Louis Fed Alberto Musalem'i yeni başkanı olarak atadı

55 yaşındaki Musalem, Purdue Üniversitesi Mitchell E. Daniels, Jr. İşletme Fakültesi'nin açılış dekanı olmak üzere 14 Ağustos'ta bankadan ayrılan James Bullard'ın yerine atandı. İşletme Fakültesi'nin açılış dekanı oldu.

Bullard, 2022 dönemini tamamladıktan sonra 2023 yılında para politikası kararlarında oy kullanmadı. Bullard 2024 yılında yedek oy hakkı olan bir üye olarak görev yapacaktı. Musalem ise 2025 yılına kadar merkez bankasının politika toplantılarında oy hakkına sahip bir üye olmayacak.

Bankanın yönetim kurulunda görev yapan Carolyn Chism Hardy yaptığı açıklamada, "Deneyimli bir ekonomist, eski Federal Rezerv lideri, işbirlikçi ve iletişimci olarak, etkili politika yapımına katkıda bulunmak ve halka hizmet eden büyük bir kuruluşu ilerletmek için gereken olağanüstü teknik uzmanlık ve liderlik yetenekleriyle geliyor" dedi.

Musalem daha önce Evince Asset Management'ın CEO'su ve kurucu ortağı ve New York Fed'de başkanın kıdemli danışmanı olarak görev yapıyordu.

Kolombiya'nın Bogota kentinde doğan Musalem, Adriana Kugler 'in 2023'te Fed guvernörü olarak onaylanmasının ardından Fed'in üst düzey politika yapıcıları arasında yer alan bir diğer Latin kökenli ekonomist oldu.

Musalem görevine 2 Nisan'da başlayacak. Louis Fed'in eski birinci başkan yardımcısı ve operasyon müdürü Kathleen O'Neill Paese, Bullard'ın görevlerini geçici olarak üstlenmeye devam ediyor.

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Kaynak: edition.cnn.com