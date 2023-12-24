Lionel Messi PSG oyuncusu olarak ilk yenilgisini Rennes sürpriziyle aldı

Paris ekibi orta sıralardaki Rennes'e gitmeden önce oynadığı sekiz lig maçını da kazanmıştı ancak Lionel Messi, Kylian Mbappe ve Neymar'ın baştan itibaren oynamasına rağmen maçta kaleyi bulan tek bir şut bile kaydedemedi.

Rennes devre arasında Gaetan Laborde ve Flavian Tait'in golleriyle galibiyete uzandı.

PSG sezonun ilk puan kaybını yaşamasına rağmen zirvedeki yerini korudu ancak bu sonuç takım içindeki dengelerle ilgili soru işaretlerini arttırdı.

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Mbappe, Messi ve Neymar haklı olarak gezegendeki en iyi oyunculardan üçü olarak kabul ediliyor ve üçü de ilk yarıda birbirleriyle bağlantılı bir oyun sergiledi.

Salı günü PSG'nin Manchester City karşısında aldığı etkileyici galibiyette ilk golünü atan Messi, gol atmaya en çok yaklaşan oyuncu oldu ancak onun yerine alamet-i farikası olan serbest vuruşu üst direğin alt tarafına çarptı.

Bazı ipeksi oyunlara rağmen, PSG atılım yapamadı ve bu da Rennes'in beraberliği sağlamak için iki kez vurmasına izin verdi.

Laborde ilk yarının bitiş düdüğünden dakikalar önce voleyle topu ağlara göndermek için tam zamanında geldi ve Tait de yeniden başladıktan sonra şık bir vuruşla ev sahibinin farkını ikiye çıkardı.

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Kaynak: edition.cnn.com