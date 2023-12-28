Lionel Messi ve Arjantin, efsanenin ölümünden sonraki ilk maçta Diego Maradona'ya saygılarını sunuyor

Arjantin'in ikonlarından biri olan ve tüm zamanların en iyi futbolcularından biri olarak kabul edilen Maradona, geçtiğimiz yıl Kasım ayında kalp yetmezliği nedeniyle hayatını kaybetmişti.

Güney Amerika Dünya Kupası elemelerinin beşinci turunda Arjantin ve Şili, Arjantin'in Santiago del Estero kentinde 1-1 berabere kaldı ve Alexis Sanchez'in golü Lionel Messi'nin penaltısını iptal etti.

Messi maçtan sonra gazetecilere yaptığı açıklamada, "[Maç] Diego'suz ilk maç olduğu için özel" dedi.

"Stadyumda ona saygılarını sunmak için insanlar olsaydı iyi olurdu ama ülkede ve dünyada yaşananlar karmaşık. Kazanmak ve Maradona'nın yaptığı gibi milli takımı temsil etmek istiyorduk."

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Başlama vuruşundan önce milli takım ve federasyon başkanı, Şili ve Arjantin'in Perşembe günü oynadıkları Estadio Unico Madre de Ciudades'in dışındaki yeni Maradona heykelinin açılışı için hazır bulundu.

Takımlar maçtan önce sahaya dizilirken, oyuncular formalarına Maradona'nın doğum yılı olan 1960 ve ölüm yılı yerine sonsuzluk sembolü bulunan resimlerini giydiler.

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Beraberlik Arjantin'in sıralamada Brezilya'nın üstüne çıkma şansını kaçırması anlamına gelirken, Şili yedinci sırada kaldı.

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Kaynak: edition.cnn.com