Liverpool, Villarreal tarafından sarsıldıktan sonra Şampiyonlar Ligi finaline ulaştı

Fabinho, Luis Diaz ve Sadio Mane'nin arka arkaya attığı üç gol Liverpool'u 3-2'lik galibiyete (toplamda 5-2) ve sadece beş yıl içinde üçüncü Şampiyonlar Ligi finaline taşıdı, ancak skor - kelimenin tam anlamıyla - hikayenin sadece yarısını anlattı.

Estadio de la Cerámica'ya iki gollü bir avantajla gelmelerine rağmen Liverpool menajeri Jürgen Klopp, tarafının "acı çekmeye hazır" olması gerektiği konusunda uyarıda bulunmuştu ve Villarreal'in ilk yarıda sergilediği sert oyunla ziyaretçilerini şaşkına çevirmesi, Alman menajerin sözlerinin kehanet olduğunu kanıtladı.

Boulaye Dia ve Francis Coquelin'in erken golleri, ışıldayan sarı formaları nedeniyle bu lakapla anılan "Sarı Denizaltı "yı bilinmeyen sulara gönderdi ve Liverpool'un aynı sezonda Şampiyonlar Ligi, Premier Lig, FA Cup ve Lig Kupası'nı kazanan ilk takım olma umutlarını suya düşürme tehdidinde bulundu.

İkinci yarıda oyuna giren Diaz'ın etkisiyle 12 dakika boyunca gelen goller gemiyi düzeltti ve Liverpool'un 28 Mayıs'ta Paris'te oynanacak final biletini aldı.

Lig Kupası'nı çoktan garantilemişken, Fransa'da Real Madrid ya da Manchester City karşısında kazanılacak zafer, Liverpool'un Premier Lig ve FA Cup'ı kazanması halinde tarihi bir başarıya imza atacak ve Klopp'un zaten övgüler alan takımının statüsünü ölümsüzlüğe yükseltecek.

Salah intikam için dışarıda

Maçtan sonra konuşan Klopp ve Alexander-Arnold finalde kiminle karşılaşmak istedikleri konusunda soğukkanlı davranarak BT Sport'a Paris'e kim giderse gitsin orada olmayı hak edeceğini söyledi.

Ama Mohammed Salah değil. Liverpool'un 2018'de Kiev'de Real Madrid'e 3-1 yenildiği maçta sakatlanarak oyundan çıkan Mısırlı oyuncunun aklında bitmemiş bir iş var.

"Madrid'le [finalde] oynamak istiyorum" Salah şunları söyledi. "Dürüst olmak gerekirse City gerçekten zorlu bir takım, bu sezon onlara karşı birkaç kez oynadık ama kişisel olarak bana sorarsanız Madrid'i tercih ederim.

"Çünkü finalde onlara karşı kaybettik, onlarla tekrar oynamak istiyorum - umarım kazanırız" diye ekledi gülerek.

Salah da benzer şekilde tarihi bir dörtlüyü kovalama konusunda açık sözlüydü.

"Dörtlü şu anda hedefimiz. Belki sezon başında değil. Her zaman dürüst oldum ve Şampiyonlar Ligi ile Premier Lig'e odaklandım. Ama şimdi, neden olmasın?" dedi.

" FA Cup yarı finalinde City'yi yendikten sonra [bu işin olacağını düşünmüştüm]. Grup aşamasından sonra 'Tamam, bu yıl Şampiyonlar Ligi'ni kazanacağız' diye düşündüm."

Kırmızılar'a katılmadan iki yıl önce, 2013'te Borussia Dortmund'u finale taşıyan Klopp, şimdi dört Şampiyonlar Ligi finaline ulaşan Marcello Lippi, Sir Alex Ferguson ve şu anda Real Madrid teknik direktörü olan Carlo Ancelotti gibi ünlü teknik direktörler grubuna katılıyor.

