Londra, NFL'in kilometre taşı niteliğindeki 100. uluslararası maçına sahne oluyor

Justin Jefferson ve Vikings'in Tottenham Hotspur Stadyumu 'nda Alvin Kamara ve Saints ile karşılaşacağı Pazar günkü maç, ABD dışında oynanan normal ve sezon öncesi 100. maç olacak.

Üçüncü haftada Detroit Lions karşısında galibiyete ulaşan Vikings, dört yıl önce NFC Divisional yarı finalinde Stefon Diggs'in 61 yardalık olağanüstü bir touchdown attığı 'Minneapolis M ucizesi'nin büyüsünü, oyun kurucu Jameis Winston ve All-Pro geniş alıcısı Michael Thomas'tan yoksun mücadele eden Saints takımına karşı tekrarlamak istiyor.

Bu yıl, Tom Brady ve Tampa Bay Buccaneers 'ın Kasım ayında Bundesliga futbol kulübü Bayern Münih 'in evi olan Allianz Arena'da Seattle Seahawks'ı ağırlayacağı Almanya'daki ilk normal sezon maçı da dahil olmak üzere 10 takım üç farklı ülkeye seyahat edecek.

4. ve 5. haftalar boyunca 200'den fazla oyuncu, koç ve yönetici, kasklarında ve kıyafetlerinde uluslararası bayraklar taşıyarak miraslarını kutlayacak.

Güney Kore bayrağı takacak olan Arizona Cardinals'ın yıldızı Kyler Murray ve kaskında Almanya bayrağı taşıyacak olan Detroit Lions'ın geniş alıcısı Amon-Ra St. Brown gibi oyuncular NFL'in lig içindeki küresel çeşitliliğini vurgulayacak.

"Annem Almanya'dan, dolayısıyla Alman büyükanne ve büyükbabaya sahip olmak, Almanca konuşmak, her yaz bu miras ve kültür tüm hayatımın bir parçası oldu," diyor St.

"Ben yarı Almanım. Bu benim bir parçam. Bunu seviyorum. Genç kariyerimde, kültürümün ve mirasımın yarattığı etkiyi görmek beni şimdiden şaşırttı ve Alman temsilinin oyunumuzda bir etkisi olduğunu görmeye devam etmekten heyecan duyuyorum."

Bucs Ian Kasırgasının ardından evine dönüyor

Brady ve Bucs (2-1) Pazar gecesi Raymond James Stadyumunda Patrick Mahomes ve Kansas City Chiefs 'e (2-1) karşı oynayacak.

Bu hafta başında Bucs, Ian Kasırgası'nın etkisi nedeniyle Miami Dolphins'in takım tesisinde antrenman yapmak zorunda kalmış ve Tampa'daki maç belirsizliğe sürüklenmişti.

Kasırganın neden olduğu yıkıma rağmen, takım maçın planlandığı gibi devam edeceğini doğruladı ve Brady maçın taraftarların bir araya gelebileceği bir an olarak nasıl hizmet edebileceğini vurguladı.

Brady Perşembe günü düzenli olarak planlanan medya oturumunda "Sporun insanları uzun bir süre boyunca bir araya getirdiğini düşünüyorum" dedi.

"Farklı olumsuzlukları izlerken, ister 11 Eylül olsun, ister Katrina, sporun yaraları sarmak ve insanları bir araya getirmek ve toplulukları bir araya getirmek ve ortak bir çıkar için ortak bir çıkar için tezahürat yapmaya başlamak için inanılmaz bir yolu var."

Hava koşullarıyla ilgili endişeler bir yana, her iki takım da 4. haftaya sezonun ilk mağlubiyetleriyle giriyor.

Brady'nin kariyerinin yedinci şampiyonluğunu kazandığı Super Bowl LV'nin rövanşında, iki süperstar oyun kurucu altıncı kez ve şampiyonluk maçından bu yana ilk kez karşılaşacak.

Mahomes'a karşı 3-2'lik üstünlüğü bulunan Brady, Pazar günkü maça çok ihtiyaç duyduğu bazı hücum silahlarının geri dönüşüyle girecek - yıldız geniş alıcısı Mike Evans, New Orleans Saints köşe oyuncusu Marshon Lattimore ile saha içi bir itişme nedeniyle aldığı bir maçlık cezadan döndü.

Ancak sezon başından beri diz ve diz arkası sakatlıklarıyla sahalardan uzak kalan Chris Godwin ve Julio Bucs için şüpheli oyuncular.

Bucs baş antrenörü Todd Bowles Cuma günü üç geniş alıcının sahaya geri dönme olasılığı hakkında "Ne zaman ilk 11'inizi geri alırsanız, onları geri almaktan ve sağlıklı olmalarından mutluluk duyarsınız" dedi. "Bu yüzden geri döndüklerinde hepsinin sağlıklı olduğundan emin olmak istiyoruz."

Pazar günü oynanacak maç saat 20:20'de NBC kanalında.

Lamar Jackson ve Josh Allen AFC'nin ağır sıklet karşılaşmasında kapışıyor

Baltimore Ravens oyun kurucusu Lamar Jackson sezona tarihi bir hızla başladı ve sezonun ilk üç haftasında toplam 12 touchdown yaparak takımını 2-1'lik bir dereceye taşıdı.

Kontratının son yılını oynayan Jackson, Ravens'ı MVP adayı Josh Allen ve sert Buffalo Bills savunmasına karşı yönetecek.

Her iki takım da bu sezon tek yenilgilerini dirençli Miami Dolphins'e karşı epik hesaplaşmalarda aldı.

2018 NFL ilk tur seçimleri, takımlarının erken başarısının büyük bir parçası oldu; Allen, Dolphins'e karşı 400 yardanın üzerinde bir pas oyunundan geliyor ve dokuz pas golüyle bu sezon en çok gol atan Jackson'ı takip ediyor.

Jackson ve Allen, NFL'in 103 yıllık tarihinde bir sezonun ilk üç maçında hem dokuz touchdown pası hem de 100 koşu yardasına ulaşan iki oyuncu.

Pazar günkü karşılaşma CBS kanalında saat 13:00'te başlayacak.

NFC Şampiyonası rövanşı: Super Bowl Şampiyonu Rams eyalet içi rakibi 49ers'ı ziyaret ediyor

Son Super Bowl şampiyonu Los Angeles Rams (2-1), Pazartesi Gecesi Futbolu'nda bölüm ve eyalet içi rakibi 49ers (1-2) ile karşılaşmak üzere San Francisco'ya gidecek.

Son yıllarda 49ers, Rams'in yumuşak karnı oldu ve Los Angeles 2018'den bu yana Levi's Stadyumu'nda galibiyet alamadı.

Özellikle, geçen sezon NFC Şampiyonası'ndaki zaferlerinden önce, Rams San Francisco'ya karşı üst üste altı maç kaybetmişti.

Oyun kurucu Trey Lance'i 2. haftada ayak bileğinden sakatlanarak sezonu kapatan Jimmy Garoppolo ve 49ers, son derece rekabetçi NFC Batı'da 1-2'lik bir dereceye sahip oldukları sezona yaptıkları kötü başlangıcı düzeltmek için Rams karşısında son zamanlardaki başarılarını sürdürmeye çalışacaklar.

NFC West rakipleri arasındaki karşılaşma Pazartesi günü saat 20:15'te ESPN'de başlayacak.

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Kaynak: edition.cnn.com