Londra'daki Erkek Moda Haftası'nda sosyal adalet ve sürdürülebilirlik

Art School, Bethany Williams ve Priya Ahluwalia gibi, yeteneklerini sadece yüzeyde kalmayan koleksiyonlar yapmak için kullanan üç markayla konuşmak üzere sahne arkasına gittik.

Londra merkezli Art School'un (Eden Loweth ile birlikte) yarısı olan Tom Barratt, markayı "özünde ikili olmayan" bir "queer lüks marka" olarak tanımladı.

Barratt, yeni koleksiyonları Fearless Love'ın podyum gösterisinden önce yaptığı açıklamada, "Moda kültürde her zaman sanattan daha aşağı görülmüştür ama aslında moda bizim yaptığımız her şeydir" dedi. "Herkes kıyafet giyiyor, herkesin vücudu var... ve herkes modanın dikte ettiği bir dünyada yaşamak zorunda. İşte bu yüzden çok önemli bir politik araç. Apolitik olamazsınız."

Geçtiğimiz yıl İngiliz tasarımı dalında Kraliçe Elizabeth II ödülüne layık görülen Bethany Williams, defilesini Londra'nın Newham ilçesinde geçici konutlarda yaşayan kadın ve çocukların karşılaştığı sorunlara dikkat çekmek için kullandı.

Tedarikten üretime ve teslimata kadar, koleksiyonlarını yaratma sürecindeki her adım Williams'ın sosyal değişim için mücadele eden kuruluşlarla çalışması için bir fırsat. Bu kez bu kuruluşlar arasında engelliler için Manx Atölyesi, Quaker Gezici Kütüphanesi ve Wool and the Gang'in geri dönüştürülmüş yün programı yer alıyor.

Williams, "Moda, fikirleri geniş kitlelere ulaştırma yeteneğine sahip" dedi. Mevsimsellikten ve trendlerden uzak durmayı sevdiğini de sözlerine ekliyor çünkü "bu pek de sürdürülebilir bir düşünce tarzı değil."

1970'lerden esinlenen koleksiyonunda tamamen yeniden kullanılmış veya geri dönüştürülmüş malzemelere yer veren gelecek vaat eden Priya Ahluwalia, tasarımcı olmanın çevresel veya sosyal açıdan zarar verici uygulamalara dayanmayan yeni yollarını bulmaya kararlı olduğunu söyledi.

"Daha iyi üretim süreçleriyle de güzel kıyafetler yapılabileceğini göstermeye çalışıyorum," dedi. "Bu, tasarım süreciniz için bir sınırlama olabilir çünkü bazı şeyler mevcut olacak, bazı şeyler olmayacaktır ama o zaman yaratıcılığınızı zorlar - yapmak zorunda kalacağınızı düşünmediğiniz bir şeyle çalışmak zorunda kalırsınız."

Gösterilerden daha fazlasını görmek için yukarıdaki videoyu izleyin.

