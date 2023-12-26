Louie Barry: 17 yaşındaki oyuncu ilk maçında attığı gol ve gülümsemesiyle İngiliz futbolunu aydınlattı

17 yaşındaki oyuncu, Cuma günü İngiltere FA Cup üçüncü turunda Liverpool 'a mağlup olan 18 yaş ortalamasına sahip genç Aston Villa takımının bir parçasıydı. 1871'de kurulan FA Cup, en eski yerel federasyon kupası yarışmasıdır.

Mo Salah ve Sadio Mane gibi isimlerin yer aldığı güçlü bir Liverpool takımına karşı Villa, kulübün hafta başında Covid-19 salgını yaşamasının ardından gençlerden oluşan bir takımla sahaya çıkmak zorunda kaldı. Villa adına maça başlayan 11 oyuncunun hepsi ilk kez ilk on birde sahaya çıktı.

Villa İcra Kurulu Başkanı Christian Purslow BT Sport'a verdiği demeçte, "Son iki günde yaşadığımız bu durum korkutucu bir senaryo oldu çünkü 1 Ocak'ta %100 negatifken 14 vakaya çıktık" dedi.

"Bu geceki oyuncuların çoğu o kadar genç ki, anneleri ve babaları onları Villa Park'a bırakacak."

Liverpool Mane'nin kafa vuruşuyla erken öne geçti ancak Barry'nin harika solo golü Villa'nın devre arasında eşitliği yakalamasını sağladı.

İkinci yarının başında Liverpool'da orta saha oyuncusu Thiago Alcantara oyuna girdi ve onun oyuna girmesiyle oyun deplasman ekibinin lehine döndü; Georginio Wijnaldum ve Salah'ın gollerinin yanı sıra Mane'nin kafa vuruşu da Jurgen Klopp'un takımına galibiyeti getirdi.

Ancak Barry'nin attığı gol ve maç sonrası verdiği röportajda gülümsemesini durduramaması, Villa performansının canlılığını ve coşkusunu özetliyordu.

Geçen yıl Barcelona'dan Birmingham ekibine katılan Barry, Villa TV'ye verdiği demeçte "İlk yarıda ve hatta ikinci yarıda gösterdiğimiz performansla takımın da bunu hak ettiğini düşünüyorum" dedi.

"Gol attığımda gerçeküstü bir andı. Benden ve takımdan çıkan tüm rahatlamayı görebiliyordunuz, herkes birbirinin üzerine atlıyordu.

"Hayatımın en güzel anıydı ve muhtemelen onların da hayatlarının en güzel anıydı."

Maçtan sonra Barry, Liverpool'un Brezilyalı oyuncusu Fabinho ile forma değiştirdi ve genç oyuncu ilk kez giydiği formayı çıkarmamak konusunda tereddüt yaşadı.

Fabinho'nun peşinden koştu, o da Barry'ye Villa formasını geri verdi ve Liverpool defansının üstünü 17 yaşındaki oyuncunun almasına izin verdi.

"Çocuklar gerçekten çok iyiydi," dedi Klopp. "Paslaşmada ve hareket etmede sorunlarımız vardı. Topun yanlış tarafında çok fazla kişi vardı, yeterince pas hatası yapmadık.

"Şansımız vardı ve doğrudan kaleciye şut çektik. Paslanmıştık ama ikinci yarıda daha iyiydik. Ritmi olmayan çok sayıda oyuncumuz var."

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Covid-19 başak

Bu haftanın başlarında İngiltere Premier Ligi, son test turunda oyuncular ve kulüp personeli arasında 40 yeni pozitif Covid-19 vakası olduğunu duyurdu - bir önceki haftaya göre iki kattan fazla.

Lig tarafından Salı günü yapılan açıklamada, 28-31 Aralık tarihleri arasında 1.311 oyuncu ve kulüp personeline Covid-19 testi yapıldığı ve bunlardan 28'inin yeni pozitif test olduğu belirtildi.

1 - 3 Ocak tarihleri arasında ise 984 oyuncu ve kulüp personeline Covid-19 testi uygulandı ve 12 test pozitif çıktı.

Bu, oyuncuların ve kulüp personelinin Covid-19 için haftada iki kez test edildiği ilk hafta.

Salı günü itibariyle, Covid-19 sorunları nedeniyle bu sezon dört Premier Lig maçı ertelendi.

Lig, "fikstürlerin planlandığı gibi oynanmasını sağlamak için Hükümet tarafından tamamen desteklenen COVID-19 protokollerine güvenmeye devam ettiğini" ekledi.

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Kaynak: edition.cnn.com