Liverpool menajeri Jurgen Klopp hayal kırıklığı yaratan yenilginin ardından Manchester United'a yüklendi

Liverpool maçın ikinci dakikasında Danny Ings'in ustaca bitirişini iptal etmek için bir eşitleyici ararken takımının iki penaltı itirazının reddedilmesi Alman oyuncuyu hayal kırıklığına uğrattı.

Forvet Sadio Mane ikinci yarıda Kyle Walker-Peters tarafından görünüşte düşürüldü ve savunma oyuncusu Jack Stephens bir şutu engellerken topa elle müdahale etti ancak ne hakem ne de VAR bir nokta atışı verdi.

Bu yenilgi, her iki takımın da elindeki maçları kazanması halinde Liverpool'un Premier Lig'in zirvesinde Manchester United ve Manchester City tarafından geçilebileceği anlamına geliyor. United 19 Ocak'ta son şampiyona karşı her zaman ezeli bir rekabet içinde olacak.

Maçtan sonra konuşan hayal kırıklığına uğramış Klopp, takımının penaltı rekorunu, bir önceki maçını tartışmalı bir nokta vuruşundan gol atarak kazanan Manchester United'ınkiyle karşılaştırdı.

"Bunu değiştiremeyiz. Şimdi duyuyorum ki Manchester United iki yılda benim beş buçuk yılda kazandığımdan daha fazla penaltı kazanmış. Bunun benim hatam olup olmadığı ya da nasıl olabileceği hakkında hiçbir fikrim yok," dedi Klopp maç sonrası basın toplantısında.

"Ama bu performans için bir mazeret değil. Bunu değiştiremeyiz, kararlara saygı duymak zorundayız. Ancak performansımızı değiştirebiliriz. Şu anda odak noktamız bu."

Her ne kadar yorumları doğrulanmamış olsa da, 2018/19 sezonunun başından bu yana United'a 32 penaltı verilirken, Liverpool'a 17 penaltı verildi.

Ancak Manchester United (6) bu sezon ligde Liverpool'dan sadece bir fazla penaltı kazandı ve her iki takım da aynı miktarda (5) gol attı.

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Sevinç gözyaşları

Maçın büyük bölümünde topa sahip olma üstünlüğünü elinde bulundurmasına rağmen Liverpool'un galibiyet hasreti üç maça çıktı ve Klopp'un takımı klinik üstünlüğünden yoksun görünüyor.

Mane, Mohamed Salah ve Roberto Firmino'dan oluşan genelde yıkıcı olan ön üçlüsü Southampton karşısında temposunu kaybetmiş görünürken ev sahibi ekip kaleye sadece bir şut çekebildi.

"Bunlar bizim sorunlarımız," diye ekledi Klopp. "Bu konuda endişeliyiz ama futbol sorunlarını futbolla çözersiniz ve biz de bunun üzerinde çalışıyoruz."

"Durumun farkındayız. Aptal değiliz ve bir tepki göstermeliyiz."

Liverpool ikinci yarıda topa sahip olma oranının çoğuna hükmetmesine rağmen Southampton yine de galibiyete layıktı.

Teknik Direktör Ralph Hasenhuttl maçın bitiş düdüğüyle birlikte dizlerinin üzerine çökerek sevinç gözyaşları döktü ve South Coast ekibi için çok önemli üç puanı garantiledi.

Hasenhuttl maçtan sonra BBC Sport'a verdiği demeçte "Rüzgar yüzünden gözlerim yaşardı!" diye şaka yaptı.

"Çocuklarımızın her şeyleriyle mücadele ettiklerini gördüğünüzde, bu beni gerçekten gururlandırıyor. Liverpool'a karşı mükemmel bir oyun sergilemeniz gerekir ve bence biz bunu başardık."

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Kaynak: edition.cnn.com