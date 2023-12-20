Lionel Messi Paris Saint-Germain ile iki yıllık sözleşme imzaladı

Fransız devi yaptığı açıklamada Arjantinli süperstarın "üçüncü yıl opsiyonlu" iki yıllık bir anlaşma imzaladığını duyurdu.

"Paris Saint-Germain'de kariyerimin yeni bir bölümüne başlayacağım için heyecanlıyım. Kulüple ilgili her şey benim futbol tutkularımla örtüşüyor," dedi Messi açıklamasında. "Buradaki kadronun ve teknik ekibin ne kadar yetenekli olduğunu biliyorum. Kulüp ve taraftarlar için özel bir şey inşa etmeye yardımcı olmaya kararlıyım ve Parc des Princes'de sahaya çıkmayı dört gözle bekliyorum."

Messi Salı günü erken saatlerde Paris'e vardı ve kulüp sosyal medya kanallarında Arjantin formasını ve Messi'nin kariyeri boyunca kazandığı altı Ballon d'Or kupasını kısaca gösteren kısa bir kliple Messi'nin gelişiyle dalga geçti.

Messi ile Barça'da birlikte oynayan ve şimdi PSG'de yıldızlaşan Neymar Instagram'da bir hikaye yazdı: "Yeniden Birlikteyiz."

Barcelona Şampiyonlar Ligi'ni en son 2015 yılında Messi ve Neymar birlikte oynarken kazanmıştı ve PSG dünyanın en iyi iki oyuncusunun yeniden bir araya gelmesinin Avrupa'nın en iyi turnuvasını ilk kez kazanmalarına yardımcı olacağını umuyor.

PSG Başkanı ve CEO'su Nasser Al-Khelaifi yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Lionel Messi'nin Paris Saint-Germain'e katılmayı seçmesinden büyük mutluluk duyuyorum ve kendisini ve ailesini Paris'te ağırlamaktan gurur duyuyoruz. Kendisi en üst düzeyde mücadele etmeye ve kupalar kazanmaya devam etme arzusunu gizlemedi ve doğal olarak bizim de kulüp olarak arzumuz aynı şeyi yapmaktır.

"Leo'nun dünya standartlarındaki kadromuza katılması, kulübümüz için son derece stratejik ve başarılı bir transfer döneminin devamı niteliğindedir. Olağanüstü koçumuz ve ekibinin liderliğinde, takımımızın dünyanın dört bir yanındaki taraftarlarımız için birlikte tarih yazmasını dört gözle bekliyorum."

'Her şeyimi verdim'

Messi'nin Paris'e taşınmasıyla Barcelona'daki 20 yılı aşkın tarihi dönemi sona erdi.

Tüm zamanların en iyi oyuncularından biri olarak kabul edilen Arjantinli, Barcelona ile yeni bir sözleşme imzalayamadı.

Barcelona, kulübün içinde bulunduğu kötü mali durum ve La Liga'nın Finansal Fair Play (FFP) düzenlemeleri nedeniyle, her iki tarafın da anlaşmaya varmasına rağmen Messi'ye yeni bir sözleşme veremeyeceğini açıkladı.

34 yaşındaki futbolcunun Haziran sonunda sona eren önceki sözleşmesinin 672 milyon dolar değerinde olduğu İspanyol El Mundo gazetesi tarafından açıklanmış ve Messi'yi spor tarihinin en çok kazanan sporcusu yapmıştı.

Messi geçen yıl Katalan kulübünden ayrılmak istediğini ifade etmiş ancak kulübün kararına mahkemede itiraz etmek ve yasal bir anlaşmazlığı uzatmak gibi bir niyeti olmadığı için kalmaya karar vermişti.

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Pazar günü gözyaşları içinde bir basın toplantısı düzenleyen kulübün tüm zamanların en çok gol atan oyuncusu, dört Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu ve 10 La Liga şampiyonluğu da dahil olmak üzere çok sayıda önemli kolektif ve bireysel ödül kazandığı Barcelona kariyerini değerlendirdi.

"Geldiğim ilk günden son güne kadar bu kulüp için, bu forma için her şeyimi verdim" dedi.

"Ve gerçek şu ki, fazlasıyla memnunum. Farklı bir şekilde veda etmek isterdim. Bu şekilde veda edeceğimi hiç düşünmemiştim."

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Kaynak: edition.cnn.com