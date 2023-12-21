Liverpool Chelsea'ye karşı: Sadio Mane, Manchester City'yi şampiyonluk yarışında ilk sırada bırakarak Premier Lig'deki çekişmenin merkezinde yer aldı

Sadio Mane'nin Trevoh Chalobah'ın hatasını değerlendirdiği ve Mo Salah'ın muhteşem bir bitirişle Liverpool'u öne geçirdiği ilk yarıda dört gol de çılgınca geldi.

Chelsea, Mateo Kovačić'in muhteşem voleybolu sayesinde oyuna geri döndü ve ardından Christian Pulisic, N'Golo Kanté'nin pasıyla serbest kaldıktan sonra topu ağlara gönderdi.

İkinci yarı da her iki takımın maçı kazanma şansı yakaladığı eşit derecede hareketli geçti. Édouard Mendy, Salah'ın uzun menzilli vuruşunu zekice kurtarırken, Caoimhín Kelleher yakın mesafeden Pulisic'in çabasını engellemek için sert bir tepki verdi.

Beraberlik, ikinci sıradaki Chelsea'yi Premier Lig lideri Manchester City 'nin 10 puan gerisinde bırakırken, Liverpool her iki şampiyonluk rakibinden de bir maç daha az oynayarak bir puan daha geride kaldı.

Chelsea menajeri Thomas Tuchel, forvet oyuncusu Romelu Lukaku 'yu, Belçikalı oyuncunun geçen hafta kulüpteki mevcut durumdan memnun olmadığını ve bir gün eski takımı Inter Milan'a dönmek istediğini açıklamasının ardından Pazar günkü maçın kadrosuna almamıştı.

Pazar günkü maç başlamadan önce Sky Sports'a konuşan Tuchel, "Maça yakın bir zamanda olay çok büyüdü ve çok gürültülü oldu, bu yüzden maçın hazırlıklarını korumaya karar verdim ve bu yüzden dışarıda kaldı" dedi.

"Elbette iki kez konuştuk. Ana oyuncularla konuştum ve maça çok yakın olduğunu fark ettik. Bu çok büyük bir olay. Kararı erteledik ve bunu yaparken de maçın hazırlıklarını korumak zorundayız."

'Açık bir kırmızı'

Mane maçın ilk dakikasında savrulan kolunun Cesar Azpilicueta 'nın yüzüne çarpmasının ardından kırmızı kart gördü ancak Chelsea kaptanı Liverpool'un Senegalli forvetinin atılması gerektiğini söyledi.

Sky Sports'a konuşan Azpilicueta, "Maçın beşinci saniyesinde olması umurumda değil... bu bir kırmızı," dedi. "Anlamıyorum, geçen gün de bu tür kararlar aldık. Bu açık bir kırmızı kart. Aleyhimize böyle kararlar alıyoruz ve bu oyunun gidişatını değiştirebilir.

"Tekrarını izledim ama buna ihtiyacım yoktu çünkü canlı yayında kırmızı olduğunu biliyordum.

"Geri dönmek için savaşmak zorundaydık," diyor Azpilicueta. "Sahada her şeyimizi ortaya koyduk ama bu yeterli olmadı."

"İki takımın da pozisyonları vardı. 2-0 öne geçtiklerinde üçüncü golü atmak için net bir şansları olduğunu düşündüler ve belki de bu oyunu öldürebilirdi ama ondan sonra iyi oynadık."

Liverpool menajeri Jurgen Klopp, şüpheli bir pozitif koronavirüs testi nedeniyle Pazar günkü maçı kaçırdı ve kulübün yardımcı menajeri Pepijn Lijnders Stamford Bridge'de takımın başına geçti.

"Bizde asla sıkıcı olmaz. Her iki takımda da maçın başından itibaren inanılmaz bir yoğunluk vardı. Daha fazla kontrol isterdik, çok iyi kontra ataklarımız vardı ama sadece son pası kaçırdık," dedi Lijnders Sky Sports'a.

Liverpool önümüzdeki birkaç hafta boyunca Salah, Mane ve Naby Keita'dan yoksun olacak çünkü bu üç oyuncu Kamerun'daki Afrika Uluslar Kupası 'nda sırasıyla Mısır, Senegal ve Gine adına mücadele edecek.

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Kaynak: edition.cnn.com