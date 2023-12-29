Lonely Planet'in 2024'te gidilecek en iyi yerleri

Seyahat yayıncılığı imparatorluğu bu yıl 50 yaşına giriyor ve en iyi ülkeler, bölgeler, şehirler, sürdürülebilir seyahat destinasyonları ve en değerli yerler olmak üzere beş kategoride Seyahatte En İyiler 2024 listesini genişletiyor.

Bir numaralı ülke, Lonely Planet tarafından "geniş açık alanları, macera aktiviteleri ve kendine özgü mutfak ve müzik kültürü" nedeniyle seçilen Moğolistan. Burası dünyanın en seyrek nüfuslu ülkesi ve Moğolistan hükümeti burayı biraz doldurmaya hazır. Bu yıl 2023-2025 yıllarını "Moğolistan'ı Ziyaret Etme Yılları" ilan ederek uluslararası gezginler için giriş koşullarını kolaylaştırdı ve 650 milyon dolarlık yeni bir havaalanı başta olmak üzere altyapıyı iyileştirdi.

En çok tercih edilen 10 ülke arasında Meksika, Hırvatistan ve St Lucia gibi popüler ülkelerin yanı sıra Benin ve Özbekistan gibi daha az ziyaret edilen yerler de yer alıyor.

Şehir destinasyonları

Lonely Planet'in listesinde en üst sırada yer alan Kenya'nın başkenti Nairobi, seyahat devinin "benzersiz ritimleri, yerelden ilham alan etkileyici restoran dizisi ve sanat ve kültür mekânlarının düzenli rotasyonu" nedeniyle sevdiği bir şehir. Şehrin merkezi iş bölgesinden arabayla kısa bir mesafede bulunan ve gökdelenler ufuk çizgisinde parıldarken açık çim düzlüklerde dolaşan 400'den fazla canlı türünü görebileceğiniz Nairobi Ulusal Parkı için de burayı seviyoruz.

Turist kalabalığına yabancı olmayan bir başka Avrupa başkenti Prag gibi 2024 Yaz Olimpiyatları ve Paralimpik Oyunları'na ev sahipliği yapacak olan Paris de listede yer alıyor. Lonely Planet, Covid-19 karantinasının Çek başkentinin "sıfırlama düğmesine basmasına" ve "yavaş turizmi ve şehir merkezinden uzaktaki turistik yerleri" teşvik etmesine olanak sağladığını söylüyor.

Sürdürülebilirlik

Ülkenin yenilenebilir enerjiyi yaygınlaştırma, sezon dışı seyahatleri artırma ve liman kenti Valensiya gibi gelişmekte olan destinasyonlara turizmi getirme ve böylece Barselona gibi sıcak noktalar üzerindeki baskıyı hafifletme çabaları nedeniyle 2024 için en iyi sürdürülebilir seyahat destinasyonu İspanya'dır.

Güney Afrika'nın "vahşi güzelliği" de Lonely Planet'in ziyaretçilere Dünya'nın biyolojik çeşitliliğini korumaya adanmış ülkenin "etkileyici ekolojik evlerini" ziyaret etmelerini tavsiye etmesiyle dikkat çekiyor. Güney Afrika'nın KwaZulu Natal bölgesini bir vahşi yaşam harikalar diyarına dönüştüren yeni büyük av parkı Babanango'yu da çok seviyoruz.

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En iyi değer kategorisi, cüzdanların sıkıştığı bu dönemde pek çok kişinin özellikle ilgisini çekecektir. Lonely Planet'e göre, Amerika'nın Orta Batı'sı bu kategoride en iyi ipucu: Chicago, Milwaukee ve Detroit gibi şehirlerde "sanat stüdyolarına dönüştürülmüş eski depolar, yeni eko tasarım otelleri ve birçok Michelin yıldızlı restoran bulacaksınız".

Yayıncı ayrıca Kuzey Afrika'nın az keşfedilmiş bir köşesi olarak Cezayir'i öneriyor. Avrupa'nın büyük bir kısmından üç saatlik ya da daha kısa bir uçuş mesafesinde olduğuna dikkat çeken Lonely Planet, ziyaretçilerin "iyi korunmuş Roma siteleri ve güzel tarihi şehirler" ve "uygun fiyatlı, kalabalıktan uzak bir deneyim" bulacağını söylüyor.

Bölgesel destinasyonlar

Bölgesel seçimler söz konusu olduğunda, Batı Balkanlar'ın yaklaşmakta olan Trans Dinarica bisiklet rotası Lonely Planet tarafından en iyi seçim olarak gösteriliyor. Gelecek yıl açılacak olan 3,364 kilometrelik (2,090 mil) parkur Slovenya, Hırvatistan, Bosna Hersek, Karadağ, Arnavutluk, Kuzey Makedonya, Kosova ve Sırbistan'dan geçerek yol boyunca sıradağları ve Adriyatik Denizi'ni içine alıyor.

İrlanda'nın en kuzeybatı ilçesi olan Donegal, ülkenin en uzun sahil şeridine ve 100'den fazla plaja sahiptir - ve bir ziyaretçinin tamamen kendine ait bir plaj bulma şansı yüksektir. Lonely Planet şöyle diyor: "Burada Avrupa'nın en yüksek deniz kayalıklarını ve kilometrelerce uzunlukta bozulmamış kıyı yürüyüş parkurlarını bulacaksınız."

Lonely Planet'in Seyahatte En İyiler 2024

Ülkeler

Moğolistan

Hindistan

Fas

Şili

Benin

Meksika

Özbekistan

Pakistan

Hırvatistan

Lucia

Bölgeler

Batı Balkanlar'ın Trans Dinarica Bisiklet Rotası

Kanguru Adası, Güney Avustralya

Donegal, İrlanda

País Vasco, İspanya

Güney Tayland

Swahili Sahili, Tanzanya

Montana, ABD

Saalfelden Leogang, Avusturya

Şehirler

Nairobia, Kenya

Paris, Fransa

Montreal, Kanada

Mostar, Bosna Hersek

Philadelphia, Pennsylvania

Manaus, Brezilya

Cakarta, Endonezya

Prag, Çek Cumhuriyeti

İzmir, Türkiye

Kansas City, Missouri

Sürdürülebilir

İspanya

Patagonya, Arjantin ve Şili

Grönland

Galler'in parkurları

Portekiz Yolu / Caminho Português de Santiago

Palau

Hokkaido, Japonya

Ekvador

Estonya, Letonya ve Litvanya'dan oluşan Baltık Parkurları

Güney Afrika'nın ekolojik pansiyonları

Değer

Orta Batı, ABD

Polonya

Nikaragua

Danube Limes, Bulgaristan

Normandiya, Fransa

Mısır

Ikaria, Yunanistan

Cezayir

Southern Lakes & Central Otago, Yeni Zelanda

Gece trenleri, Avrupa

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Kaynak: edition.cnn.com