gibi görünüyordu.

Warriors son sekiz maçındaki üçüncü mağlubiyetini alırken Andrew Wiggins 10, Draymond Green ise 12 sayıyla mücadele etti.

Maçtan sonra Warriors koçu Steve Kerr takımın sezona kötü başlamasına değindi: "Takımların bize karşı şut atmasını beklemeliyiz. Her takımın takviminde daire içine alınacağız."

Bu mağlubiyetle NBA şampiyonu, Cumartesi günü Chase Center'da Chicago Bulls'u ağırlayacağı maç öncesinde 11-11'lik derecesiyle Batı Konferansı'nda 10. sırada kaldı.

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Kaynak: edition.cnn.com