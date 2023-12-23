Liverpool'un Brighton karşısında aldığı şok mağlubiyet onu lig lideri Manchester City'nin çok gerisinde bıraktı

Steven Alzate'nin çabucak attığı gol üç puan için yeterli oldu ve Liverpool'u bir maç eksiği olan lig lideri Manchester City'nin yedi puan gerisinde bıraktı.

Liverpool ve City, pek çok kişinin erken bir şampiyonluk belirleyicisi olacağına inandığı maçta Pazar günü karşı karşıya gelecek.

Liverpool'un bek oyuncusu Andy Robertson maçtan sonra gazetecilere yaptığı açıklamada, "Şu anda şampiyonluk yarışında değiliz" dedi.

Son dönemdeki iyi performanslarının ardından köşeyi dönmüş gibi görünen Jurgen Klopp'un takımı Brighton karşısında fikir üretmekte zorlandı ve maç boyunca kaleye sadece bir şut atabildi.

Anfield'da üst üste üç lig maçında gol atamayan takımın son iki sezondaki hücum gücü düşünüldüğünde bu hayal bile edilemeyecek bir rekor.

Robertson Brighton'ı "daha iyi takım" olarak değerlendirdi ancak kendi takımının "büyük hayal kırıklığı" yarattığını kabul etti.

"Gerçekten kayda değer bir şey yapmadık," dedi. "Uzun süredir yenilmeme rekorumuz varken iki maç kaybettik. Ortaya çıkmadığınızda sonuç da alamazsınız."

Bu mağlubiyet, pek çok kişinin önümüzdeki yıllarda İngiliz futbolunu domine edeceğini düşündüğü takımın zayıf yönlerini daha da ortaya çıkardı.

Klopp, neredeyse tüm üst düzey defans oyuncusu seçenekleri de dahil olmak üzere kilit oyuncuların sakatlıklarıyla uğraşmak zorunda kaldı ve bu da özellikle küresel bir pandemi sırasında sıkışık bir fikstür listesinde gezinmeyi zorlaştırdı.

Maçtan sonra gazetecilere verdiği demeçte "Şu anda tek açıklama, zihinsel olarak az ya da çok yorgun bir takım olduğumuz" dedi. "Zihinsel olarak diri görünmüyorduk. Kazanmayı hak ettiler."

"Daha iyi ve daha ikna edici oynamak istiyorduk. Umut verici pozisyonlarda çok fazla top kaybettik. Çocukların A'dan B'ye geçebileceklerini biliyorum ama bugün B'ye ulaşmak mümkün görünmüyordu.

"Gerçekten zor bir hafta geçirdik. Bu gece dinç değildik ve işte o zaman bir yol bulmanız gerekir."

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'Ne kadar çok kazanırsanız, o kadar iyi hissedersiniz'

Liverpool'un mağlubiyeti, Çarşamba günü Burnley'i 2-0 yenerek ligin zirvesinde bir adım daha öne geçen Manchester City'nin gecesine ekstra bir parlaklık katmış olacak.

Gabriel Jesus ve gecenin kaptanı Raheem Sterling'in golleri, takımın galibiyet serisini tüm müsabakalarda 13 maça çıkaran rahat bir galibiyet sağladı.

Sterling, takımın "birlikteliğini" ve üst üste altıncı kez temiz bir sayfa açarak kulüp rekorunu egale etmelerini sağlayan önemli savunma çalışmalarını takdir etti.

Maçtan sonra gazetecilere "Ne kadar çok kazanırsanız o kadar iyi hissedersiniz ve biz de bugün bunu yaptık" dedi.

"Fiziksel olarak, ikinci toplarla ve ceza sahasına top sokarak oyuna ne getireceklerini çok iyi biliyorduk ve arkadaki çocukların onlarla çok iyi başa çıktığını düşünüyorum.

"Bir galibiyet daha almak ve bir temiz sayfa daha tutmak güzel. İyi bir dönem geçiriyoruz ve şimdi bunu devam ettirmemiz gerekiyor."

City menajeri Pep Guardiola performanstan memnun olsa da Liverpool ile oynayacakları karşılaşmaya baktı ve yoğun programda toparlanmanın önemine dikkat çekti.

"Şu anda bu maçın tadını çıkarıyoruz ve yarın bir sonraki maçı düşünmeye başlayacağız" dedi.

"Aynı puanlar ama bir rakibe karşı. Sonuçta amaç şampiyon olmak. Tablonun alt sıralarındaki takımlara karşı insanlar bunun garanti olduğunu söyleyebilir ama biz bunun ne kadar zor olduğunu biliyoruz.

"Elimizden gelenin en iyisini yapmak zorundaydık ve şimdi farklı bir oyun tarzına sahip farklı bir takımla karşılaşıyoruz. Şimdi önümüzde çok zorlu bir grup maçı daha var. Bugün maçın tadını çıkarıyoruz, iyi yemek yiyoruz ve yarın Liverpool'u düşünmeye başlayacağız."

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Kaynak: edition.cnn.com