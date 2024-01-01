Los Angeles Rams, Tom Brady'nin sekizinci yüzük şansını engellemek için Tampa Bay Buccaneers'ın öfkeli geri dönüşünü durdurdu

Üçüncü çeyreğin bitimine üç dakikadan biraz fazla bir süre kala takımının 27-3 geriye düştüğünü gören Brady, 44 yaşındaki oyun kurucu takımının skoru eşitlemesine yardımcı olarak efsanevi kariyerinde bir başka efsanevi bölüm yazmaya hazır görünüyordu.

Ancak uzatmalarda ünlü bir geri dönüşü tamamlama hayalleri - ve sekizinci Super Bowl yüzüğü şansı - çılgınca geçen son birkaç dakikanın ardından zaman dolarken Matt Gay'in 30 yardalık saha golüyle yıkıldı.

İnanılmaz bir şekilde, bu ilk üç bölüm turu maçının hepsinin son saniye golleriyle belirlendiği anlamına geliyordu.

ESPN Stats and Info'ya göre, Green Bay Packers'ın San Francisco 49ers'a yenilmesinin ardından, bu yıl 2009'dan bu yana ilk kez ne Aaron Rodgers ne de Brady bir konferans şampiyonluk maçında yer almayacak.

Aynı sezonda hem konferans şampiyonluk maçına hem de Super Bowl'a ev sahipliği yapan ilk takım olarak şimdiden tarihe geçen Rams'in SoFi Stadyumunda 49ers'a karşı alacağı bir galibiyet, NFL tarihinde Super Bowl'u evinde oynayan ikinci takım olmasını sağlayacak.

NFL'in en önemli maçında evinde oynayan diğer tek takım, geçen yılki Super Bowl 55'te Florida'da Kansas City Chiefs'i süpüren Brady'nin Tampa Bay'iydi.

Yıldız Stafford

Detroit Lions ile 12 sezondur playoff galibiyeti olmayan oyun kurucu Matthew Stafford, Rams ile ilk sezonunda iki galibiyete ulaştı.

33 yaşındaki oyuncu 28'de 38 isabetle 366 yarda pas attı ve hiç top çalmadı, Rams ilk üç çeyrek boyunca kaçınılmaz görünen bir zafere doğru kükrerken iki touchdown attı ve bir tane daha koştu.

İkinci çeyreğin sonlarına doğru Cooper Kupp'a attığı 70 yardalık muhteşem touchdown, Rams'in dokuz numarası için dönüm noktası olan gecenin en iyisi oldu.

Koşucu Leonard Fournette - 'Playoff Lenny' lakabını bir kez daha pekiştirerek - Buccaneers'a bir yardalık touchdown koşusuyla bir umut ışığı verdi, ancak bitime üç dakikadan biraz fazla bir süre kala 27-13 geride olan ev sahibi tarafın bir mucizeye ihtiyacı vardı.

NFL'in tüm zamanların pas yardası lideri Brady, Mike Evans'a 55 yardalık müthiş bir pas atarak heyecan verici bir finali başlattı. 100 saniyeden biraz fazla bir süre kala Fournette'in ikinci TD'si ile eşitliği sağlamadan önce Bucs bir fumble ile topu yeniden ele geçirdi.

Stafford önce kendi fumble'ını kurtardı ve Kupp'a attığı iki kritik pasla (sırasıyla 20 ve 44 yard) takımını sahada öne geçirdi, ardından topa vurarak zamanı durdurdu ve Gay'in öne çıkarak Rams'i NFC şampiyonluk maçına sokmasını sağladı.

"Saha kenarındaki herkes 'Dostum, karanlık bir yerdeydin' diyordu," diyerek güldü Stafford, muhabirlerin maçın son anlarındaki ruh halini anlatmasını istediğinde.

"Bazen, bazı oyunları gerçekleştirmek için o yerlere gitmeniz gerekir.

"Bu tür anlar için yaşıyorum - üç sayı öndeyken diz çökmeyi çok isterdim ama maçı kazanmak için böyle bir oyun yapmanız gerektiğinde çok daha eğlenceli oluyor.

"Birinin ruhunu çalmak - bazen öyle hissettiriyor ki, orada oturmuş 'Dostum, harika bir geri dönüş yaptık' diyorlar ve siz oraya uzanıp ruhlarını alıyorsunuz. Bu çok eğlenceli bir şey."

Brady geleceğiyle ilgili sorularla karşı karşıya

Stafford ikinci playoff galibiyetinin sevincini yaşarken, Brady bir başka mükemmel sezonun hayal kırıklığı yaratan sonunun ardından 36. galibiyetini kaçırmanın üzüntüsünü yaşadı.

44 yaşındaki oyuncu sezonu kariyerinin en yüksek seviyesi olan 5,316 yarda ile tamamladı - kariyerinde ikinci kez bir sezonda 5,000 yarda barajını aştı - ancak sözleşmesinin bitmesine bir yıl kala Bucs oyun kurucusunun bundan sonra ne yapacağına dair sorular kaçınılmaz olarak havada uçuşacak.

Bu sorular Brady'nin maçtan sonra yaptığı basın toplantısı sırasında başladı, ancak oyun kurucu geleceği konusunda çekingen davrandı.

"Bu konuda çok fazla düşünmedim. Günden güne ilerleyeceğiz ve nerede olduğumuzu göreceğiz," dedi Brady.

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Kaynak: edition.cnn.com