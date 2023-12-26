Lionel Messi iki gol atarak yeniden dirilen Barcelona'nın La Liga'da üçüncü sıraya yükselmesine yardımcı oldu

Ancak takvimin 2021'e dönmesiyle birlikte Barcelona 'nın forveti yeni bir vitese takmış ve en iyi performansını sergilemeye başlamış gibi görünüyor.

Çarşamba gecesi Messi, Barcelona'nın Athletic Bilbao karşısında aldığı 3-2'lik galibiyette iki gol attı ve iki kez de kaleye vurarak Katalanları La Liga'da üçüncü sıraya taşıdı.

Barcelona, Inaki Williams'ın henüz üçüncü dakikada Bilbao'yu öne geçirmesinin ardından geriden gelmek zorunda kaldı.

Ronald Koeman'ın öğrencileri, Messi'nin derinlemesine ortasına Frenkie de Jong'un kafa vuruşuyla 18 yaşındaki Pedri'nin eşitliği sağlamasıyla sona eren serbest akışlı bir takım hareketiyle eşitliği sağladı.

O andan itibaren Messi şovu çaldı, Pedri'nin arsız bir geri pasının ardından eve süpürerek Barcelona'yı öne geçirdi ve ardından Antoine Griezmann'ın Bilbao savunmasını bölen keskin pasının ardından empatik bir bitirişle üçüncüyü ekledi.

Attığı iki golle İspanya'da gol krallığı sıralamasında dokuz golle üç oyuncuyla birlikte zirveye yerleşti.

Messi'nin hatalı pası Bilbao'ya farkı ikiye indirme şansı verdi ancak Barcelona üç puana tutunarak Katalanların iki maç önünde lider Atletico Madrid'in yedi puan gerisine düştü.

Son haftalarda eski Barcelona olmasa da sezon başındaki hatalar bir nebze de olsa giderilmiş görünüyor. Nitekim Aralık ayının başında Şampiyonlar Ligi'nde Juventus'a evinde 3-0 yenildiğinden bu yana Barcelona yedi La Liga maçını yenilgisiz geçti, beş galibiyet ve iki beraberlik aldı.

Maçtan sonra Pedri takımın yeni keşfettiği zihinsel dayanıklılığı övdü.

"Bu kadar erken gol yediğinizde başınızın öne eğilmesi normal ama biz bunun olmaması için kendimize çok inandık," dedi İspanya 21 yaş altı millî futbolcusu.

"Bunun önemli bir maç olduğunu biliyorduk, bu şekilde yaklaştık. Hızıyla Inaki'yi (Williams) arayacaklarını biliyorduk ama bunun üstesinden geldik ve çok önemli üç puan aldık."

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Koşuyu sonlandırmak

Juventus'un AC Milan'ı 3-1 yenmek için mükemmel bir performans sergilediği maçta Federico Chiesa iki gol atarak kulübün Serie A sezonuna namağlup başlamasına son verdi.

23 yaşındaki İtalyan oyuncunun Paulo Dybala ile yaptığı hızlı ikili Milan savunmasının kilidini açarken Davide Calabria'nın etkileyici bitirişi skoru eşitledi.

Chiesa'nın ikinci ve Weston McKennie'nin golleri Juventus'un muhteşem performansını tamamladı ve AC Milan'a geçtiğimiz Mart ayından bu yana ilk lig yenilgisini tattırdı - 27 maç ve 304 gün süren bir seri.

Son dokuz Serie A şampiyonluğunu kazanan Juventus, lig lideri AC Milan'ın yedi puan gerisinde yer alıyor.

Çarşamba günü sakatlanan yetenekli forvet Zlatan Ibrahimovic'ten yoksun olan AC Milan, şehirdeki rakipleri Inter Milan'ın bir puan önünde yer alıyor.

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Yavaş bir başlangıç

Paris Saint-Germain'in teknik direktör olarak çıktığı açılış maçında St Etienne ile 1-1 berabere kalmasıyla Mauricio Pochettino için Paris'teki hayat kötü bir başlangıç oldu.

Arjantinli teknik adam, Thomas Tuchel'in görevden alınmasının ardından Cumartesi günü Fransa şampiyonunun yeni teknik direktörü olarak resmen onaylandı.

İlk yarıda Romain Hamouma'nın açılış vuruşuyla geriye düşen PSG, İtalyan uluslararası Moise Kean ile eşitliği yakaladı. Ancak PSG topa neredeyse %70 oranında sahip olmasına rağmen bir daha fileleri bulamadı.

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"Zor bir maçtı. Çalışmaya devam etmemiz gerekiyor. Mazeret aramıyorum, oyun tarzımızı ve performansımızı geliştirmemiz gerekiyor" dedi Pochettino maçtan sonra.

"Biz PSG'yiz, kazanmalıyız. Üç gün önce geldim ama oyuncuların antrenman sırasında üzerinde çalıştığımız şeyleri uygulamaya çalışmasından memnunum."

Beraberlik PSG'yi gol farkıyla Lille'i geride bırakarak ikinci sıraya taşıdı. Lens'i 3-2 yenen Lyon ise üç puan farkla zirveye yerleşti.

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Kaynak: edition.cnn.com