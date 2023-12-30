LPGA Turu'nda siyahi oyuncu sayısı çok az. Bu kadın bunun değişmesini istiyor

Golfe yöneldi, ancak çeşitlilik eksikliği hemen dikkatini çekti. Perry 2013 yılında ilk golf sopasını eline aldığından beri bu spordaki erişim açığını kapatmayı kendine misyon edinmiş.

1950 yılında kurulan Ladies Professional Golf Association (LPGA), en uzun soluklu kadın profesyonel spor birliklerinden biridir. Ancak LPGA tarihsel olarak oyunda çeşitlilik ve kapsayıcılık eksikliği ile mücadele etmiştir.

İlk siyahi oyuncu Althea Gibson'ın tura katılması on yıldan biraz daha uzun bir süre aldı. On dört yıl sonra Nancy Lopez de aynı yolu izleyerek LPGA Tour'da yarışan ilk Hispanik oyuncu oldu.

Organizasyona göre, 1950'den bu yana LPGA Tour tarihinde sadece sekiz Siyah oyuncu tam zamanlı üyeliğe sahip oldu.

LPGA, turnuvalarının çoğunda yaklaşık 100 ila 120 oyuncunun yer aldığını ve sahaların bir "Öncelik Listesi "ne dayandığını söylüyor.

LGPA'nın CNN Sport'a yaptığı açıklamaya göre, yaklaşık olarak ilk 150'de yer alan oyuncular, etkinliklerin çoğuna katılabildikleri için genellikle tam zamanlı olarak kabul ediliyor.

LPGA'nın CNN'e yaptığı açıklamaya göre, yaklaşık 220'si aktif yarışmacı olan 530'dan fazla LPGA Tour üyesi arasında tam zamanlı üyeliğe sahip sadece bir Siyah oyuncu var: Mariah Stackhouse. Stackhouse, LPGA'in 2021 yılı öncelik listesinde 127. sırada yer alıyor.

LPGA, "LPGA Tur Üyeliğini kazanmanın, bir etkinlik kazanmak, Eleme Serimizde ilerlemek, gelişim turumuzda ilerlemek veya belirli bir yılda belirli bir miktar para kazanmak gibi çeşitli yolları vardır" diye ekledi.

Bu arada, LPGA tarafından sağlanan istatistiklere göre, LPGA ve Symetra Turlarında oyuncuların %2'si kadar azı Siyah iken, Beyaz rakiplerin oranı %55'tir.

Organizasyon CNN'e şunları söyledi: "Uzun vadede golfün çehresini değiştirmeye, sevdiğimiz sporu daha çeşitli, erişilebilir ve kapsayıcı hale getirmeye kararlıyız."

Başlangıç seviyesinden itibaren sporun çeşitliliğini artırmak için çaba sarf ediliyor, ancak Ulusal Golf Vakfı'nın verileri, 2019'da ilk kez bir golf sahasında oynayan gençlerin yaklaşık %36'sının kız olduğunu ve dörtte birinden biraz fazlasının "Kafkas olmayan" olduğunu gösteriyor.

Tabandan gelen bir oyun

Perry, "kadınlar ve kızlar için golf sporunda çeşitliliği ve kapsayıcılığı artırmak" amacıyla Florida'da Siyahların öncülüğünde kar amacı gütmeyen bir kuruluş olan Women Of Color Golf 'ü (WOCG) kurdu. Şimdiye kadar 600 etnik azınlık kadın ve kız çocuğuna eğitim verdi

"Arkamdaki kadınlar ve kız çocukları için bir değişiklik yapmam gerektiğini fark ettim" diyen Perry, değişimci bir mirastan geliyor.

1992 yılında annesi Hillsborough County Okul Yönetim Kurulu'na seçilen ilk siyahi kadın olmuş ve üç yıl sonra da başkan seçilmiştir. Bundan önce büyükannesi Tampa, Florida'da bir eğitimci ve sivil haklar lideriydi.

"Siyahların tarihini hiçbir zaman bir kitaptan öğrenmek zorunda kalmadım. Yemek masamda oturup bana hikayeler anlatıyorlardı," diyor Perry.

Perry'nin toplum temelli hizmetlere adanmışlığına ilham veren şey, ailesinin eşitlik için mücadele etmeye olan bağlılığı olmuş.

