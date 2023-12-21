Lionel Messi Paris Saint-Germain formasıyla ilk maçına çıktı, ancak gösterinin yıldızı Kylian Mbappé oldu

Ancak Messi'nin özel gecesinde şovu çalan Kylian Mbappé oldu ve her iki golü de atarak PSG'nin sezona mükemmel başlangıcını devam ettirdi.

Fransız yıldızın geleceği son haftalarda yoğun bir inceleme konusu oldu ve Real Madrid'in 22 yaşındaki oyuncuyu Paris'ten koparmak için 180 milyon doları aşan iki ayrı teklif sunduğu bildirildi.

Her iki teklifin de PSG tarafından reddedildiği bildirilirken, kulübün sportif direktörü Leonardo geçen hafta Mbappé'nin ayrılmak istediğini itiraf etti.

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Baş antrenör Mauricio Pochettino Pazar günkü maçın ardından yaptığı açıklamada "Başkanımız ve Leonardo çok net: O burada bizimle" dedi. "Ona sahip olduğum için çok mutluyum. O bir hediye."

Temmuz ayındaki Copa América finalinden bu yana oynamayan Messi, PSG'ye katıldığından bu yana ilk iki maçı kaçırdı ve yavaş yavaş tam formuna kavuşmaya çalışıyor.

Pochettino'nun onu Reims karşısında oyuna alması 66 dakika sürdü ve Messi nihayet kariyerinde ilk kez Barcelona forması dışında bir formayla sahaya çıktığında PSG taraftarları çılgına döndü.

Taraftarların yıllar içinde Messi'yi izlerken alıştığı parlaklığın kısa süreli parlamaları vardı, ancak hızlanması ve takım arkadaşlarıyla aynı ilahi sayfasından şarkı söylemesi biraz zaman alabilir.

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Pochettino maçtan sonra yaptığı açıklamada "Şu anda zor çünkü oyuncularımızın hepsi farklı kondisyon seviyelerinde," dedi. "O [Messi] sahaya girdiği andan itibaren çok iyiydi.

"Topa her dokunduğunda takımın geneline bir sakinlik yaydı. Lionel Messi'nin ilk maçında kazanması bile çok önemli.

"Herkesin hissedebileceği bir iyimserlik ve enerji yayabilir ve bu da diğer oyuncular üzerinde olumlu bir etki yaratabilir."

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Kaynak: edition.cnn.com