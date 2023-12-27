Lionel Messi Valencia karşısında duble yaparak Barcelona'nın şampiyonluk umutlarını canlı tuttu

İspanya yerel sezonunun heyecan verici bir şekilde sona ermesiyle birlikte Atletico Madrid, Real Madrid ve Cumartesi günü Atletico ile karşılaşacak olan Barcelona arasında sadece iki puan kaldı.

Gabriel, Pazar günü Mestalla Stadyumu'nda oynanan maçın ilk yarısından kısa bir süre sonra kornerden gelen topu kafayla ağlara göndererek Valencia'yı öne geçirdi ancak Barcelona 11 dakika içinde üç gol atarak farkı ikiye çıkardı.

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Messi, Jasper Cillessen'in kurtardığı penaltıyla eşitliği sağladı ve Antoine Griezmann yakın mesafeden vuruşuyla Barcelona'yı öne geçirdi, ardından Messi mükemmel bir serbest vuruşla ikinci golünü attı.

Carlos Soler'in uzun menzilli çabası Barcelona için gergin bir son birkaç dakika yarattı ancak konuk ekip maça tutundu.

Barcelona'nın yardımcı antrenörü Alfred Schreuder "Hala hayattayız, oynadıkları oyunla takıma büyük bir iltifat etmeliyiz" dedi.

"İlk yarıyı çok iyi oynadığımızı düşünüyorum, birçok iyi fırsat yarattık. Ancak Valencia'nın 1-0'lık (üstünlüğünden) sonra çok iyi tepki verdiğimizi düşünüyorum."

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Perşembe günü Grenada'ya kaybeden Barcelona, bu galibiyetle sezonun bitimine dört maç kala ikinci sıradaki Real Madrid ile puanlarını eşitledi.

Diğer yandan Inter Milan, Juventus'un İtalyan futbolundaki hakimiyetine son vererek 11 yıl sonra ilk Serie A şampiyonluğunu elde etti.

Atalanta'nın Sassuolo deplasmanında kazanamaması, Inter'in Cumartesi günü Crotone karşısında aldığı 2-0'lık galibiyetle birleşince Antonio Conte'nin takımı ligin zirvesinde tartışılmaz bir liderlik elde etti.

Üst üste dokuz lig şampiyonluğu serisi Inter tarafından sona erdirilen Juventus, Pazar günü Udinese karşısında 2-1'lik bir galibiyet elde etmek için Cristiano Ronaldo'nun iki geç golüne ihtiyaç duydu.

İspanya'da olduğu gibi Fransa'da da ligin zirvesinde Lille ve Paris Saint-Germain arasındaki bir puanlık farkla gergin bir final yaşanacak.

Ligue 1'de üçüncü ve dördüncü sırada yer alan AS Monaco ve Lyon, Pazar günü dramatik bir karşılaşma oynadı.

Dördü son düdükle birlikte çıkan toplam beş kırmızı kartın çıktığı maç, 17 yaşındaki Rayan Cherki'nin 89. dakikada attığı golle 3-2 Lyon'un lehine sonuçlandı.

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Kaynak: edition.cnn.com