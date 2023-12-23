Londra ve Amsterdam'da hava trafiğine daha fazla kısıtlama

Schiphol Havalimanı Salı günü yaptığı açıklamada Eylül ve Ekim ayları boyunca yolcu sınırlamasına devam edeceğini duyurdu.

Havalimanından yapılan açıklamada, Eylül ayında çıkış yapacak maksimum yolcu sayısının 67,500 ile sınırlandırılacağı belirtildi. Bu sayı Ekim ayında günlük 69,500'e yükseltilecek.

Schiphol bu zaman diliminin iki haftalık sonbahar tatilini kapsadığını ve "bu nedenle ortalama 3,500 fazla yerel kalkış yolcusu olması beklendiğini" kabul etti.

Havalimanından yapılan açıklamada, "Schiphol tarafından sağlanan kapasiteye dayanarak, bağımsız slot koordinatörü (ACNL) yolcu sayısının güvenlik kapasitesine uygun olmasını sağlamak için tüm havayolu şirketleriyle istişarede bulunacaktır" denildi.

Yolcu sınırı ilk olarak Haziran ayında havalimanında uygulanmaya başlanmış, Schiphol bu uygulamadan beklenenden yüksek seyahat talebini ve bu taleple başa çıkamayacak kadar az sayıda çalışanı olan sıkı bir işgücü piyasasını sorumlu tutmuştu.

Yolcu sınırlaması Londra'nın Heathrow Havalimanı'nda da uygulanıyor.

Geçtiğimiz ay havalimanı 11 Eylül'e kadar günde 100.000 yolcu sınırlaması getirdiğini duyurdu.

British Airways Salı günü yaptığı açıklamada, havalimanının yolcu sınırlamasına tepki olarak Heathrow'dan kısa mesafeli uçuşlarda bilet satışını askıya aldığını duyurdu.

BA yaptığı açıklamada, "bize getirilen kısıtlamalar ve tüm havacılık sektörünün karşı karşıya olduğu devam eden zorluklar göz önüne alındığında, mevcut müşteriler için yeniden rezervasyon seçeneklerini en üst düzeye çıkarmaya yardımcı olmak için sorumlu bir eylemde bulunacağını ve bazı Heathrow hizmetlerinde mevcut ücretleri sınırlayacağını" söyledi.

Etkilenen uçuşlar sadece kısa mesafeli olacak ve satışların 8 Ağustos'ta yeniden başlaması bekleniyor.

CEO John Holland-Kaye, geçtiğimiz ay Heathrow'da uygulamaya konulan yolcu sınırlamasının, hizmetin "kabul edilemez bir seviyeye" düşmesine neden olan günlük 4.000 koltuk fazlalığını hedeflediğini söyledi.

Uçuş takip sitesi FlightAware'in verilerine göre Heathrow Havalimanı son zamanlarda uçuşlarının yaklaşık %40'ında gecikmeler yaşadı. Amsterdam'ın Schiphol Havalimanı da bu yaz benzer düzeyde gecikmeler yaşadı.

Üstteki resim: Yolcular 26 Mayıs 2022 tarihinde Amsterdam Schiphol Havalimanı'nın gidiş salonunda sıraya giriyor. (Jeroen Jumelet/ANP/AFP/Getty Images)

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Kaynak: edition.cnn.com