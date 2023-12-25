Lionel Messi Ligue 1'de sezonun oyuncusu ödülünün aday listesine giremedi

Messi'nin geçen yıl Barcelona'dan transfer olduktan sonra 23 lig maçında dört gol atması nedeniyle bu ödülün verilmemesi sürpriz olmadı.

Yılın oyuncusu ödülü için Messi'nin PSG'den takım arkadaşı Kylian Mbappe, bu sezon Ligue 1'de 24 golle gol kralı olan Rennes'den Martin Terrier, AS Monaco'dan Wissam Ben Yedder, Marsilya'dan Dimitri Payet ve Lyon'dan Lucas Paqueta aday gösterildi.

Bu aynı zamanda 2017-18 sezonunda ligde yılın oyuncusu seçilen PSG forveti Neymar'ın da kısa listeye giremediği anlamına geliyor.

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PSG geçtiğimiz ay 10'uncu, son 10 sezonda ise sekizinci lig şampiyonluğuna ulaştı ve şu anda ikinci sıradaki Marsilya'nın 14 puan önünde yer alıyor.

Messi 2021/22 sezonu öncesinde PSG ile iki yıllık bir sözleşme imzalayarak Barcelona ile olan 20 yılı aşkın birlikteliğini sonlandırdı. Kulüpte geçirdiği süre boyunca 10 La Liga şampiyonluğu kazandı ve dokuz kez ligde yılın oyuncusu seçildi.

Bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde Messi yedi maçta beş gol kaydetti, ancak PSG'nin kampanyası 16. turda Real Madrid'e yenilerek sona erdi.

Mbappe'nin son iki kez kazandığı sezonun oyuncusu ödülünün 15 Mayıs'ta açıklanması planlanıyor.

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Kaynak: edition.cnn.com