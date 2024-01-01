Liverpool galibiyeti Premier Lig şampiyonluk yarışını son güne taşıdı

Salı gecesi Southampton karşısında geriden gelerek alınan 2-1'lik galibiyet, Jurgen Klopp'un adamlarının bu hafta sonu İngiltere Premier Ligi'ni kazanma şansına sahip olduğu anlamına geliyor.

Klopp'un maçtan sonra söylediği gibi, "olası değil ama mümkün" çünkü ligin lideri Manchester City bir puan önde ve Pazar günü evinde Aston Villa'yı yenerse dört sezonda üçüncü şampiyonluğunu garantileyebilir.

Ancak Villa, Liverpool'un ünlü eski kaptanı Steven Gerrard tarafından yönetiliyor ve Liverpool'un 20. lig şampiyonluğunu elde etmesinde rol oynamak, memleketinin kulübüyle ligi hiç kazanamamış bir adam için kefaret olacaktır. Bu bir Hollywood senaristinin yazacağı türden hayali bir hikaye olurdu ama futbolda daha garip şeyler de oldu.

Ne de olsa sene başında Liverpool, City'nin 14 puan gerisindeydi - ancak 15 Ocak'tan bu yana ligde alınan 15 galibiyet ve iki beraberlik Kırmızılara Klopp yönetiminde ikinci bir şampiyonluk şansı verdi.

"Eğer başka bir durumda olsaydım, kendimi şimdiden şampiyon olmuş gibi hissetmezdim. Benim bakış açıma göre, ikinci durumda, tabii ki City'nin o maçı kazanacağını düşünüyorsunuz. Ama bu futbol," dedi Klopp gazetecilere.

"Sezonun bu ikinci bölümünde çok fazla şey oluyor. Bence şampiyon olursak bunu hak etmiş oluruz ama bunun için kazanmamız ve sonra da görmemiz gerekiyor."

Liverpool, Anfield'da Wolves'u yeneceği bir sonraki maça odaklanmalı ve Villa'nın, Klopp'un üç yerel kupayı ve Şampiyonlar Ligi'ni güvence altına alan dörtlü arayışını sürdürmede rol oynamasını ummalı.

Pazar günü FA Cup finalinde Chelsea'yi penaltılarla yenen takımda dokuz değişiklik yapması ve yine de Southampton'ı deplasmanda yenmesi Klopp için iyiye işaret.

Takumi Minamino ve Joel Matip, Nathan Redmond'ın Southampton'ı öne geçirmesinin ardından St Mary's'de Reds'in gollerini attı.

"İnanılmaz performanslar gördüm," dedi Klopp.

"Performans konusunda çok mutluyum. Bu çocuklar. [Garajda Ferrari'leriniz varmış da onları dışarı salmışsınız ve onlar da doğrudan böyle yapıyorlarmış gibi."

Liverpool'un inanılmaz geçebilecek sezonunda iki maçı kaldı. Önce Wolves, ardından da ay sonunda Real Madrid'e karşı oynanacak Şampiyonlar Ligi finali.

İki kupa - Lig Kupası ve FA Cup - şimdiden kazanıldı, muhtemelen iki kupa daha gelecek.

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Kaynak: edition.cnn.com