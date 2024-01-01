Liverpool, sinir bozucu penaltı atışlarında Chelsea'yi yenerek FA Cup finalini kazandı

Tüm niteliklerine rağmen - yoğun pres, savunma sertliği, fırtına gibi ataklar - belki de en iyisi bu gibi durumlarda ortaya çıkan drama duygusudur.

Tıpkı bu yılın başlarında Wembley'deki Lig Kupası finalinde olduğu gibi, Jurgen Klopp'un adamları Chelsea'yi yenmek ve aynı stadyumda gümüş madalyayı kaldırmak için penaltılara ihtiyaç duydu.

Kırmızıların üç yerel turnuvayı ve Avrupa Kupasını kazanan ilk İngiliz takımı olması her ne kadar imkânsız olsa da, FA Cup zaferi sayesinde dörtlü hala mümkün.

Bu sezon dolapta iki kupa, iki kupa için daha yer var. İşte bu yüzden Liverpool taraftarları hayal kuruyor. Tarih hala yazılabilir.

Golsüz geçen 120 dakika maçın kalitesine gölge düşürdü. Şanslar yaratıldı, kale direkleri sarsıldı ama belki de futbolun en eski kupa rekabetinin 150. yıldönümünde finalin en teatral yollarla belirlenmesi uygundu.

Chelsea ikinci penaltısını (Cesar Azplicueta), Liverpool beşinci penaltısını (Sadio Mane) kaçırdı. İlk 10 penaltı sonucu belirleyemediği ve maç ani ölüme gittiği için bir deja vu hissi vardı - Lig Kupası finali kalecilerin öne çıkması gereken penaltılarla 11-10 sona ermişti.

Ancak bu kez daha az penaltıya ihtiyaç vardı çünkü Alisson Becker, Mason Mount'un nokta vuruşunu kurtararak Kostas Tsimikas'a beklenmedik bir kahraman olma şansı verdi.

Yunanistanlı oyuncu Liverpool'da düzenli olarak forma giymiyordu ama soğukkanlı bir şekilde topu ağlara göndererek kırmızılıların sevinç gösterilerine yol açtı.

Liverpool'lu oyuncular Tsimikas'ın etrafını sardı, menajer Jurgen Klopp adamlarına doğru koştu ve taraftarlar havayı kırmızıya doyurmak için işaret fişekleri patlattı.

Kulübün marşı 'You'll Never Walk Alone' stadyumda yankılanırken, Liverpool taraftarları kendilerine 30 yıl sonra Wembley'de ilk FA Cup zaferini yaşatan takıma serenat yaptı.

Bu Liverpool takımının kalibresi böyle olsa da kutlamalar kısa sürecek çünkü ufukta başka mücadeleler de var: ay sonunda Şampiyonlar Ligi finali ve Manchester City'nin ligin zirvesindeki üç puanlık avantajını elden geçirmeye çalışacakları iki Premier Lig maçı.

Bolca şans

Bu kadar geleneksel bir etkinlik bile - başlama vuruşundan önce bir bando, kupayı takdim eden Kraliyet ailesi - dünya olaylarının farkındadır.

Birçok büyük spor etkinliğinde olduğu gibi, siyasi açıklamalar da yapıldı. Önce Liverpool taraftarları İngiliz milli marşını yuhaladı, ardından kaptanlar ve yetkililer üzerinde siyah büyük harflerle 'BARIŞ' yazan Ukrayna bayrağıyla ayağa kalktı ve bu en eski müsabaka başlamadan hemen önce oyuncular diz çöktü.

Liverpool ilk şansını yakaladığında maç henüz birkaç dakikaydı. Doğrusu, ilk 15 dakikayı domine eden kırmızılıların en az bir gol atması gerekirdi ama Thiago, göze çarpan Luis Diaz, Mo Salah ve Mane kale önünde bocaladı.

Chelsea ilk yarının büyük bölümünde ikinci planda kalsa da, muhtemelen Londralılar bu dönemin en iyi şansına sahipti ve Alisson'un dünya standartlarında bir kurtarışı - Marcos Alonso'nun ayaklarına doğru bir dalış - onların öne geçmesini engelledi.

Liverpool'un bu sezonki en skorer oyuncusu olan Salah'ın sakatlanarak oyundan erken çıkması, devre ilerledikçe Liverpool'un artan endişe duygusuna katkıda bulundu ancak Mısırlı oyuncu olmadan bile Kırmızılar devre arasından önce üstünlüklerini yeniden kurmayı başardılar.

Gerçekten de Salah'ın yerine oyuna giren Diogo Jota, devre arasından hemen önce Klopp'un adamlarını öne geçirmeliydi.

Tıpkı Liverpool'un ilk yarıda yaptığı gibi, Chelsea de ikinci yarıya parlak bir başlangıç yaptı. Yine Alonso'nun gol atmasına izin verilmedi, bu kez tehditkar serbest vuruşu üst direğe çarptı.

İngiliz futbolunun en iyi iki takımı başa baş mücadele ediyordu ve bolca şans vardı: Liverpool adına Jota, Diaz ve Andy Robertson; Chelsea adına Christian Pulisic (iki kez).

Nefes kesiciydi. Eğlenceliydi. Her iki taraftar grubu da güzel bir Londra yaz akşamında desibellerini yükseltirken harika bir atmosfer yarattı.

Tek eksik bir goldü. Dakikalar geçiyor, yedekler oyuna giriyor, yorgun bacakların oyununa hatalar karışıyor ama kimse kaleyi bulamıyordu.

Etkileyici Edouard Mendy 82. dakikada bir başka şansını engellerken Diaz gökyüzüne baktı ve hareketi izleyen tüm taraftarların duygularını yansıttı: iki kaleci de yenilecek mi?

Robertson yedi dakika kala direğe çarptı ve Diaz tekrar kaleyi yokladı. Ancak bitiş düdüğü çaldığında, maç - tüm şanslara ve eğlenceye rağmen - 0-0 devam ediyordu.

Kaçınılmaz olarak, uzatmalarda enerji düştü ve penaltılar ufukta belirirken çok az şans yaratıldı.

Hala Birleşik Krallık hükümetinin yaptırımları altında olan Chelsea bir kez daha yenilgilerin en acımasızını yaşadı ve üst üste üç FA Cup finali kaybeden ilk takım oldu.

Teknik direktör Thomas Tuchel maçtan sonra yaptığı açıklamada "Üzgünüz ama aynı zamanda her şeyimizi sahaya yansıttığımız için gururluyuz" dedi.

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Kaynak: edition.cnn.com