"Mücadelenin neye benzediğini gördüm. Biz her zaman sosyal adaletin savunucuları olduk" diyor.

Perry golfün önündeki en büyük engellerden birinin maliyet olduğunu söylüyor. Eğitim, koçluk, seyahat ve yeşil saha ücretleri ucuz değil.

"Bir Afro-Amerikalı'nın orta geliri yaklaşık 45.000 dolarsa, golf radarına girmeyecektir. Ama bir basketbol topu alabilirsiniz, bir futbol topu alabilirsiniz, koşmak için sadece bir çift tenis ayakkabısına mal olursunuz" diyor.

Temsilin yükü

Florida, Sarasota'da yaşayan 35 yaşındaki siyahi profesyonel golfçü Shasta Averyhardt, ailesinin finansal desteği olmadan LPGA ya da Symetra Tour'a katılamayacağını söylüyor.

Shasta Averyhardt, 2013 yılında Florida'daki Reunion Resort Palmer Sahası'nda düzenlenen Volvik Şampiyonası'nın ikinci turunda Symetra Tour'da bir atış yapıyor.

Perry gibi o da sporun ekonomik yükümlülüklerinin külfetli olabileceğini vurguluyor. CNN'e verdiği demeçte, "Yanınızda tamamen yatırım yapan ve sizi zorlayacak birine ihtiyacınız var, çünkü bunu tek başınıza yapamazsınız" diyor.

Genç bir golfçü olarak, kendisine seçkin golf kulüplerine erişim sağlayan programlar çerçevesinde yetiştirilmiş.

Ancak, küçük yaşlardan itibaren sahadaki birkaç Siyah oyuncudan biri olduğunu ve bu durumun profesyonel kariyerine de yansıdığını söylüyor. Averyhardt 2010 yılında LPGA Tour'da oynayan dördüncü siyahi golf çü oldu ve 2011 yılında ilk çaylak çıkışını yaptı.

O zamanlar beklentilerin baskısı göz korkutucuydu, ancak temsil yükü daha da büyüktü. "Tüm gevezelikleri kesip atabilmek için mücadele ediyordum" diyor.

Turda oynayan ikinci Siyah kadın olan Althea Gibson ve Renee Powell gibi büyüklerin izinden giderek tarih yazdığının farkındaydı, ancak en büyük önceliği, yolculuğunu finanse etmeye devam edebilmek için iyi sonuçlar almaktı.

"İlk başlarda bu yükü taşımanın ve başarılı olmak için gereken parayla desteklenmemenin gerçekten haksızlık olduğunu düşündüm" diyor.

Görünürlük şampiyonları

Golften kısa bir süre uzak kaldıktan sonra Averyhardt 2017 yılında arenaya yeniden giriş yaptı.

O sırada Florida'da kalıyordu ve Perry'nin organizasyonuyla karşılaştı ve misyon ifadesinin hemen kendisinde yankı bulduğunu fark etti.

Averyhardt bir yıl boyunca elçi olarak görev aldı ve görünürlüğünün grubun misyonunun büyümesine yardımcı olacağı umuduyla kadınlar ve kız çocukları için planlanan derslerde konuşması için ödeme yapıldı.

Stackhouse Atlanta, Georgia'da yaşayan 27 yaşında profesyonel bir golfçü. Averyhardt'ı en yakın arkadaşlarından biri ve hem sahada hem de saha dışında bir ilham kaynağı olarak görüyor.

LPGA'in tek tam zamanlı siyahi oyuncusu olan Stackhouse, 2017'deki çaylak yılında bu başarının özellikle zorlayıcı olduğunu söylüyor.

O zamanki caddy'si Abimbola "Bebe" Olakanye'nin sezonu atlatmak için ihtiyaç duyduğu desteği sağladığını belirtiyor. Olakanye Nijerya'da doğmuş ve gençlik yıllarında Florida'ya taşınmış.

"Benim kendimi yalnız hissettiğim gibi, o da siyahi bir caddy olarak kesinlikle bu deneyimleri yaşadı. Her zaman yanımdaydı, bu geçişi çok daha sorunsuz hale getirmeme yardımcı oldu" diyor.

Stackhouse'un babası, gençliğinde onu Atlanta'nın güney yakasındaki yerel yaz programlarına dahil ederek etrafının siyahi golfçülerle çevrili olmasını sağlamış.

