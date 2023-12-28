Louis'deki Washington Üniversitesi'nin basketbol yıldızı 22 yaşında mide kanserinden vefat etti

Hardy'ye Nisan 2021'de dördüncü evre ölümcül kanser teşhisi kondu ancak tedavi gördükten sonra okul için oynamaya devam etti. Hastalığına rağmen, Division III NCAA turnuvasının ikinci turuna yükselen takımının en skorer ikinci oyuncusu olmayı sürdürdü.

Hardy'nin babası Bob haberi Pazar günü Twitter 'da paylaştı. Mesajda şu ifadeler yer aldı: "13 ay boyunca kanserle yaşamanın ne demek olduğunu yeniden tanımladıktan sonra Justin bu sabah erken saatlerde huzur içinde hayata veda etti."

Washington Üniversitesi'nin atletizm departmanı yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Vefatından dolayı Justin Hardy'nin ailesine en derin taziyelerimizi sunuyoruz. Bu kayıptan dolayı yıkılmış durumdayız ancak hayatını yaşama biçimiyle teselli buluyoruz.

"Onun durmak bilmeyen pozitiflik mirasını ileriye taşımak gibi müthiş bir sorumluluğumuz var. En zorlu koşullara bile Justin'in gösterdiği güç ve cesaretle karşılık vermek. Kendi sözleriyle: 'Eğer kazanmak istiyorsanız, topu bana verin."

Hardy'nin koçu Pat Juckem, üniversite tarafından işletilen web sitesi The Source'a Hardy'nin takımı için önemi hakkında konuştu.

"Justin'in varlığını her zaman hissediyoruz," diyor Juckem. "Bu kampüse ayak bastığı andan itibaren hem saha içinde hem de saha dışında bir sütun oldu. Skor tabelasında ne olursa olsun - ki birçok başarı elde ettik - her günün bir galibiyet olduğunu hissettik çünkü bu işte birlikteydik."

The Source'a göre Hardy kemoterapiden sonra 50 kilo verdi ve son sezonunu oynayamayabileceğini düşündü. Ancak doktorlar oynamasına izin verdi.

Hardy Ocak ayında St. Louis Post-Dispatch'e verdiği demeçte: "Bu benim hayatım ve bir gün sonsuza dek değişti. Hayatı yaşamak istiyorsam, elimden gelenin en iyisini yapmayı ve pozitif bir zihniyetle saldırmayı seçmeliyim. Birisi 'Pozitiflik kanseri öldürür' demiş. Durumumdan memnun değilim ama hayatta bulunduğum yerden memnunum."

Hardy Şubat ayında ESPN'in College GameDay programına konuk oldu ve burada ölümcül teşhisine rağmen yoluna devam etme konusunda samimi bir şekilde konuştu. "Koşullar ne olursa olsun hayatımı yaşıyorum. Eğer bu onu yenmek değilse, ne olduğunu bilmiyorum" dedi.

Büyük bir Chicago Bulls taraftarı olan Hardy, Milwaukee Bucks'a karşı oynanan ilk tur serisinin 3. maçına serinin konuğu olarak katıldı. Hardy, Chicago yakınlarında St Charles banliyösünde büyüdü.

Geçtiğimiz Aralık ayında Washington Üniversitesi Olin İşletme Okulu'ndan finans ve muhasebe bölümünden erken mezun oldu.

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Kaynak: edition.cnn.com