Ancelotti Çarşamba günü Pep Guardiola'nın Manchester City'sini yenmesi halinde kendi ligine yükselecek ancak geçen hafta iki yıllık yeni bir anlaşma imzalayan Klopp şimdiden Anfield'da ikon statüsüne ulaştı.

"Bu olağanüstü. İşi kendimiz için oldukça zorlaştırdık ama önemli olan nasıl tepki verdiğiniz ve uyum sağladığınızdır," dedi Klopp. "Villarreal'e saygı duyuyorum, işi gerçekten zorlaştırdılar.

"Maçı izleyeceğim. Kim olursa olsun, çok büyük olacak - bunu hak edecekler ve sonra Paris'te birbirimizle karşılaşacağız."

Mükemmel başlangıç

Villarreal teknik direktörü Unai Emery maç öncesinde takımının turu geçmek için "mükemmel bir oyun" oynaması gerektiğini söylemişti ve oyuncuları da buna neredeyse mükemmel bir 45 dakikayla karşılık verdi.

Anfield'daki ilk maçta aşırı savunmacı bir yaklaşım sergilediği için eleştirilen Villarreal, orta saha oyuncusu Andy Robertson'ın arkasına sarktıktan sonra Etienne Capoue'nin akıllıca geri pasını arka direkte gole çeviren Dia ile üç dakika içinde öne geçti.

Başlama vuruşundan önce Estadio de la Cerámica'daki atmosfer cayır cayır yanarken, bu erken gol kalabalığın gürültüsünü kaynama noktasına yaklaştırdı ve ev sahibi taraf da bu yoğunluğa ayak uydurdu.

Villarreal'in sarı tişörtlü oyuncuları ileri çıkarak, bu sezon hiç sarsılmamış gibi görünen Liverpool takımının bir dizi alışılmadık, zorlama hatalar ve özensiz paslar yapmasına neden oldu.

Capoue, aradan beş dakika önce Villarreal'in beraberliği yakalamasını sağlayan isim oldu. Mükemmel bir dönüşün ardından Fransız oyuncu, Trent Alexander-Arnold'un üzerinden yükselerek kafa vuruşuyla Alisson'u geçen vatandaşı Coquelin'in kafasına alaycı bir orta gönderdi.

İki devreli oyun

Diaz'ın oyuna girmesiyle hareketlenen Liverpool, devre arasından sonra farklı bir taraf olarak göründü. Salah'ın pasını alan Fabinho, Villarreal kalecisi Geronimo Rulli'nin bacaklarının arasından topu ağlara göndererek Liverpool'un ilk Şampiyonlar Ligi golünü attı ve konuk ekibin avantajını geri getirdi.

10 dakika içinde beraberlik sona erdi. Diaz'ın yarattığı etki, Kolombiyalı oyuncunun Alexander-Arnold'un ortasını kafa vuruşuyla golle ödüllendirilirken, Mane Rulli'yi çalımlayarak topu ağlara gönderdi ve maçın skorunu belirledi.

Villarreal'in yaşadığı hayal kırıklığı Capoue'nin gördüğü kırmızı kartla özetlendi ancak ortalık yatıştığında İspanyol tarafı inanılmaz bir Avrupa yolculuğunu düşünebilir.

La Liga'da yedinci sırada ve şampiyon Real Madrid'in 29 puan gerisinde yer alan Villarreal, Şampiyonlar Ligi 'nde Avrupa devleri Juventus ve Bayern Münih'i eleyerek ilk kez yarı finale yükseldi - 60.000'den az nüfuslu bir şehir için hiç de fena değil.

Yine de gece Liverpool'a ve Estadio de la Cerámica'nın çılgın kırmızı bölümüne aitti ve artık kulüp tarihinin en özel gecesi olma potansiyeline sahip bir başka Avrupa Kupası finali için plan yapmaya başlayabilirler.

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Kaynak: edition.cnn.com