"Büyümemi hiçbir zaman 'ötekileştirilmiş' hissetmeyeceğim şekilde yapılandırdılar, çünkü bu programlarda oynayan pek çok başka Siyah çocuk gördüm" diyor.

"Bence tüm alanların içinde yaşadığımız dünyayı temsil etmesi son derece önemli. Golf gibi zenginlik ve refahla eşanlamlı bir alandaysanız ve sadece size benzeyen insanları görüyorsanız, bir şeyler yanlış demektir," diye ekliyor Stackhouse.

Eşit erişim programlarının yanı sıra Averyhardt, genç kızların kendilerine benzeyen oyuncuları gördüklerinde golfe yönelme olasılıklarının artacağına inanıyor ve bunu kendi görünürlüğü aracılığıyla desteklemeyi umuyor.

Averyhardt, "Beni sahada oynarken gördüklerinde güçlenmiş ve ilham almış hissetmelerini, Tiger Woods'u izlerken hissettiklerimin aynısını hissetmelerini istiyorum" diyor.

'Birimiz kazandığında hepimiz kazanırız'

Geçen yaz Black Lives Matter protestolarının doruk noktasında her iki oyuncu da destek için sosyal çevrelerine yaslanabildiler ve bu da hem sahada hem de saha dışında topluluk duygularını güçlendirdi.

"Profesyonel bir golfçü olarak içinde bulunduğum alan açısından geçen yaz yaşanan hareketin ortaya çıkardığı bir şey varsa, o da bize sağladığı yakınlıktır. Birbirimizi başka kimsenin anlayamayacağı şekilde özel olarak anlayabildik" diyor Stackhouse.

Averyhardt da aynı fikirde. "Geçen yıl olan her şeyin ardından bir araya geldik. Buranın güvenli bir alan olduğunu bildiğimize dair söze dökülmemiş bir bağ var. Ben yıllarca buna sahip değildim," diyor.

"Hepimiz birbirimizin gelişmesini ve başarılı olmasını istiyoruz ve bu yüzden birbirimize yardım etmek için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Birimiz kazandığında hepimiz kazanacağız" diye ekliyor.

Topluluktan güç almak

Sandra Braham yaklaşık üç yıldır WOCG topluluğunun bir üyesi ve kolektifin bir parçası olmanın golf oynamaktan aldığı keyfin anahtarı olduğunu söylüyor.

"Golf benim hayatımı değiştirdi. İnsanlar bizi görmeye ve var olmamızı istemeye başladılar çünkü bu, beyaz olmayan kadınların da oyuna katılmasına yardımcı oluyor ve bu çok önemli," diyor Braham.

Hem sahada hem de saha dışında destek için birbirlerinin omuzlarına yaslanan kadın ve kızlardan oluşan bir topluluğu besleyen Perry, şimdi erişim alanını genişletmek istiyor.

Bu ilkbaharda PGA Tour tarafından verilen 30.000 dolarlık hibeyi kullanarak Girls On the Green Tee (GOTGT) adlı mentorluk programını Florida'daki yetersiz hizmet alan okullara taşıyacak.

Girişim, 10 ila 17 yaş arasındaki kızları mentorluk, saha oyunları ve ağ kurma etkinlikleri aracılığıyla oyunla tanıştırıyor.

Program şimdiye kadar Tampa'daki The Center 4 Girls'de yürütüldü. Bu Mart ayında ise, öncü eğitimciler ve aktivistler olarak yaptıkları çalışmaları onurlandırmak amacıyla sırasıyla Perry'nin büyükannesi ve annesinin adlarını taşıyan Clemmie Ross James İlköğretim Okulu ve Doris Ross Reddick İlköğretim Okulu'nda yürürlüğe girecek.

Perry, yemek masasında ailesinin hikayelerini dinlemekten WOCG aracılığıyla sosyal adalet çalışmalarını onurlandırmaya kadar her şeyin dönüp dolaşıp aynı noktaya geldiğini söylüyor.

"Bu miras bizim örnek olmamızla, toplumumuza gerçekten geri vermemizle devam ediyor. Ne zaman bir genç kızın sopa salladığını görsem, onun dünyasının açıldığını biliyorum."

*Bu haber, hibenin PGA Tour tarafından verildiğinin anlaşılması için güncellenmiştir.

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Kaynak: edition.cnn.com