Los Angeles şehir merkezindeki en iyi 5 restoran

Ancak bu durum son zamanlarda değişiyor. Şehir merkezinde artık ziyaretçileri - ve sakinleri - eğlendirecek her türlü cazibe merkezi bulunmaktadır: Grand Park, Broad Çağdaş Sanat Müzesi ve Grand Central Market'te alışveriş sadece küçük bir örnek.

Şehir merkezindeki parkların, müzelerin ve benzerlerinin tadını çıkarırken, bugünlerde bir şeyler yemek için de kalabilirsiniz. Şehir merkezindeki restoran ortamı oldukça hareketli, akşam 5'ten sonra da açık ve bölgenin artan cazibesine katkıda bulunuyor. Ve seçenekler, küresel bir erime potası olan bir şehre yakışır nitelikte.

İşte size Los Angeles şehir merkezinde bulunan ve yerel şefler tarafından çok beğenilen beş restoran:

1. Broken Spanish

Los Angeles'ta Meksika yemeği bulmak oldukça kolay. Ancak unutulmaz, sıra dışı bir Meksika yemeği istediğinizde ne yaparsınız? Şef dostlarımız Ivan Marquez ve Ray Garcia'nın işlettiği Broken Spanish'e gitmeyi seviyor.

Broken Spanish'deki tostada övgüler alıyor: "American Burger Revival" adlı yemek kitabının ortak yazarı şef Sammy Monsour, "Pancar, haşlanmış yumurta ve habanero turşusu ile yadigâr mısır tortillası (evde elle yapılan) üzerindeki tostada olağanüstü!" diye yazıyor.

Hiç bir Meksika restoranında ördek yediniz mi? Köstebek köftesiyle kızartılmış ördek orada öne çıkan bir diğer yemek olarak kabul ediliyor. Bir diğer yenilikçi yemek ise cueritos (domuz derisi) ile kömürleşmiş kırmızı lahana. Yemeklerindeki malzemeler istiridye ve deniz tarağından pancar ve mantara kadar çeşitlilik gösteriyor.

Broken Spanish, tam zamanlı çalışanlarına sağlık sigortası sağlayabilmek için faturalarına %3 ek ücret eklediğini, ancak müşterilerin isterlerse bu ücreti kaldırabileceklerini söylüyor.

Broken Spanish: 1050 S. Flower St. Los Angeles, CA, 90015. Arama: 213-749-1460. $$$

2. Bäco Mercat

Eğer Güney Avrupa ve Akdeniz'den esinlenen yemekler yemek istiyorsanız, burası tam size göre. Şef Josef Centeno'nun grubundaki restoranlardan sadece biri olan bu mekanın gözleme sandviçleri ve diğer yemekleri büyük bir etki yaratıyor.

Domuz eti, dana carnitas ve salbitxada (İspanya'nın Katalonya bölgesinden domates bazlı bir sos) içeren Original sandviç şeflerin favorisi.

Los Angeles'taki Public Kitchen & Bar'ın ortak sahibi şef Tim Goodell, "Bäco'nun orijinal gözleme sandviçi ile yanlış yapamazsınız" diyor ve ekliyor: "Domuz göbeği ekleyerek geleneksel sığır karnitasının çıtasını yükseltiyorlar."

Dikkat çeken diğer yemekler: Fava Fritter Bäco (feta-poblano, nohut ve salmorejo ile) ve Lebni (şekersiz yoğurt) ve Ballı Ev Granolası. Sebze severler ise menüde çok sayıda seçenek bulacaktır. Bäco Mercat ayrıca geniş bir şarap, kokteyl ve bira seçkisine de sahiptir.

Bäco Mercat 408 S. Main St. Los Angeles, CA, 90013. Arama: 213-687-8808. $$

3. Bestia

Makarna ve pizza seçeneklerini yükselten ve geleneksel yemeklerin çok ötesinde bir menü yelpazesi sunan bir İtalyan istediğinizde Bestia'ya gidin. Restoranın endüstriyel konsepti şefler ve kurucular Genevieve Gergis ve Ori Menshe'den geliyor.

Rustik İtalyan mutfağında çok başarılılar. Örneğin, Izgara Bütün Levrek'i düşünün. Bezelye filizleri, kızarmış otlar ve ızgara limonla birlikte geliyor. Şef ve televizyoncu Nathan Lyon bunu "en iyi haliyle basitlik" olarak tanımlıyor. Şimdiye kadar kuru, lezzetsiz ve asitsiz geleceği korkusuyla balık sipariş etmekte tereddüt ettiyseniz, Bestia fikrinizi değiştirecek."

Maceracı mı hissediyorsunuz? Şehrin şeflerinin dikkatini çeken bir diğer ilginç yemek ise Kemik İliği ve Ispanaklı Gnocchetti.

Menüde ayrıca Maple Ricotta Fritters ve Warm Pear Ricotta Tart gibi güzel bir tatlı çeşitliliği bulacaksınız.

Bestia: 2121 E. 7th Place, Los Angeles, CA 90021. Arama: 213-514-5724. $$$

4. Sarita'nın Pupuseria'sı

Bu lokantanın telaffuzu eğlenceli bir ismi ve hatırlayacağınız yemekleri var. Los Angeles'ın popüler Grand Central Market'indeki satıcılardan biri. Tezgâhta bir tabure kapabilir veya siparişinizi başka bir yere götürebilirsiniz.

Sahibi Sara Clark, aile tariflerinden gelen lezzetli Salvador yemekleri sunuyor.

Kaktüs pupusaları şef Sammy Monsour'dan övgüler alıyor: "Canım çekiyor. Sipariş üzerine geliyorlar, harika bir kızartma/kabuk ile sıcacık ve tonlarca peynirle dolu." Şeflerin radarındaki bir başka pupusa: loroco (yenilebilir bir Orta Amerika çiçeği).

Popüler pupusaların (tuzlu dolgularla gelen kalın bir mısır keki) yanı sıra kızarmış plantain, Salvador güveçleri ve vejetaryen teklifler de alabilirsiniz.

Sarita's Pupuseria: 317 S. Broadway, Los Angeles, CA 90013. Arama: 213-626-6320. $

5. Wurstküche

Tipik SoCal yemeklerini düşündüğünüzde, muhtemelen aklınıza farklı bir Alman mutfağı gelmeyecektir. Ancak Wurstküche bunu değiştirmeye yardımcı olabilir. Restoran kendini "egzotik ızgara sosislerin tedarikçisi" olarak tanımlıyor.

Bu bağlamda, Ördek ve Pastırma Sosisleri başlangıç için iyi bir yer. Şef Tim Goodell bağımlısı olduğunu belirtiyor: "Yumuşak eti ve baharatlı jalapeño vuruşuyla, malzemelerin kombinasyonu gerçekten eşsiz. Her gittiğimde farklı bir şey sipariş etmeye çalışıyorum ama yapamıyorum."

İyi bir sosisin yanında çıtır çıtır, iki kez kızartılmış Belçika Patates Kızartmasından daha iyi ne gider? Körili ketçap ve pesto mayonez de dahil olmak üzere çeşitli daldırma soslarıyla sipariş edebilirsiniz.

Gerçekten egzotik olmak istiyorsanız, taze pişmiş rulo üzerinde çıngıraklı yılan ve tavşan da var. Tüm bunları çok çeşitli Alman ve Belçika fıçı biralarıyla yıkayın.

Wurstküche: 800 E. 3rd St., Los Angeles, CA 90013. Arama: 213-687-4444. $$ (Venedik'te de bir şubesi var)

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Kaynak: edition.cnn.com