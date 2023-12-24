Lorena Ochoa: Aile spor yıldızlığını nasıl gölgede bıraktı?

Bu, spor dünyasında şok etkisi yaratabilirdi.

Ancak 2010 yılında, kadınlar oyunundaki en iyi oyuncu tam da bunu yaptı.

Dünya sıralamasında 158 hafta üst üste zirvede kaldıktan ve iki büyük şampiyonluk yaşadıktan sonra, Meksikalı Lorena Ochoa oyunu bıraktığını açıkladı.

Geçtiğimiz günlerde CNN Living Golf'ten Shane O'Donoghue'ya konuşan Lorena Ochoa, "Hayatınız harika görünüyor ve seyahat etmekten, ihtişamdan keyif aldım, inanılmazdı" dedi.

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"Ama benim için evlenmek ve bir aile sahibi olmak daha önemliydi. Artık bir anne olduğuma göre bunu hiçbir şeye değişmem ve kendimi kutsanmış hissediyorum. Doğru zamanda karar verdiğim için gerçekten çok mutluyum ve şimdi hayatımın bu ikinci aşamasının %100 tadını çıkarabiliyorum."

Birçok profesyonel kadın sporcu için çocuk sahibi olma kararı, Ochoa'da olduğu gibi, kariyerlerinin en parlak dönemine denk geliyor.

Women & Golf'ün editörü Alison Root, "Herhangi bir spor dalında bir kadın sporcunun çocuk sahibi olmak isteyebileceğini unutmanın kolay olduğunu düşünüyorum ve profesyonel bir kadın golfçünün bebek beklediğine dair bir haber başlığı okuduğunuzda, belki de yanlış bir şekilde bunun oyunculuk kariyerlerinin sonu olduğunu varsayarak bu açıklamayla ilgili bir şaşkınlık yaşıyorsunuz" diyor.

"Kadın yöneticiler çocuklarla yönetim kurulu odasındaki yaşamı bir arada yürütebilir, ancak spor, en üst düzeyde rekabet edebilmek için oyununuzu formda tutmak için gereken fitness seviyesi ve sürekli pratik göz önüne alındığında farklıdır, bu nedenle doğru zamanın ne zaman olduğuna dair zor bir karardır."

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Amerika Birleşik Devletleri'ndeki LPGA Turu, aralarında Juli Inkster, Cristie Kerr ve Catriona Matthew'un da bulunduğu bir dizi golfçü anneye ev sahipliği yaparken, Stacy Lewis de kısa bir süre önce hamile olduğunu açıkladı.

LPGA, hem anneler hem de turdaki çocukları için bir dizi girişim başlattı. LPGA'in iletişim ve Tur operasyonları sorumlusu Heather Daly-Donofrio, "Bir kadın spor organizasyonu olarak, aile sahibi olmak isteyen sporcularımıza seçenekler sunan politika ve programlara sahip olmak bizim için önemli," diyor.

"Esnek annelik politikamız, sporcularımızın oyun statülerini kaybetme baskısı olmadan bebekleriyle birlikte ihtiyaç duydukları zamanı geçirmelerine olanak tanıyor.

Yarışmaya döndüklerinde, seyahat eden Smucker's Çocuk Gelişim Merkezi, anne sahada çalışırken çocuklar için güvenli ve sevgi dolu bir ortam sağlıyor" dedi.

"Nihai hedefimiz sporcularımızı güçlendirmek ve böylece hem profesyonel golf hem de annelik tutkularının ikisinde de başarılı olmalarını sağlamak."

Ochoa'nın, kendisi de 37 yaşında emekli olan Annika Sorenstam ile rekabeti, 2000'li yılların başında kadınlar oyununu tanımladı.

Sorenstam kariyerinin sonuna yaklaşırken, Ochoa yükselişteydi. Rakip olmalarına rağmen aynı zamanda çok iyi arkadaşlardı.

"Turda oynamaya ilk başladığımda sadece Annika'yı görüyordum ve Annika gibi olmak istiyordum" diyor.

"Tüm bu mücadeleleri birlikte verdik, ona karşı birçok kez kaybettim ama bana her zaman 'Merak etme, başaracaksın, çok yakınsın' dedi. Sadece saygı gösterdi ve birlikte harika anılarımız var. Sadece golf sahasının içinde değil, dışında da ona büyük hayranlık duyuyorum."

Sorenstam gibi Ochoa da sözde "emeklilik" döneminde oyundaki mirasını geliştirmek için bir marka oluşturmakla meşgul.

Meksikalı oyuncu 2008 yılında LPGA Tour'da kendi turnuvasına ev sahipliği yapmaya başlarken, aile şirketi de oyuncu yönetimi, turnuva operasyonları ve bir hayır vakfına dönüştü.

"Sanırım başıma gelen en iyi şey Lorena Ochoa Vakfı adında bir vakfa sahip olabilmek oldu" diyor.

"Sahip olduğumuz La Barranca adlı okuldan bugüne kadar 4.000'den fazla çocuk mezun oldu. Yani değiştirdiğimiz hayatlar, sadece öğrenciler değil, aileler, toplum, iyileştirmeler, onlara daha iyi bir hayat, daha iyi bir gelecek için nasıl yardımcı olduğumuzu açıkça görüyoruz."

27 LPGA Tur zaferi, iki büyük şampiyonluğu ve üç çocuğu olan bu kadın daha mutlu olamazdı.

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Kaynak: edition.cnn.com