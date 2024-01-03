Liverpool çekişmeli Şampiyonlar Ligi karşılaşmasında Atletico Madrid'e üstünlük sağladı; eleme aşamalarına yükseldi

Diogo Jota, İngiltere'den Trent Alexander-Arnold'un nefis ortasına kafa vurarak ev sahibini son İspanya ligi şampiyonu karşısında ilk 15 dakika içinde öne geçirdi.

Liverpool çok daha üstün bir takım görüntüsü çizerken, Sadio Mane 10 dakika sonra bir başka Alexander-Arnold ortasına yakın mesafeden dokunarak farkı ikiye çıkardı.

İlk yarının sonlarında Felipe'nin oyundan atılmasıyla Atletico için akşam kötüden daha kötüye gitti. Liverpool 50 dakikadan fazla bir süre boyunca bir kişi avantajıyla baskısını sürdürdü ve farkı arttırmak için sayısız şansı heba etti.

Bu sonuçla grup aşamasının bitimine iki maç kala Liverpool Şampiyonlar Ligi'nde eleme turlarına kalırken, Atletico dört puanla Porto'nun bir puan gerisinde üçüncü sırada yer alıyor.

Maçtan sonra Liverpool menajeri Jurgen Klopp performansı "neredeyse mükemmel" olarak nitelendirdi.

İnsanlar daha fazla gol görmek istiyor ama biz de daha fazla şans yarattık. Bence oyun neredeyse mükemmeldi," dedi BT Sport'a.

"Golleri doğru anlarda attık. Evimizde oynadığımız maça kıyasla çok daha önde başladılar ama biz de iyi başladık. Harika bitirişlerdi, özellikle de Sadio'nunki. Kırmızı karttan hoşlanmazsınız, 10 kişiye karşı oynamak istemezsiniz ama sonuçta 2-0 oldu ve harika bir geceydi.

Devam etti: "Şampiyonlar Ligi maçlarını kazanmak için çok para kazanıyorsunuz! İlk hedefimiz bu gruptan çıkmaktı. Ama bunu iki maç kala başardık. Ne yapabiliriz? Göreceğiz. Dört maç sonunda gruptan çıkacağımızı beklemiyordum ama çocuklar bunu başardı ve bunu gerçekten hak ettiler."

Başlangıçtan itibaren etkileyici

İki takım Madrid'deki ilk karşılaşmalarında nefes kesen bir mücadeleye sahne olmuş, Liverpool 2-0 öne geçmesine rağmen Atletico geri dönüp eşitliği sağlamış ve Mohamed Salah son bölümlerde dramatik bir galibiyet elde etmişti.

Grup aşamasındaki ilk üç maçını kazanan Liverpool, B Grubunun zirvesinde yer alıyordu. Ancak Atletico, ilk üç maçından yalnızca birini kazanarak İngiltere'ye bir sonuca ihtiyaç duyarak gitti.

Ancak Diego Simeone'nin öğrencileri için daha kötü bir başlangıç olamazdı, maçın ilk bölümlerinde özensiz bir açılış golü yediler.

Portekizli Jota, Alexander-Arnold'un muhteşem ortasından yararlanarak kalede çaresiz kalan Jan Oblak'ın yanından topu ağlara gönderdi.

Savunmadaki sağlamlığıyla bilinen Atletico bu golle sarsıldı ama İspanyol ekibini çok daha kötü günler bekliyordu.

Daha 21. dakikada Mane'nin yakın mesafeden attığı golle iki gol geriye düşen Atletico, yedek kulübesindeki Simeone'yi bir kez daha şaşkına çevirdi.

Atlético iki gol yedikten sonra en iyi hücum oyununu sergilese de bu kısa sürdü.

Hızlı hücumu durdurmak için Liverpool ceza sahasının kenarında faul yapan Brezilyalı savunma oyuncusu Felipe, hakem Danny Makkelie'nin gelip sarı kartını kabul etmesi yönündeki isteğine uymayı reddetti; Makkelie bunun yerine Felipe'ye kırmızı göstermeye karar verdi.

Çekişmeli geçen ilk yarı sona ererken Liverpool Oblak'ı birkaç kez daha test etti ve devre arasında Simeone'ye düşünecek çok şey bıraktı.

Liverpool'un topu bir kez daha Atlético ağlarına göndermesi sadece birkaç dakika sürdü ancak Jota'nın soğukkanlı bitirişi Video Yardımcı Hakem (VAR) tarafından ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.

Ve ev sahibi ekip muhteşem fırsatları tepmeye devam etti; Salah, Joel Matip ve Jota Liverpool'u üç farklı üstünlüğe taşımaya çok yaklaştı.

Oyunun gidişatına rağmen, Luis Suarez - Liverpool oyuncusu olarak çok başarılı olduğu yere geri dönüyor - Atlético'ya bir can simidi vermiş gibi görünüyordu, saptırılmış çabası kaledeki Alisson'u yanlış yönlendirdi.

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Ancak VAR ofsayt gerekçesiyle golü iptal ettiği için Suarez'in istediği olmadı.

Liverpool, Liverpool kalesine baskısını sürdürürken, Virgil van Dijk'ın uzun menzilli vuruşu az farkla auta çıkarken, Atletico için ne yazık ki aynı şeylerin devamı geldi.

Maçın geri kalanında Liverpool mükemmel bir oyun yönetimi sergiledi ve Roberto Firmino ile Alex Oxlade-Chamberlain'in sakatlıkları bu mükemmel akşamı bozan tek etken oldu.

Bu sonuçla Liverpool, 1893'te İngiltere Futbol Ligi'ne katılmasından bu yana tüm kulvarlarda 25 maçtır yenilmiyor ve en uzun süreli galibiyet serisini yakalamış oldu.

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Kaynak: edition.cnn.com